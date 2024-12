Mass Disorder - Hupokrisis Chronique Hupokrisis (EP)

Décidément il faut croire qu’une épidémie de Thrash frappe actuellement le Portugal, tant le style y semble à la mode un peu partout sur son territoire si on compte le nombre de nouvelles formations qui le pratique aux quatre coins du pays. Si parmi elles on peut citer notamment TORN FABRIKS et ALPHA WARHEAD il va falloir aussi connaître MASS DISORDER, qui même s’il est plus ancien que les deux formations précitées vient seulement de revenir aux affaires après une longue absence. Car bien qu’ayant vu le jour en 2013 le combo basé à Almada n’avait plus rien sorti depuis son album il y a maintenant six ans, période marquée par un changement au poste de chanteur qui a permis à l’ensemble de repartir sur de bonnes bases et ainsi de relancer la machine. Du coup plutôt que de perdre encore plus de temps le quintet a décidé de passer par la case de l’Ep pour inaugurer ce nouveau line-up, et montrer à tous sa force de frappe et la qualité de son écriture aux accents modernes et à la production ultra puissante. En effet loin de jouer le copier-coller du son des années 80 le groupe nous livre dix-sept minutes de gros son bien burné, où l’on entend quelques influences Death bien senties ainsi que des bribes des débuts d’HATESPHERE qui ne sont jamais très loin.



Aidé en prime par une voix puissante aux légers accents Hardcore ce quatre titres sans surprises va parfaitement faire son boulot, défilant facilement à vive allure tout en ralentissant régulièrement la cadence et ne traînant surtout jamais en longueur inutilement. Tout cela va apparaître d’entrée sur l’impeccable « Sem Ossos » à la fois particulièrement brutal et enlevé mais aussi hyper remuant de par ses plans en médium implacables qui mettent les cervicales à rude épreuve, tout en jouant aisément sur les alternances rythmiques. Parfaite entrée en matière cette composition va donner le ton de celles qui vont suivre comme le dense et équilibré « Burning Seasons » au groove toujours intense au milieu de l’alternance entre débridage et passages massifs, où viennent se greffer du mid-tempo redoutable et des blasts dévastateurs... histoire de ne laisser aucun survivant en cours de route. Sans chercher à réinventer quoi que ce soit force est de reconnaître que les Lusitaniens sont parfaitement à l’aise dans cet exercice et misent sur un côté instinctif très agréable, où la technique certes présente n’en fait heureusement jamais trop. Du coup on n’est pas étonné du rendu qualitatif proposé par « Prophets Of Hypocrisy » qui mise sur une vision plus rampante et écrasante, sans pour autant oublier d’y mettre une bonne dose d’accélérations et même un soupçon de mélodie via un solo bien troussé qui permet d’aérer tout ça alors que tout y est de sortie sans que cela ne sonne bordélique ou indigeste.



En revanche il faudra bien avouer que pour « The Blessing » qui sert de conclusion à l’ensemble le résultat est un peu moins convaincant, la faute sans doute à une agressivité trop mise en avant et un grand-écart pas forcément très cohérent... même si ça reste quand même bien en place et largement écoutable. S’il manque encore un truc à l’entité pour pouvoir espérer concurrencer le haut du panier européen comme international (de par une prise de risques minimale et un petit côté interchangeable du côté des riffs comme des patterns), en revanche il y a de quoi passer un très bon moment idéal pour se vider la tête et mettre le cerveau en veille tant l’ensemble défile aisément sans qu’on ait le temps de s’ennuyer. A voir donc si la bande sera à l’avenir capable de transformer l’essai car elle a un potentiel intéressant, à elle désormais de le rôder un peu plus intensément pour pouvoir proposer dans le futur du contenu encore plus accrocheur et mémorable, afin de devenir un des étendards du genre dans sa nation où la concurrence est de plus en plus importante et surtout très inspirée... comme quoi c’est un nouvel argument pour la découvrir, il n’y aura nuls regrets c’est certain.

