Iron Firmament - Cascadian Tactics Chronique Cascadian Tactics

Les Stakhanovistes dans le Black Metal ce n’est pas ce qui manque. De nature plutôt austère et répondant à tout un tas de codes esthétiques, musicaux et thématiques bien définis (et, on peut le dire, bien souvent rudimentaires), le genre se prête en effet plutôt bien à la multiplicité de projets et/ou de sorties opérées à l’inverse sous une seule et même bannière.



Originaire de l’état de Washington, Iron Firmament est une entité a priori plutôt récente derrière laquelle se cachent deux musiciens parmi lesquels un certain Krieger qui, sans grande surprise, peut être justement qualifié de stakhanoviste. Celui-ci est en effet impliqué (bien souvent en compagnie d’autres musiciens) dans diverses formations toutes plus obscures les unes que les autres (Lander, Runeblade, Tatterdemalion, Unkindness) qui ont d’ailleurs pour autre point commun d’être hébergées sur le même petit label puisque c’est sur Wergild, modeste structure elle aussi originaire de Washington, qu’ont trouvé refuge tous ces groupes (ainsi que quelques autres tels que Flameskull, Fugitive Wizard ou Parthenoid). Une situation qui ne doit probablement rien au hasard puisqu’il y a fort à parier que ce Krieger est lui-même à la tête de Wergild...



Révélé en 2023 avec la sortie consécutive de deux EPs intitulés Keepeater et Empyrean Blood (récemment édités en vinyle par Poisonous Sorcery et Urtod Void), Iron Firmament a eu ce que l’on peut appeler une année 2024 particulièrement chargée avec la sortie de deux nouveaux EPs (Draconic Atavism et Arcane Overspill) mais aussi et surtout de deux albums. Le premier, éponyme, paru il y a maintenant un petit peu plus d’un an et le second intitulé Cascadian Tactics sur lequel j’ai choisi de me pencher aujourd’hui.



Il faut dire que celui-ci a tout de suite su attirer mon attention grâce à cette très chouette illustration évoquant les affres d’une cohabitation difficile quelque part en Cascadie, fameuse biorégion regroupant la province canadienne de Colombie-Britannique et les états américains de Washington et de l’Oregon dont on a commencé à entendre parler par le biais de certains journalistes afin d’évoquer la musique de groupes tels qu’Agalloch, Wolves In The Throne Room ou bien encore Ash Borer.



Composé de huit morceaux pour une durée de quarante-deux minutes, Cascadian Tactics est à l’image de cette illustration évoquée plus haut, un album à la fois menaçant, dépouillé et austère. Un disque qui puise l’essentiel de son inspiration dans la scène américaine de la seconde moitié des années 90, notamment du côté d’un certain Judas Iscariot avec qui il partage pas mal de points communs à commencer par ce croassement lointain, sinistre et lugubre en guise de chant. Aussi, comme tout ce qu’a pu sortir Iron Firmament jusqu’à aujourd’hui, ce deuxième album ne brille en aucun cas par son originalité mais plutôt par la noirceur et l’âpreté de ses compositions ainsi que par certaines prédispositions mélodiques qui tout au long de ce Cascadian Tactics nourrissent tout un tas d’atmosphères particulièrement prenantes et évocatrices.

Sur ce dernier point il convient de saluer le travail de CSZ et Krieger qui entre séquences (électro) acoustiques particulièrement suggestives ("Caprice For Caprice" à 2:01, "Blue Ichor And Primordial Dust" à 3:55, "Cascadian Tactics" à 4:41, "Legendry Of Starlight Fen" notamment aux alentours de 3:26, "Two Skies") lors desquelles nous autres auditeurs allons voyager dans ces épaisses forêts boisées et humides qui peuplent ces territoires nords-américains et nappes de synthétiseurs jamais pénibles ni désuètes qui quant à elles vont amener quelques touches brumeuses, automnales et mélancoliques du meilleur effet ("Caprice For Caprice" à 2:01, les dernières secondes de "The Excellent Prismatic Spray", "Legendry Of Starlight Fen" à compter de 3:26, "Two Skies", les derniers instants de "Plainsraiders") nous offrent de nombreux moments particulièrement immersifs et nuancés afin de mieux contraster avec toutes ces attaques beaucoup plus frontales.

Car sans grande surprise, Cascadian Tactics est un album mené bon train au son d’accélérations plus ou moins rapides et intenses partagées entre blasts soutenus ou modérés ("Caprice For Caprice" et son entame sur les chapeaux de roues, "Blue Ichor And Primordial Dust" à 0:25, "Cascadian Tactics" à 0:30, 1:09 et 2:43, "The Excellent Prismatic Spray" à 0:35, "Legendry Of Starlight Fen" à 1:42, "Plainsraiders" à 1:24...) et moment plus chaloupés sur fond de toupa-toupa diablement entrainants ("Blue Ichor And Primordial Dust" à 0:13 et 1:34, "The Excellent Prismatic Spray" à 3:24, "Plainsraiders" à 4:55...). Les moments d’accalmies sont également assez nombreux puisqu’au-delà de ces instants plus mélodiques évoqués plus haut, il n’est pas rare que le duo lève le pied également en quelques occasions afin d’apporter là encore un soupçon de contraste dynamique (« Caprice For Caprice" à 0:50, "Blue Ichor And Primordial Dust" à 2:20, "Cascadian Tactics" à 0:50 et 2:17, "The Excellent Prismatic Spray" à 1:56, les premières mesures de "Legendry Of Starlight Fen" ou plus loin à compter de 2:28, "Two Skies" qui fait officie d’interlude, les deux dernières minutes de "Plainsraiders").



Visuellement attrayant, Cascadian Tactics s’avère tout à fait à la hauteur des attentes exprimées à la seule vision de cette illustration particulièrement engageante. Iron Firmament nous offre là un Black Metal largement inspiré par la scène américaine (outre Judas Iscariot, la musique du duo est également assez proche de formations beaucoup plus récentes telles que Gauntlet Ring, Fellwinter our Arbor). Certes, il n’y a rien de bien nouveau dans tout ce que le duo a à nous offrir mais cela n’empêche pas Iron Firmament de faire mouche avec ce nouvel album comme avec tout le reste de sa discographie sur laquelle je me pencherai peut-être un jour. En attendant, les amateurs de Black Metal US seraient bien avisés de jeter une oreille à ce projet relativement récent qui très vite n’a pas manqué convaincre.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Wergild Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Iron Firmament

Black Metal - Etats-Unis

écoutez Caprice for Caprice

Blue Ichor and Primordial Dust

Cascadian Tactics

The Excellent Prismatic Spray

Legendry of Starlight Fen

Two Skies

Plainsraiders

tracklist 01. Caprice For Caprice (02:48) 02. Blue Ichor And Primordial Dust (04:52) 03. Cascadian Tactics (05:22) 04. The Excellent Prismatic Spray (07:03) 05. Legendry Of Starlight Fen (09:36) 06. Two Skies (05:16) 07. Plainsraiders (07:34)

Durée : 42:31

line up CSZ / Chant, Guitare, Basse

Krieger / Chant, Batterie

parution 30 Juin 2024

Essayez aussi Infestus

Chroniken Des Ablebens

2008 - Debemur Morti Productions Vastatum

Mercurial States of Revelation

2022 - Avantgarde Music Spectral Wound

Infernal Decadence

2018 - Les Fleurs Du Mal Productions The True Werwolf

Devil Crisis

2020 - Werewolf Records Aorlhac

Pierres Brûlées

2021 - Les Acteurs de l'Ombre