Hordes Of The Blackwinds. Si l’illustration en noir et blanc suggère que rien n’a vraiment changé du côté du projet chilien, un petit coup d’oeil au line-up et aux labels embarqués dans cette nouvelle aventure suggère pourtant qu’il y a bien eu entre temps quelques petits changements.



Initié comme un projet solo par l’infatigable Carlos Andrés Eckhardt (Grollheim, Gryftigæn, Mánþiel, Pyreficativm, Ründgard, ex-Grymmstalt, ex-Old Castles, ex-Winterstorm...), Lord Valtgryftåke a pris finalement depuis l’année dernière la forme d’un duo avec l’arrivée derrière le microphone d’un certain Solaris Lupus, musicien suisse notamment aux commandes d’Aspaarn. À l’occasion de ce nouvel EP, le groupe n’a pas souhaité réitérer sa collaboration avec Inferna Profundus Records et en a profité pour aller rejoindre les rangs d’Ars Maligne, petit label mexicain sur lequel sont récemment parus quelques projets du Chilien (parfois même en collaboration avec Inferna Profundus Records) tels que Gryftigæn, Mánþiel, Thagirion Altars et Valdivian Tower. Bref, un changement de crèmerie sans incidence sur la musique de Lord Valtgryftåke puisque c’est une fois de plus vers un Black Metal rudimentaire et décharné que l’entité s’est tournée.



Composé de neuf nouveaux morceaux parmi lesquels une introduction ainsi qu’une conclusion instrumentales, Hordes Of The Blackwinds aurait presque pu prétendre à la classification « album » avec son contenu plutôt généreux et sa durée qui avoisine de peu la demi-heure. Pourtant c’est bien sous l’appellation de "EP" que nous sont servis ces quelques brulots qui sans grande surprise reprennent le chemin de ce Black Metal bas du front à l’esprit Punk toujours aussi prononcé. Un esprit entretenu à coups de cavalcades toujours aussi entrainantes qui, à défaut de surprendre, apportent évidemment beaucoup de rythme et insufflent une dynamique haletante à ces quelques compositions. La formule a beau être hyper limitée (du toupa-toupa plus ou moins rapide associé à de généreuses rafales de blasts histoire tout de même de corser le ton quand il le faut) et ô combien répétitive (des changements de rythmes, il y en a bien évidemment mais c’est tout de même essentiellement bon train qu’est mené le Black Metal de Lord Valtgryftåke), difficile de ne pas se laisser aller à dodeliner de la tête et à s’agiter vigoureusement à l’écoute de ces bravades Black / Punk ultra efficaces et autres coups de boutoir impitoyables comme ceux dispensés par exemple sur "Sabbatic Cauldron Of Hate" à 0:38 ainsi qu’à 2:46, sur la seconde partie bien énervée de "Destroy The Morbid Bastard", sur le très frontal "From The Pagan Holocaust" mené effectivement le couteau entre les dents de bout en bout (ou presque), sur l’essentiel de "Throne Of Perverted Sin" ou encore sur les très Rock’n’Roll "Hordes Of The Blackwinds" et "Thy Sinister Kingdom"... Certes rien de bien nouveau là-dedans mais peu importe car on se laisse très vite prendre au jeu. En dépit d’une durée peu excessive (même pas vingt-neuf minutes), Hordes Of The Blackwinds offre également quelques moments de répit bien sentis qui là encore permettent d’amener un semblant de relief à l’ensemble. C’est le cas notamment sur la première partie de "Destroy The Morbid Bastard" au tempo particulièrement lancinant ainsi que le temps de cette courte transition entamée aux alentours de 1:34 à grand renfort de clavier synthétique sur "From The Pagan Holocaust". Rien de plus...



Si Hordes Of The Blackwinds n’est donc pas bien différent du très bon



Marchant dignement dans les pas du premier album de Lord Valtgryftåke paru en 2022 Hordes Of The Blackwinds n'a rien de neuf à offrir à ses auditeurs qui pour l'essentiel sont d'ores et déjà rompus à ce genre de sorties Black Metal poussiéreuses, rudimentaires et bas de plafond. Mais pour tous ceux qui aiment ce genre d'énergie primitive et diablement entrainante, ce nouvel EP s'impose sans mal comme une sortie de choix puisque le temps d'une petite demi-heure celui-ci ne manquera pas de faire son petit effet. Rien de nouveau donc mais lorsque c'est aussi bien fait, pourquoi s'en priver et jouer les grincheux ? Mais pour tous ceux qui aiment ce genre d’énergie primitive et diablement entrainante, ce nouvel EP s’impose sans mal comme une sortie de choix puisque le temps d’une petite demi-heure celui-ci ne manquera pas de faire son petit effet. Rien de nouveau donc mais lorsque c’est aussi bien fait, pourquoi s’en priver et jouer les grincheux ?

