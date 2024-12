Silicium - Apocalyptic Scheme Chronique Apocalyptic Scheme (EP)

SILICIUM. En effet, alors qu’un premier EP était paru en 2008 (« Linked to the Machine »), rien n’a plus été publié, du moins à ma connaissance, jusqu’à cette fin d’année 2024. Cela laisse le temps de murir, c’est certain, d’autant que l’on retrouve au sein du groupe deux figures bien connues de la scène française : le batteur d’Apocalyptic Scheme » ce qui peut me plaire dans les autres formations évoquées, ce qui est finalement normal puisque ce sont des entités distinctes n’évoluant pas dans le même registre. Ainsi, SILICIUM est davantage orienté sur un death metal plein de groove mais également moderne dans son approche, pour ne pas dire foncièrement deathcore mélodique. Absolument rien de honteux évidemment, d’autant que la poignée de compositions proposées s’avère variée : des accélérations presque black dans « Downfall » avec la voix à l’avenant par exemple, des ralentissements dignes d’une formation plus brutale et quelques ponts ou autres arpèges hérités de la musique progressive, signes que le quintette prend le temps de la réflexion dès lors qu’il s’agit de structurer ses idées. À ce titre, la durée des morceaux se situant toujours aux alentours des six minutes tend à confirmer cette volonté de proposer une musique étoffée, riche, tout en permettant aux musiciens de brasser l’ensemble de leurs influences.



2024 - Indépendant Groove Metalcore notes Chroniqueur : 3 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Silicium

Groove Metalcore - 2007 - France

formats Digital / 07/12/2024 - Indépendant

nouveaute A paraître le 7 Décembre 2024

tracklist 01. Secret Society (06:04) 02. Downfall (05:47) 03. Hell On Wheels (06:26) 04. Time Machine (05:46)

Durée : 24:03

line up Sébastien / Chant

Guillaume / Guitare

Thomas / Basse

Antoine / Batterie

Maxime / Guitare