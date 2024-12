Wormwood - The Star Chronique The Star

Cela fait 7 ans que j’ai découvert ce groupe suédois, avec son premier album Ghostlands : Wounds from a Bleeding Earth qui faisait déjà preuve de belles qualités. Il montrait effectivement des influences variées et mélangeait efficacement les styles. Il empêchait alors d’être facilement étiqueté même s’il restait dans les bagages du black metal. WORMWOOD a ensuite poursuivi sa route et a enchaîné les albums à un bon rythme, arrivant ainsi à son 4ème en 2024. Et il prouve sa capacité à se renouveler et à ne jamais tourner en rond.



C’est sans aucun doute grâce à trois facteurs. Tout d’abord le fait que chaque membre fondateur est un musicien expérimenté appartenant à une autre formation. J. Engström, guitariste, et Nine, chanteur, sont aussi comparses au sein de WITHERSHIN, T. Rydsheim prête ses compétences guitaristiques à MÅNEGARM en live. Ensuite parce que les remplaçants des membres partis ont apporté du sang neuf, se retrouvant eux aussi dans plusieurs groupes. Le bassiste Oscar Tornborg est dans CIRCULAR RUIN, KATHAROS et (lui aussi) dans WITHERSHIN, et le batteur Simon Samuelsson est dans BLEEDING UTOPIA, DRIPPING HORROR, PSYKOMA et WALLS OF THE DESOLATE. Enfin, comme si 5 membres n’étaient pas suffisants, il y a carrément 4 vocalistes invités sur les compositions de The Star ! Pippi Emerald Cristiansson sur « Stjärnfall » et « A Distant Glow », Malvina Basile et l’Italien Walter Basile sur « Stjärnfall » et enfin Alexandra "Lalla" Segerström sur « Suffer Existence » et « Ro ». Et attention, il faut ajouter à toute cette troupe un violoniste en la personne de Martin Björklund (qui lui aussi collabore souvent avec MÅNEGARM).



Quoi de plus étonnant alors que d’avoir un album aux 7 titres particulièrement riches et variés ? Ses 47 minutes sont particulièrement imprévisibles tout en restant totalement cohérentes. Les éléments progressifs et les variations continues donneront sans doute envie de faire des comparaisons avec NACHTMYSTIUM, mais de mon côté, c’est un vieux groupe norvégien qui m’est venu à l’esprit : ENSLAVEMENT OF BEAUTY. Il y a des éléments qui s’en rapprochent fortement, mais c’est surtout les orientations qui sont communes. Et puis il y a le sens de la mélodie, la capacité à accrocher l’oreille, l’envie de placer une sonorité précise à tel ou tel moment, la certitude qu’une voix différente saura renforcer l’émotion d’un passage. C’est tout cela qui fait l’efficacité de WORMWOOD et qui saura combler les amateurs de black metal « garni ».



J’ai vu plusieurs passionnés assurer que cet album ferait partie de leur top annuel, et je comprends tout à fait leur choix. De mon côté, c’est une question d’état d’esprit, et il y a des moments où j’ai été plus indifférent à l’album. Les conditions sont importantes pour être transporté...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE