Viscera Infest - Teratoma Chronique Teratoma

Patriolisme : libres et égaux dans l’incestueuse fraternité ». La magie d’Internet étant ce qu’elle est, cette parenthèse rédactionnelle m’a donné l’occasion de discuter avec quelques correspondant.e.s, dont un type fan de brutal death à qui je dois la découverte, entre autres, des Japonais de VISCERA INFEST. Je suis immédiatement tombé sous le charme délicat de « Sarcoidosis », fascinant à la fois d’horreur et de bêtise incarné, commettant ensuite l’erreur de ne pas m’intéresser à « Verrucous Carcinoma », l’apogée de cette relation platonique avec le trio étant atteint lors de son passage au Live at Asakusa Deathfest » qui allait nous satisfaire. Aussi, la sortie de « Teratoma » prenait des allures de renaissance merveilleuse, toujours chez



Déjà, l’artwork rassure. Les malformations sont toujours au centre des intérêts du groupe, les libellés des titres étant forcément à l’avenant. Pas de changements de ce côté-là donc, même si l’on imagine difficilement VISCERA INFEST chanter autre chose que la maladie, le mucus ou autres infections cutanées. La durée également rassure. Le classique « trente minutes », idéal pour ce high speed goregrind certes proche de Yuya Yakushiji, toujours élégamment « enslipé ». Pour tout dire, je retrouve même dans cet album un peu de l’intensité dingue qui parcourait power trio de branques…



De prime abord, l’auditeur fanatique pourrait ressentir une pointe de surprise, voire de déception, en découvrant ces neuf nouvelles compositions (je ne compte pas la reprise finale de « Goremassacre Perversity »). En effet, le tempo n’est plus systématiquement aussi dingue, il y a des expérimentations bizarres dont la réussite est discutable (les effets vocaux sur « Guttate Psoriasis »), davantage de riffs compréhensibles, des introductions façon « film d’horreur » (« Hemimegalencephaly »), et tout cela pourrait laisser à penser que les monstres d’antan ont viré leur cuti, qu’ils recherchent désormais l’approbation des masses laborieuses, la séduction d’un public plus large que les adeptes de la cockroach dance… Fausse impression, vil leurre, le disque est une branlée. Et ce pour plusieurs raisons.



Premièrement, le lien avec le passé. Le titre d’ouverture « Macular Dystrophy (Stargardt) » se termine sur le même gimmick vocal que « Glomer Rulonephritis » (je crois), issu de « Sarcoidosis ». Cela ne veut pas dire grand-chose en soi mais le pont est construit, l’état d’esprit reste le même qu’autrefois.



Deuxièmement, le chant d’Eizo Asakura ne se contente plus d’un meuglement profond, il emprunte parfois des intonations criardes à des formations telles que



Troisièmement, les riffs. Enfin… J’imagine qu’il y en a. À cet effet, je regrette que la production soit aussi compressée car la guitare et la basse ont tendance à se retrouver noyées dans la mélasse, les harmoniques jaillissant de là comme autant de geysers sanguinolents. De prime abord, cela n’est pas vraiment une qualité ni une raison de sauter au plafond, l’auditeur discernera juste que ça tartine sévèrement (« Galloway Mowat Syndrome »). Au fil des écoutes, l’oreille finit pourtant par s’acclimater, prenant la pleine mesure de l’écriture dantesque qui se cache derrière ce premier mur de brutalité sourde. Là, selon moi, il ne reste plus qu’à s’incliner devant cette magnificence.



Quatrièmement, évidemment, le jeu de batterie. Bien sûr, on en a tous entendu des trépanés de la caisse claire mais ce petit bonhomme armé de son kit minimaliste assure une performance phénoménale, amenant les compositions à un niveau encore supérieur rien que par l’intensité de son jeu, sa vélocité qui n’abuse jamais des pings parfois usants. Ici, inutile de citer une composition en particulier, toutes sont un étalage de maîtrise des tempos ultra blastés ou plus traditionnellement death (« Megacystis Microcolon Intestinal Hypoperistalsis Syndrome (MMIHS) »).



Bon, cela c’est pour les éléments qui m’incitent à positionner « Teratoma » parmi les disques de l’année. Il n’est néanmoins pas exempt de défauts, aussi mineurs soient-ils. Je le redis mais la surcompression du son fait perdre de la précision au jeu et je regrette les productions passées, certes moins massives mais qui mettaient mieux en valeur la qualité des instrumentistes, particulièrement la basse ici totalement occultée. Ensuite, et peut-être est-ce lié au fait que le bassiste joue aussi dans FESTERDECAY, l’ajout de passages en mode old grind dénature parfois l’essence de ce pourquoi on biberonne du VISCERA INFEST. Ces instants sont réussis, indéniablement, ils sont juste surprenants dans ce contexte. Enfin, il y a un peu trop d’effets, de samples à mon goût. Ils sont brefs mais suffisent à faire redescendre la pression là où l’on voudrait juste être brutalement équarri.



Le disque rate donc la note maximale de très peu, en espérant juste que la suite soit plus rapide à venir. Il y a de cela bien longtemps, je tenais un petit blog littéraire intitulé «». La magie d’Internet étant ce qu’elle est, cette parenthèse rédactionnelle m’a donné l’occasion de discuter avec quelques correspondant.e.s, dont un type fan deà qui je dois la découverte, entre autres, des Japonais de. Je suis immédiatement tombé sous le charme délicat de «», fascinant à la fois d’horreur et de bêtise incarné, commettant ensuite l’erreur de ne pas m’intéresser à «», l’apogée de cette relation platonique avec le trio étant atteint lors de son passage au « Netherlands Deathfest IV » : je me suis rarement autant amusé, le t-shirt de la pustule humaine rampant sur le sol étant sans contestation possible l’un des plus beaux de ma modeste collection. Le problème, c’est que cela fait près de dix ans que les mecs nous font languir et ce n’est pas le «» qui allait nous satisfaire. Aussi, la sortie de «» prenait des allures de renaissance merveilleuse, toujours chez Obliteration Records Déjà, l’rassure. Les malformations sont toujours au centre des intérêts du groupe, les libellés des titres étant forcément à l’avenant. Pas de changements de ce côté-là donc, même si l’on imagine difficilementchanter autre chose que la maladie, le mucus ou autres infections cutanées. La durée également rassure. Le classique « trente minutes », idéal pour cecertes proche de DISGORGE ou BRODEQUIN , néanmoins doté de sa petite touche de folie particulière notamment grâce au jeu de batterie de, toujours élégamment « enslipé ». Pour tout dire, je retrouve même dans cet album un peu de l’intensité dingue qui parcourait « III » des Suédois de DERANGED , quelque chose dans les riffs lorsqu’ils sont repris à vide peut-être, les dérapages harmoniques ou encore le côtéde branques…De prime abord, l’auditeur fanatique pourrait ressentir une pointe de surprise, voire de déception, en découvrant ces neuf nouvelles compositions (je ne compte pas la reprise finale de « Goremassacre Perversity »). En effet, le tempo n’est plus systématiquement aussi dingue, il y a des expérimentations bizarres dont la réussite est discutable (les effets vocaux sur « Guttate Psoriasis »), davantage de riffs compréhensibles, des introductions façon « film d’horreur » (« Hemimegalencephaly »), et tout cela pourrait laisser à penser que les monstres d’antan ont viré leur cuti, qu’ils recherchent désormais l’approbation des masses laborieuses, la séduction d’un public plus large que les adeptes de la… Fausse impression, vil leurre, le disque est une branlée. Et ce pour plusieurs raisons.Premièrement, le lien avec le passé. Le titre d’ouverture « Macular Dystrophy (Stargardt) » se termine sur le même gimmick vocal que « Glomer Rulonephritis » (je crois), issu de «». Cela ne veut pas dire grand-chose en soi mais le pont est construit, l’état d’esprit reste le même qu’autrefois.Deuxièmement, le chant d’ne se contente plus d’un meuglement profond, il emprunte parfois des intonations criardes à des formations telles que CARCASS ou FESTERDECAY , ce qui apporte une diversité dans l’agression, rendant cette dernière moins monolithique, bassement bovine. C’est toujours extrême et à la limite de l’humainement audible mais la plus-value est indéniable, même si la grande majorité du disque se base sur les meuglements ultra gutturaux que l’on affectionne tant.Troisièmement, les riffs. Enfin… J’imagine qu’il y en a. À cet effet, je regrette que la production soit aussi compressée car la guitare et la basse ont tendance à se retrouver noyées dans la mélasse, les harmoniques jaillissant de là comme autant de geysers sanguinolents. De prime abord, cela n’est pas vraiment une qualité ni une raison de sauter au plafond, l’auditeur discernera juste que ça tartine sévèrement (« Galloway Mowat Syndrome »). Au fil des écoutes, l’oreille finit pourtant par s’acclimater, prenant la pleine mesure de l’écriture dantesque qui se cache derrière ce premier mur de brutalité sourde. Là, selon moi, il ne reste plus qu’à s’incliner devant cette magnificence.Quatrièmement, évidemment, le jeu de batterie. Bien sûr, on en a tous entendu des trépanés de la caisse claire mais ce petit bonhomme armé de son kit minimaliste assure une performance phénoménale, amenant les compositions à un niveau encore supérieur rien que par l’intensité de son jeu, sa vélocité qui n’abuse jamais desparfois usants. Ici, inutile de citer une composition en particulier, toutes sont un étalage de maîtrise des tempos ultra blastés ou plus traditionnellement(« Megacystis Microcolon Intestinal Hypoperistalsis Syndrome (MMIHS) »).Bon, cela c’est pour les éléments qui m’incitent à positionner «» parmi les disques de l’année. Il n’est néanmoins pas exempt de défauts, aussi mineurs soient-ils. Je le redis mais la surcompression du son fait perdre de la précision au jeu et je regrette les productions passées, certes moins massives mais qui mettaient mieux en valeur la qualité des instrumentistes, particulièrement la basse ici totalement occultée. Ensuite, et peut-être est-ce lié au fait que le bassiste joue aussi dans, l’ajout de passages en modedénature parfois l’essence de ce pourquoi on biberonne du. Ces instants sont réussis, indéniablement, ils sont juste surprenants dans ce contexte. Enfin, il y a un peu trop d’effets, deà mon goût. Ils sont brefs mais suffisent à faire redescendre la pression là où l’on voudrait juste être brutalement équarri.Le disque rate donc la note maximale de très peu, en espérant juste que la suite soit plus rapide à venir.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Huangquan Records High Speed Goregrind Brutal Death Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : (1) 7/10 Webzines : -

plus d'infos sur Viscera Infest

High Speed Goregrind Brutal Death Metal - 1999 - Japon

formats CD / 09/08/2024 - Obliteration Records

Vinyl / 30/09/2024 - Huangquan Records (Limited edition colored)

écoutez Macular Dystrophy (Stargardt)

Galloway Mowat Syndrome

tracklist 01. Macular Dystrophy (Stargardt) (02:36) 02. Galactose-1-Phosphate Uridylyltransferase Deficiency (GALT) (03:30) 03. Klippel-Trenanay-Weber (03:16) 04. Galloway Mowat Syndrome (01:47) 05. Teratoma (03:34) 06. Megacystis Microcolon Intestinal Hypoperistalsis Syndrome (MMIHS) (04:05) 07. Multifocal Motor Neuropathy (MMN) (03:32) 08. Guttate Psoriasis (03:25) 09. Hemimegalencephaly (04:45) 10. Goremassacre Perversity (Disgorge cover) (02:48)

Durée : 33:18

line up Eizo Asakura / Chant, Guitare

Yuya Yakushiji / Batterie

Harufumi Nomiyama / Basse

parution 9 Août 2024