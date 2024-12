Mörk Gryning - Fasornas Tid Chronique Fasornas Tid





Suite directe de Dernière sortie de cette année 2024 dans mon rayon et pas n’importe laquelle puisqu’il s'agit de l’un de mes groupes vénérés. 15 ans après un album éponyme fort sympathique mais pas digne d’un chapitre final (leur œuvre la plus faible à ce jour), Mörk Gryning a ressuscité en accouchant d’une Madeleine de Proust de black/death suédois, Hinsides vrede . Le choc est passé. Ainsi un retour à leurs débuts “bruts” mais affûté par l’expérience acquise, très classique donc mais réentendre le riffing mélodique de Kimera et cette atmosphère No Fashion Records typique des années 90, un pur orgasme pour les tympans des adorateurs du genre. Quatre années ont passé, le guitariste Avatar (apparu sur Maelstrom Chaos ) quitte la bande et laisse sa place à Stefan Lundgren (guitariste live pour Mörk Gryning et Dawn, CV validé !) mais non crédité sur ce septième album, toujours dans notre écurie nationale Season Of Mist.Mörk Gryning reprend tout simplement ce qu’il avait laissé sur Hinsides vrede , montant encore d’un léger cran son travail d’accroche et de composition. Mise en situation dès le démarrage catapulte de “The Seer” (de suite je pense au personnage occulte de la série Vikings). Retour en 1995, aux lead mélodiques entêtants de Kimera et sa signature “tremoli suraigus” (le morceau éponyme et “The Serpent's Kiss” en haut de la liste). Retour aux riffs intenses typiquement black metal suédois, le break de “The Seer”, “Tornet” ou “The Serpent's Kiss” (encore lui, refrain juste imparable) sous un déluge de frappes exquises. Kimera délaisse d’ailleurs cette fois complètement la batterie au profit de C-G (guests sur quelques morceaux de) derrière encore une fois une production exemplaire du Wing Studios. Le son semblera d’ailleurs plus “lourd” et le mixage mieux balancé que le précédent opus. Parfait pour se délecter des nombreux arrangements dont ces nappes de claviers plus présentes (morceau éponyme ou “Before the Crows Have Their Feast”).Car ouidemeure du pur Mörk Gryning, ce Mörk Gryning jusqu’à Maelstrom Chaos , jalon d’un black/death qui s’essaiera au mid-tempo (saut en Norvège) et aux breaks ambiancés. Ainsi comme pour Hinsides vrede le black mélodique direct laissera place à mi-parcours à quelque chose de plus “posé” (“Savage Messiah”, “An Ancient Ancestor of the Autumn Moon” ou “Black Angel”). On ne retrouve malheureusement pas les frissons ni l'efficience de l’époque. Je retiendrai surtout le chant clair épique et raffraîchissant d’Aeon. Le groupe alternera de nouveau entre paroles en suédois et en anglais. Et l’oreille plus attentive (le mixage aidant), Kimera manquera de coffre par moment dans ses hurlements. Son acolyte Goth Gorgon ne l’épaulera encore fois que sur un seul morceau (“Det Svarta”) mais on notera la présence du frontman d’Avslut (“Tornet” et “An Ancient Ancestor of the Autumn Moon”). La galette se concluera moins abruptement qu’il y a quatre ans par le final “Age Of Fire” à l’introduction dantesque (...and Oceans ?!), aux leads du Malin jusqu’au break (troisième minutes) à la limite du post-black. On en redemande.Suite directe de Hinsides vrede , ce septième album de Mörk Gryning est certainement l’opus le plus accrocheur et le plus “aéré” de leur discographie. De facto des morceaux plus “singuliers” que sur son prédécesseur. Les Suédois n’en n’oublient pas pour autant quelques passages virulents typiques black de leur contrée. Une précision chirurgicale dans les compositions, trop peut-être, qui fera peut-être regretter la fougue de jeunesse d’un Return Fire . On regrettera quelques flottements à mi parcours lorsque le groupe réduit la cadence, moins inspiré et touchant qu’à l'accoutumé ( Maelstrom Chaos comme référence). Quoiqu’il en soit cela reste toujours un vrai bonheur de replonger dans la musique du duo Kimera/Gorgon (20 ans de moins avec un seul riff). Simplement des gars comme ça qui me donnent envie de vous écrire ces lignes. Merci.

