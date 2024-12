Vitriolo - Conjuro Chronique Conjuro (EP)

Barathum: V.I.T.R.I.O.L. » d’VITRIOLO, c’est parce que ce one-man band mené par Fred F. vient de sortir son premier album, « Conjuro », chez Prophetical productions, une petite structure née en 2022.



Comme l’indique cette pochette obscure, la formation évolue dans un registre à la croisée du black et du death metal, dans son acception la plus rudimentaire : mid-tempos, riffs extrêmement basiques et répétitifs, voix grave et rauque qui, à elle seule, sauve l’écoute de ces sept compositions du naufrage. Car oui, les flammes qui alimentent le chaudron ne brûlent pas assez fort pour invoquer les princes et sous-princes de la démonologie. Un ambassadeur, à la limite… Et c’est finalement le défaut principal de ce bref LP (vingt-cinq minutes) : tous les titres se déploient selon un même format de trois minutes et quelques, sur le même rythme, avec très peu de recherche stylistiquement parlant. Il n’y a guère que sur « Conjuro » où une discrète voix féminine pourrait, de très loin, m’évoquer les ambiances d’un NOTRE DAME mais c’est tout. Pour le reste, en dépit du chant profond de Fred F., je cherche désespérément les raisons de m’enflammer pour VITRIOLO.



C’est vrai que « Lucifugo » a ses petits côtés black thrash voire black ‘n’ roll qui démarquent tout de même la formation, ces éléments restant néanmoins trop discrets pour faire du Portugais autre chose qu’une énième parution au sein d’une scène surpeuplée. Je ne doute cependant pas que l’album puisse trouver des oreilles plus favorables que les miennes à cet authentique black death metal, effectivement peu roboratif mais suffisamment noir pour accompagner le café matinal.



