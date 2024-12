Groza - Nadir Chronique Nadir

GROZA est bien l’un des groupes émergeants les plus populaires de nos années 2000. Il mérite parfaitement sa place aux côtés de GAEREA, de BLACKBRAID et de KANONENFIEBER, quelques-unes des formations parvenant à se faire un nom en dehors même de la scène black metal. Il suffit de voir la promotion faite par leurs labels, et les vues engendrées sur les plateformes. Cet album de GROZA en est à 157.000 vues 3 mois après sa mise en ligne. Pour donner un petit ordre d’idée, GAEREA et son clip de « Coma » en cumule 122.000, « Waffenbrüder » de KANONENFIEBER 298.000 et « The Spirit Returns » de BLACKBRAID en aura bientôt 500.000. On est vraiment dans une autre galaxie.



Comment expliquer le succès de ces formations ? La musique !? Bon oui, elle est évidemment importante, mais pas du tout le seul élément à prendre en compte. Le style pratiqué, la participation à de grands festivals et surtout une forte identité visuelle ont été déterminants dans leur succès.



GROZA est né en Allemagne en 2016 et il tire son nom d’un album de son idole : MGLA. Son premier opus est paru en 2018, le deuxième en 2021. Il compte 3 membres principaux : P.G. à la basse, guitares et vocaux, U.A. aux guitares et aux vocaux en retrait et T.H.Z. à la batterie. Deux guitaristes / chanteurs ont été invités pour apparaître sur le morceau de clôture : « Daffodils ». Il s’agit de J.J. et Matthias Sollak, deux membres de HARAKIRI FOR THE SKY. Rien d’étonnant puisque l’on connaît la bonne entente entre les deux groupes. P.G. est même devenu leur guitariste live et il fera un feat sur leur prochain album, prévu en janvier 2025.



Les rapprochements dépassent la simple bonne entente, et c’est aussi leur spectre musical qui est assez similaire. GROZA propose un black metal accessible, qui garde certes des éléments agressifs, mais en nettoyant le tout, en effaçant les parties malsaines, torturées ou dérangeantes. Et ceci pour le meilleur et pour le pire. C’est-à-dire qu’il reste de la bonne musique bien maîtrisée, mais moins de sensations extrêmes et dures. Ce serait exagéré de dire que le résultat est fade, mais il lui manque des éléments marquants, déstabilisants…



Alors une nouvelle fois les Allemands proposent un album très professionnel, sans aucun doute parfait pour s’initier à des sonorités agressives tout en pouvant profiter du savon qui évite de se dégueulasser la chemise. Un bon "black metal à capuche" sans la capuche.

2024 - AOP Records
Black Metal à capuche
notes
Chroniqueur : 7 / 10

Black Metal à capuche - 2016 - Allemagne

Extrait de "Nadir"

tracklist 01. Soul : Inert 02. Asbest 03. Dysthymian Dreams 04. Equal. Silent. Cold. 05. Deluge 06. Daffodils

Durée : 42:30

parution 20 Septembre 2024

The Redemptive End

2021 - AOP Records