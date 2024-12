Ershetu - Yomi Chronique Yomi

Il y a un tout petit plus d’un an, ce tout nouveau groupe sortait son premier album et parvenait à attirer tous les regards sur lui. La raison ? Non, LES raisons ! Elles sont plurielles. Tout d’abord c’est son line-up. Très alléchant, très respectable. Les guitares et la basse revenaient à notre légende française Vindsval, de BLUT AUS NORD, tandis que les vocaux étaient ceux de Lars Nedland de BORKNAGAR et SOLEFALD ! Cela ne pouvait que titiller la curiosité des amateurs de singularité. Par contre, les percussions revenaient à un jeune Français encore inconnu : Intza Roca... Deuxième raison, une spécifité rare : le fait que les compositions et les paroles soient signées par deux autres individus, non musiciens dans le groupe. Tous deux Français, ils se nomment Sacr et Void. Et enfin, troisième raison, une thématique classique revisitée de façon très originale : « La mort vue par différentes cultures ». C’est-à-dire que chaque album sera censé tourner autour de ce concept, mais en voyageant d’une civilisation à l’autre ! Et en 2000, c’est le folklore Maya qui a été mis à l'honneur avec Xibalba.



Voilà pour le passé. Revenons maintenant en 2024 et au deuxième album. Et surprise... Lars n’est plus de la partie ! Qui fait les vocaux ? Vindsval. Du coup ERSHETU est devenu 100% français du côté de ses membres. Par contre il a conservé l’idée de départ et s’attaque effectivement à une autre nation. Le titre est une première indication : Yomi. Ce terme japonais s’écrit avec les kanjis de la couleur jaune et de la source. Cette « source jaune » désigne tout simplement dans la religion shintô (présente au Japon avant l’arrivée du bouddhisme et toujours vivace) le pays des défunts. Je pense que tous les amateurs de black metal japonais se souviennent d’ailleurs que le groupe culte MAGANE avait présenté sa musique comme du « Yomi Metal », intégrant des éléments ancestraux de leur pays dans leurs ambiances.



Un album qui s’intéresse au Japon. En tant que spécialiste de sa scène mais aussi de sa culture, de ses arts, de son histoire et de sa langue, je ne pouvais qu’être intrigué. Je vis « là-bas » depuis bientôt 25 ans et j’ai toujours recherché des formations qui parviendraient à utiliser la richesse de l’archipel. C’est aussi ce que j’essaie moi-même de faire au sein d’ENTERRE VIVANT avec mon comparse Erroïak, en intégrant des instruments traditionnels japonais mais aussi des samples divers. Par contre, j’ai tendance à plus y parler du quotidien japonais et de quelques éléments historiques. Je pars peu dans les histoires de fantômes, d’enfer ou de mythologies. Mon camarade de DAUGHTERS OF SOPHIA (RIP) s’en chargeait très bien dans ses créations. C’est aussi l’angle choisi par ERSHETU, et je dois avouer qu’il s’en sort plutôt pas mal. Lui aussi fait appel à des instruments folkloriques japonais, que ce soit des flûtes ou des cordes, et il est impossible de ne pas se sentir projeté au pays du Soleil Levant. Par contre, je le répète, c’est un Japon mythologique.



Les 6 morceaux sont très cohérents et ont un niveau constant satisfaisant. Les ambiances sont très bien maîtrisées et il y a peu de temps morts. Certains passages sont mêmes très réussis et m’ont ramené à l’esprit des sites véritables, principalement des sanctuaires. Par contre, j’ai été gêné par deux aspects, qui pourraient plaire à d’autres. D’un, il y a des parties trop instrumentales, et elles me font décrocher jusqu’à ce que des vocaux réapparaissent. De deux, j’ai eu l’impression à plusieurs reprises de ne faire que survoler le Japon et de ne pas plonger en son sein. Cela peut paraître contradictoire vu que les instruments japonais sont omniprésents, mais justement, ils le sont tellement qu’ils se rapprochent d’une visite touristique. C’est comme si l’on m’avait servi des sushis ou des ramens mais sans me faire profiter de wagashis, de tempuras ou de odens... Bref, j’ai le petit sentiment de rester en surface...



Bravo tout de même à ERSHETU de s’être lancé dans ce travail compliqué de restitutions d’ambiance d’une autre culture, d’autant plus que chaque album s’intéresse à une zone différente. Maintenant, j’ai hâte de savoir quelle sera la prochaine destination !

2024 - Debemur Morti Productions Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Ershetu

Black Metal Atmosphérique - 2021 - France

écoutez Ketsurui

Jikoku

Sekiryō

Abikyōkan

Kagutsuchi

Nenokatasukuni

tracklist 01. Ketsurui 02. Jikoku 03. Sekiryō 04. Abikyōkan 05. Kagutsuchi 06. Nenokatasukuni

Durée : 45:54

parution 8 Novembre 2024

