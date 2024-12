AnIImA - Aniima Chronique Aniima (EP)

ANIIMA, c’est peut-être parce que l’EP éponyme n’est en fait que sa première sortie discographique sous ce nom. En revanche, grâce à la qualité affichée au cours de ces cinq compositions, il est possible que les Poitevins parviennent à faire parler un peu d’eux. Il n’y a rien de particulier pourtant, rien de plus que les autres, rien de moins non plus pour une entrée en matière, c’est juste parfaitement propre du début à la fin, pas mal pour un commencement.



Au niveau du style… Je vais commencer par dire ce à quoi j’ai pensé, ce sera plus simple. D’abord, le choix (osé mais cohérent) de textes en français, avec ce genre de grosses voix serrées au niveau de la gorge, m’évoquent le hardcore qui prévaut dans cette offrande de death metal moderne qui n’hésite pas non plus à plonger ses racines dans des univers plus thrash (« Funambule »), voire mélodique.



Donc en dépit d’une approche musicale très codifiée, il me sera difficile de reprochez quoi que ce soit à « Aniima » : les mecs se sont eux-mêmes enregistrés au Shyyv Studio puis ont confié le mix et le mastering à des professionnels (Deviant Lab) pour un résultat à la fois clair et puissant, à défaut d’être original mais là n’est pas le propos. À la limite, le tout manque sans doute un peu de variations, de pics d’intensité, le disque restant peu ou prou tout du long sur un volume égal, tout en sachant que cela devrait se corriger avec le temps. Ensuite, les paroles sont bien écrites avec notamment un jeu de sonorités qui colle parfaitement à la musique. Dit autrement, cela ne sonne pas franchouillard et n’enlève rien à la stature de la formation, d’autant que le vocaliste est lui-même très convaincant dans son timbre hardcore metal flirtant avec le death. Enfin, du côté des autres musiciens, nous pourrons toujours louer le fait qu’ils ne cherchent pas à trop en mettre : juste des riffs, des rythmiques efficaces, pas de solos, pas de structures faussement techniques, d’arpèges faciles, ils vont à l’essentiel et c’est bien tout ce qu’on est en droit de demander à ce genre de parution.



2024 - Indépendant Death Metal Moderne notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur AnIImA

Death Metal Moderne - 2024 - France

formats Digital / 27/04/2024 - Indépendant

écoutez Univers

Menhir

Ferme Humaine

Funambule

Identité

tracklist 01. Univers (04:53) 02. Menhir (03:32) 03. Ferme Humaine (03:32) 04. Funambule (05:21) 05. Identité (04:32)

Durée : 21:50

line up Matéo Pichon / Batterie

Guyom Tell / Chant

Julien Téhéry / Guitare

parution 27 Avril 2024

