Toujours. Et une nouvelle fois sur Perdition. Pourtant, voilà sans doute ce que les Français ont sorti de plus définitif, accompli et époustouflant. On la sent bien, la difficulté à parler de nouvelle transformation avec les mots habituels, de sludge transformé en death metal qui serait en fait de l’industriel ? De romantisme abscons, touchant les atmosphères des frères de Hangman’s Chair ? On sent surtout que Fange a fini de tourner autour du pot, élevant d’un bon cran d’arrêt sa musique. Prenant pour base l’affirmation Privation – bouillon servant de brouillon à ces nouvelles compositions (dont une reprise de Bernard Lavilliers avec « La Haine », chez elle au milieu des autres titres) –, ces nouvelles trente minutes appuient plus fort, maîtrisent davantage, points finaux qui oscillent entre exclamations (la force des riffs de « Césarienne Au Noir » ; l’impact du refrain de « Toute Honte Bue » avec la participation d’Olivier Guinot de Lodges au chant) et suspensions.



C’est bien ces derniers, en lévitation, qui épatent sur Perdition, malgré l’attention de Fange de faire voir sur les planches toute l’assurance nouvelle qu’il a trouvée récemment par des prestations impitoyables (magnifique concert à la maison des chœurs de Montpellier, tenant la dragée haute à Ulcerate suivant juste après). On assume de se perdre, faisant de chaque trouvaille en chemin un trésor. Le format resserré permet d’enchaîner les grands moments, aucun gras inutile étant présent ici. Entre accumulations dont on ne finit pas de peler les oignons (l’équarrissage « Mauvais Vivant ») et instants de larmes une fois le tout découpé (ces guitares à la The Cure flirtant avec le trottoir comme avec une belle de nuit, cf. la copulation de « Lèche-Béton »), la bande tient enfin d’une main ferme ce qu’elle paraissait tâtonner depuis



