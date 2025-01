Fatal Realm - Demo Chronique Demo (Démo)

Dans le Hardcore comme dans le Death Metal, chaque nouvelle semaine apporte son lot de découvertes et autres sensations à même de faire frétiller tout ceux qui suivent de près ces sorties bien souvent confidentielles. Parmi elles (bien qu’elle ne date ni de cette semaine ni de la précédente mais d’août dernier) on trouve la première démonstration des Américains de Fatal Realm, un groupe relativement récent au sein duquel se sont réunit quelques têtes bien connues de la scène Hardcore d’Upstate New-York. En effet, le groupe qui évolue sous la forme d’un trio compte dans ses rangs Mike Shaw de Mindforce, No Souls Saved et Sentinel au chant et à la guitare (on peut même y entendre un peu de Mindforce sur l’introduction de "Hammer Of Heresy"), Jack Xiques de Age Of Apocalypse, Sentinel et Colossus à la basse et enfin Will Kamerman de Age Of Apocalypse à la batterie.



Parue en autoproduction via Bandcamp ainsi qu’à travers une édition CD-R limitée à seulement quelques exemplaires, cette première démo judicieusement intitulée Demo se verra prochainement gratifier de pressages plus à même de lui rendre justice grâce au concours du label Daze Records qui prévoit pour fin février plusieurs éditions vinyles ainsi qu’un pressage CD professionnel naturellement plus engageant que cette première édition réalisée à partir de quelques disques trouvés au supermarché du coin.

Enregistré avec les moyens du bord par Jack Xiques, cette première sortie est illustrée pour l’occasion par un certain Dead At Birth (aka K.N.) ayant collaboré avec pas mal de groupes de Hardcore dans le cadre d’illustrations (Final Resting Place, Train Of Thoughts, Live It Down...), t-shirts (Mindforce, Streets Of Hate Records) et autres flyers (Dead Heat, Age Of Apocalypse, Despize, Magnitude, Crown Of Thornz...). Pour l’occasion, notre homme est allé puiser son inspiration du côté de la scène Death Metal et Hardcore de la fin des années 80 avec une illustration aux teintes volontairement estompées pour un rendu d’époque encore plus probant et dont l’aspect "copier / coller" évoque effectivement toutes ces grandes démos photocopiées de l’époque.



Un choix qui naturellement ne doit rien au hasard puisque Fatal Realm, malgré son pédigrée, n’est pas tout à fait un groupe de Hardcore mais plutôt un groupe de Death Metal aux influences Hardcore relativement prononcées (Irate, Shattered Realms, Sworn Enemy...). Épaulées par une production particulièrement massive, les cinq compositions de cette première démo possèdent en effet le groove, la dynamique et la brutalité des Suffocation, Pyrexia, Mortal Decay, Dehumanized, Internal Bleeding et autres Dying Fetus d’antan. Bien entendu, je ne me risquerai pas à mettre Fatal Realm au même niveau que tous ces groupes qui ont définitivement marqué l’histoire du Brutal Death mais l’esprit n’en est pas moins là pour autant.



Cette première démo bouclée en moins de dix minutes se caractérise ainsi par des riffs bien lourds, bien gras et bien épais, quelques brèves accélérations particulièrement soutenues menées essentiellement sur fond de blasts punitifs mais aussi à travers quelques séances de toupa-toupa toujours aussi efficaces ("The Gift" à 0:06, 0:27 et 0:44, "Hammer Of Heresy" à 0:40 et 2:04, "Ancient Strength" à 0:05 et 0:26) et bien entendu une tripotée de ralentissements à rendre profondément débile n’importe quel prix Nobel. Et c’est évidemment ce savoureux mélange des genres qui fait la force du groupe dont la musique se partage entre démonstrations de force évoquant notamment le Suffocation des premiers albums (jusqu’à ces guitares un brin étouffées) et breaks typiques de la scène Hardcore new-yorkaise. De gros ralentissements bien virils laissant trainer derrière eux une atmosphère urbaine à couper au couteau. De cette introduction chaloupée plutôt transparente sur les intentions du groupe à "The Gift" à 0:52 et 1:19 en passant par "Hammer Of Heresy" à 0:14, 1:26 et 1:45, "Ancient Strength" à 1:15 ou "Descent To Suffer" à 0:46 et 1:37, difficile de rester sage et bien assis sur son siège alors que tout dans cette musique de babouin pousse à se foutre sur la gueule.



Alors c’est sur, le Death Metal à tendance Hardcore de Fatal Realm manque clairement de finesse et de profondeur et semble quelque peu limité par une formule effectivement un brin répétitive mais en l’état, si vous êtes clients des références évoquées plus haut et plus généralement amateur de Hardcore à forte tendance métallique, tout ceci devrait à n’en point douter passer crème dans vos petites oreilles averties. Musique à mosher plutôt qu’à philosopher, cette première démo ne fait ni dans la finesse ni dans le détail et laisse entendre des choses particulièrement engageantes pour la suite. Le groupe devra probablement affiner un petit peu tout cela pour espérer convaincre durablement mais avec cette tendance à sortir des albums affichés sous la barre des vingt-cinq minutes, cela ne devrait pas trop poser de souci.

