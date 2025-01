Putrid Defecation - Tales from the Toilet Chronique Tales from the Toilet

MORDOX, qui définit son style comme du Cowboy Slam. Mon pote Julien avait quant à lui préféré écrire une rédaction sur une cuvette de chiotte, ce que la prof avait qualifié de scatologique (c’est là que j’ai appris le mot), et je peux vous dire que venant d’elle, ce n’était pas un compliment.



Tout comme MORDOX, PUTRID DEFECATION évolue dans l’affectueuse famille du Slam Death et vous l’aurez sans doute deviné (la pochette de l’Argentin Lucker Riquelme et le nom du combo sont quand même parlants), sa thématique se situe dans la ligne droite de l’écrit du camarade Julien puisqu’il s’agit de Toilet Slam. Enfin, « True Toilet Slam from Finland » comme ils aiment se définir. En effet, nos 5 gaillards nous viennent du pays de



Toujours logée au sein du label helsinguois de Death Metal & Co Stadin Rec, cette nouvelle galette commence directement au plus profond de la thématique par une « introduction à la constipation », suivie de 6 titres qui ont le mérite de présenter une certaine variété, ce qui n’était pas gagné d’avance. Alors, bien sûr, on retrouve un évident et récurrent élément fort appréciable de lourdeur qui parsème l’ensemble du disque, c’est la raison qui nous fait appuyer sur Play, on est d’accord. Mais les alternances break/accélérations et les nombreuses fioritures du type : roulements de batterie, mini solo de basse, usage de différents types de voix (pas de pig squeal, je rassure les allergiques), leads de guitare qui ressortent (« Tales from the Toilet » et « Erfurt Latrine Disaster ») ou encore ces petits coups de cymbales (pour conclure « Unremitting Hematochezia ») sont de nature à attirer l’oreille et à maintenir l’attention. C’est finalement ce que j’ai apprécié à l’écoute de cette production car j’avoue que je m’attendais à du plus standard. J’ai même été surpris par « Impending Anal Leakage » et ses 56 secondes qui – après son vrombissement de basse et début en trombe – s’aventure soudainement en terrain Punk/Hardcore des plus efficaces.



