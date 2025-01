Sheer Division - Saalammbö Chronique Saalammbö (EP)





Je vais commencer par les bons points de « Saalammbö » : d’une, cette pochette magnifique signée The Red Plague. De deux, le professionnalisme de l’enregistrement (tant sur un plan sonore qu’instrumental) : c’est certes techniquement assez basique avec le format classique « couplet – refrain » mais le jeu est bon. De trois, les sources d’inspirations de SHEER DIVISION : Lovecraft, Druillet (« Saalammbö » ; « La nuit »), Asimov, on aime bien évidemment… Mais j’ai mal à mes Grands Anciens en entendant le traitement qui leur est réservé.



Disclaimer : je ne représente absolument pas le public cible de ce trio et je ne vois pas qui parmi la rédaction de Thrashocore pourrait l’être. Au sein des lecteurs peut-être ? J’ai de gros doutes mais pourquoi pas…



Bon, c’est vrai que musicalement, il y a des aspects stoner ou grunge avec une chemise propre et sans les cheveux gras qui pourraient interpeller l’oreille, le titre d’ouverture puis « Sanssecours » étant les deux compositions qui s’en sortent le mieux : elles sont accrocheuses, je les entendrais sans déplaisir dans un bar pour peu que la bière soit bonne, ok. D’ailleurs, si je poussais mon analyse jusqu’au bout, je dirais même que les Valenciens pourraient marcher dans les pas des NO ONE IS INNOCENT mais avec l’approche mélodique d’un KYO, c’est-à-dire que le groupe cherche davantage l’agréable, la douceur des genres précédemment cités plutôt qu’une accroche pleinement frontale. Une forme d’antithèse de



Dans cette optique, et ce tout en n’ayant absolument rien contre le rock français (j’en ai suffisamment écouté pour en connaître les qualités), c’est selon moi l’élément vocal qui pêche le plus dans ces quatre compositions. Je trouve que le chanteur est trop sur la retenue, trop timide, comme s’il n’osait pas vraiment lâcher les chevaux et pousser une bonne beuglante ou tout du moins forcer un tant soit peu sa voix. Par exemple sur « Demarbre », doté d’un riff initial quasi heavy à l’anglaise, la chanson ne décolle jamais du fait de ce timbre trop rentré. À l’inverse, tu intégrerais un vocaliste même un peu moins juste au niveau des notes mais énergique, avec une tessiture plus rauque, la musique aurait tout de suite une autre gueule. Cela ne changerait foncièrement rien au fond (absence de violence gratuite, textes empreints de naïveté bien que très correctement écrits je l’admets sans peine, aucune revendication particulière autre que le plaisir de jouer ensemble) mais SHEER DIVISION gagnerait quelques points de charisme au moment de lancer les dés.



Il reste que je suis tout de même content d’avoir pris le temps de découvrir cet EP, certes très éloigné de mes préoccupations habituelles mais qui me rappelle cependant qu’il existe d’autres choses, plus variées, plus variétés, signe que la scène française se porte bien. Néanmoins, je recommanderais pour terminer de revoir la liste des FFO donnée en accompagnement : RED FANGS, HELMET, MEGADETH, DEFTONES, KILLING JOKE, SKIPPIES ou encore J’ai repoussé, sans doute plus que de raison. Devais-je vraiment traiter cet EP ou faire la sourde oreille ? En parler quitte à mettre une note basse ou feindre de l’ignorer ? J’ai fini par trancher, une demande a été envoyée par le groupe, j’ai un peu de temps devant moi et une forme d’engagement moral à respecter…Je vais commencer par les bons points de «» : d’une, cette pochette magnifique signée. De deux, le professionnalisme de l’enregistrement (tant sur un plan sonore qu’instrumental) : c’est certes techniquement assez basique avec le format classique « couplet – refrain » mais le jeu est bon. De trois, les sources d’inspirations de: Lovecraft, Druillet (« Saalammbö » ; « La nuit »), Asimov, on aime bien évidemment… Mais j’ai mal à mes Grands Anciens en entendant le traitement qui leur est réservé.: je ne représente absolument pas le public cible de ce trio et je ne vois pas qui parmi la rédaction depourrait l’être. Au sein des lecteurs peut-être ? J’ai de gros doutes mais pourquoi pas…Bon, c’est vrai que musicalement, il y a des aspectsouavec une chemise propre et sans les cheveux gras qui pourraient interpeller l’oreille, le titre d’ouverture puis « Sanssecours » étant les deux compositions qui s’en sortent le mieux : elles sont accrocheuses, je les entendrais sans déplaisir dans un bar pour peu que la bière soit bonne, ok. D’ailleurs, si je poussais mon analyse jusqu’au bout, je dirais même que les Valenciens pourraient marcher dans les pas des MASS HYSTERIA oumais avec l’approche mélodique d’un, c’est-à-dire que le groupe cherche davantage l’agréable, la douceur des genres précédemment cités plutôt qu’une accroche pleinement frontale. Une forme d’antithèse de BABYLON PRESSION quelque part…Dans cette optique, et ce tout en n’ayant absolument rien contre le rock français (j’en ai suffisamment écouté pour en connaître les qualités), c’est selon moi l’élément vocal qui pêche le plus dans ces quatre compositions. Je trouve que le chanteur est trop sur la retenue, trop timide, comme s’il n’osait pas vraiment lâcher les chevaux et pousser une bonne beuglante ou tout du moins forcer un tant soit peu sa voix. Par exemple sur « Demarbre », doté d’un riff initial quasià l’anglaise, la chanson ne décolle jamais du fait de ce timbre trop rentré. À l’inverse, tu intégrerais un vocaliste même un peu moins juste au niveau des notes mais énergique, avec une tessiture plus rauque, la musique aurait tout de suite une autre gueule. Cela ne changerait foncièrement rien au fond (absence de violence gratuite, textes empreints de naïveté bien que très correctement écrits je l’admets sans peine, aucune revendication particulière autre que le plaisir de jouer ensemble) maisgagnerait quelques points de charisme au moment de lancer les dés.Il reste que je suis tout de même content d’avoir pris le temps de découvrir cet EP, certes très éloigné de mes préoccupations habituelles mais qui me rappelle cependant qu’il existe d’autres choses, plus variées, plus variétés, signe que la scène française se porte bien. Néanmoins, je recommanderais pour terminer de revoir la liste desdonnée en accompagnement :ou encore SHOVEL , c’est non. Il y a une différence entre aimer ces groupes et jouer dans la même cours.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Indépendant Pop Rock Grungy et légèrement Stoner notes Chroniqueur : 2.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sheer Division

Pop Rock Grungy et légèrement Stoner - 2024 - France

formats CD, Digital / 21/10/2024 - Indépendant

écoutez Saalammbö

Demarbre

La nuit

Sanssecours

tracklist 01. Saalammbö (03:46) 02. Demarbre (03:52) 03. La nuit (03:23) 04. Sanssecours (04:52)

Durée : 15:55

line up Marie-Helene Rattin / Basse, Guitare

Jérôme Simonian / Chant, Guitare, Batterie Programmée

Xavier Chaquet / Guitare

parution 21 Octobre 2024