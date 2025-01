Omegaeternum - 1248 Chronique 1248

C’est sans doute l’une des plus grandes injustices, mais je n’ai pas mis OMEGAETERNUM dans ma vidéo des Sakrif’or 2024. Et pourtant, je le mettrais volontiers dans un top annuel classique. La différence est que je crée des catégories dans mes aventures visuelles et que je n’ai pas réussi à le placer dans les 5 « meilleurs nouveaux groupes » ni dans les « 5 meilleurs groupes français ». Jusqu’au dernier moment, il a failli prendre la place d’un A/ORATOS ou d’un DIABLATION, mais il a rompu. Pour des broutilles en plus. Je pourrais même dire « une » broutille, au singulier : la durée trop généreuse de l’album qui me rend nécessairement distrait au bout d’un moment. 72 minutes, c’est un régal, mais c’est aussi compliqué de rester attentif, concentré, vif… Et même si cela ne casse pas les ambiances, que cela n’induit pas une baisse de qualité entre les compositions, ce sont les autres formations qui ont grapillé des places dans mes nominations. Mais dans un top qui classe l’ensemble de tous les albums, comme celui que je tiens sur Rateyourmusic, OMEGAETERNUM se retrouve bien placé, dans le meilleur quart évidemment.



Bon, j’ai commencé par une sorte d’excuses alors que je n’ai pas encore présenté la troupe, que certains n’ont peut-être pas encore eu l’occasion de découvrir. Elle est fraichement formée et elle a tout de suite attiré l’attention des amateurs de black grâce à son line-up. Il réunit 4 noms importants de la scène française et ceux qui aiment les raccourcis ont annoncé qu’il mêlait « deux membres des CHANTS DE NIHIL à deux anciens de NEHËMAH ». En fait, il y a Sorghal aux vocaux, guitares et clavier, qui a effectivement été aux guitares de NEHËMAH, mais qui a aussi joué pour HATE SUPREMACY, CAÏNAN DAWN et NAHAR (aux vocaux). Arawn ensuite, qui est quant à lui lié à NEHËMAH parce qu’il a assuré les guitares en live. Il a aussi été membre de PROFONDIS REQUIEM. Du côté des CHANTS DE NIHIL, nous trouvons le batteur Sistre et le bassiste / chanteur ÖberKommander666, qui sont tous les deux actifs pour BESTIAL NIHILISM et GOTHOLOCAUST. Inséparables, c’est donc le 4ème groupe au moins dans lequel ils jouent ensemble… OMEGAETERNUM, c’est donc 4 noms importants de la scène française, ensemble pour ce nouveau projet qui a tout de suite trouvé sa place sur le label allemand Ván Records, qui fête d’ailleurs ses 20 années d’existence en 2024.



Et OMEGAETERNUM, c’est du black metal puissant et ravageur appliqué, qui prend soin de détruire chaque petite parcelle de l’esprit. Il parvient à abattre froidement et violemment ce qui passe devant sa route en montrant très peu de pitié. Mais même si le martellement est pratiquement continu, les compositions des Français ne sont pas redondantes. Il y a bien quelques passages qui semblent longs, et c’est difficile de ne pas tomber dans ce piège quand on fait des morceaux de plus de 10 minutes. Trois titres sont concernés ici : « The Devious Deceiver » (14:48), « My Inner Decline » (13:05) et « In Outverse Slumber » (14:42). Ils contiennent heureusement des parties qui viennent relancer la machine, comme sur l’ensemble des morceaux en fait. Il y a des riffs congelés mortels, des vocaux plus clairs qui cisaillent l’âme, des ralentissements qui font tomber un mur de lourdeur soudaine, de légères nappes de clavier qui rendent le tout subitement mystique, des effets plus déstructurés qui apportent une nuance occulte malsaine… Ce sont tous ces éléments qui rendent ce premier album réussi, parce qu’au final ils font vibrer l’auditeur et le bousculent efficacement.



Il suffirait juste de quelques changements pour que le groupe explose tout, et je pense que c’est surtout la concision qui lui permettrait de tout déchirer.

