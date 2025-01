Tower of Silence - Semelean Revelations Chronique Semelean Revelations

The Unspeakable »), les Lyonnais de TOWER OF SILENCE reviennent chargés à bloc avec le LP « Semelean Revelations », une œuvre ambitieuse de dix titres pour une durée proche de l’heure… Pas évident lorsqu’on pratique le black metal d’être à 100% performant sur une telle longueur mais les musiciens sont malins.



Déjà, ils le sont parce que quelques membres ont des expériences intéressantes (blast et la fureur sont bien présents (« Bellringer »), le groupe prend un malin plaisir à intégrer nombre d’éléments hétérodoxes, affichant ainsi une personnalité peut-être encore balbutiante mais riche de promesses. Sachant cela, nous ne serons pas surpris de cette introduction très post rock (Spritual Starvation ») ou des effluves d’jazz, au cours de « Oracular Nauseas » par exemple, où l’on croirait entendre rock progressif (l’orgue Hammond est un instrument récurrent de cet enregistrement), avec son solo un peu trop limite, fait mauvais genre, il n’occultera pas la vision ambitieuse que développe le quatuor, loin des poncifs habituels.



