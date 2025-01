Geneviève Beaulieu - Augury Chronique Augury

Je suis une femme et j’ai dédié ma vie à la forêt.



J’ai quitté le monde des hommes. J’ai embrassé ma nature. Je suis devenue une invitée dans mon propre domaine.



J’ai éprouvé la beauté de toutes choses. J’ai fait de la douleur une plénitude.



J’ai fait de mon corps un vent soufflant entre les branches.



Je suis devenue éloquente et ancienne.



J’ai ouvert mon âme à la terre.



J’ai fait mon lit des feuilles de la forêt. Des silences sauvages et lointains, ma couverture.



J’ai montré aux promeneurs la beauté que pouvait inspirer une femme libre.



J’ai chanté de ma voix et des cordes les lumières entrant par les fêlures.



Les craquements qui sont mouvements.



Les chuchotements emplis d’émotions.



Le vert et l’or des feuilles aux tâches harmonieuses, car elles sont la vie elle-même.



Recluse du monde, enfin moi-même, je suis devenue son autel.



Son image faite femme.



Une de ses racines.



Sa sève.

