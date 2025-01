Patriarkh - Prorok Ilja Chronique Prorok Ilja

Quelle était la probabilité pour que les « dépossédés » sortent le même mois de la même année leur premier album depuis la perte de leur nom ? Infime, proche du néant. Et pourtant cela s’est réalisé. Effectivement le retour de Bart, l’ancien de BATUSHKA qui a cédé et décidé d’abandonner le nom de son ancien groupe pour devenir PATRIARKH, arrive au même moment que celui des membres fondateurs de GLACIATION sous la nouvelle appellation de ZERO ABSOLU ! Il n’est peut-être pas nécessaire de rappeler les détails des dramas qui ont duré plusieurs années, il suffit de savoir que dans les deux cas les membres se sont disputés les « droits » sur le nom du groupe...



Pour BATUSHKA, Bart et Derph avaient travaillé ensemble sur un premier album qui a marqué la scène très fortement en 2015. La séparation a eu lieu un peu après, et les divorcés ont chacun sorti un opus de leur côté en 2019 avec le même nom de groupe, affirmant chacun en être la véritable âme légitime. La bataille a été tournée au ridicule, mais pour une grande majorité, c’est Derph qui en est sorti vainqueur d’un point de vue musical. Son album a eu plus de succès que celui de Bert. Sur Metal Archives avec des moyennes de note à 78% contre 41%, mais aussi sur Rateyourmusic avec 2298 personnes qui ont donné une note et une moyenne de 3.53 d’appréciation contre 1180 personnes et 2.46. Derph est donc non seulement plus écouté, mais aussi plus apprécié. Mais tout cela pourrait bien changer avec ce nouvel essai qui essaie de relancer la machine.



Nouveau nom, mais nouveau label également. L’album précédent était paru sur Metal Blade, celui-ci est proposé par le légendaire Napalm Records, label autrichien né en 1992. Côté line-up, Paweł Jaroszewicz (ANTIGAMA, ex-VADER...) est toujours à la batterie mais deux guitaristes Jakub Śliwowski et Rafał Łyszczarz sont arrivés après le premier opus, en 2020 tandis qu’un troisième, Michał Staczkun, est devenu membre depuis moins d’un an. Mais ce que la plupart des fans de BATUSHKA, et désormais de PATRIARKH, attendent, ce ne sont pas les instruments de musique classiques, mais plutôt les vocaux. Enfin... Les chœurs ! Ce sont véritablement eux qui ont toujours été les stars chez nos Polonais. Et cette fois-ci, ils me semblent encore plus variés qu’auparavant, avec des ambiances et des timbres variés, interprétés par plusieurs hommes et femmes. Omniprésents et toujours mis très en avant, ils apportent de grosses touches « mystiques », « religieuses » et « orthodoxes » à l’ensemble. Beaucoup de passages rappellent les albums de ces 10 dernières années de ROTTING CHRIST, pour le meilleur et pour le pire. C’est véritablement bien fait et l’immersion est réussie, mais l’album peut sembler trop facile à cerner, et ne pas tenir sur la longueur. Il faut peut-être le considérer comme un plaisir instantané, qui se remet dans les moments où l’on veut retrouver une certaine sérénité.



Au final, je dirai que c’est un bon retour, mais que cela de dépasse pas le premier album, évidemment.

