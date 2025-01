Blind Destiny - Utopie temporelle Chronique Utopie temporelle

S’il y a en ces lieux des amateurs de rock metal progressif, peut-être que découvrir les Normands de BLIND DESTINY vous fera plaisir. « Utopie temporelle », deuxième LP de la formation après un confidentiel « Suffering Prison » paru en 2016, voit notamment les textes passer de l’anglais au français et si cela demandera peut-être un petit temps d’adaptation, on s’y plonge tout de même assez rapidement grâce à leur qualité. Je dis ça car, sur le papier, notre belle langue, lorsqu’elle n’est pas dévoyée, fait rarement bon ménage avec ces genres musicaux exigeants, aussi est-il bon de souligner que les mecs s’en sortent ici parfaitement bien. Un autre changement majeur par rapport au premier disque est une réduction drastique de la durée des compositions, quasiment divisée par deux, ce qui va renforcer le côté « chanson » de cet album. Rien de péjoratif dans ce terme en ce qui me concerne, je trouve même que cela contribue au charme de ces dix morceaux.



Concernant le style en lui-même, j’atteins rapidement mes limites de chroniqueur car nous sommes-là en présence d’un registre que je maîtrise imparfaitement. Mais si je devais exprimer mon simple ressenti de béotien, je pourrais écrire que le quatuor parvient à mêler avec aisance et intelligence des éléments purement heavy metal, à l’image d’« Utopie temporelle » dont les riffs et le chant haut perché ne sauraient mentir, avec un gros feeling rock qui s’exprimera dans l’attitude générale ainsi que dans la façon d’interpréter les nombreux solos. Et si les progueux de tous bords parviendront certainement à établir des parallèles pertinents (ANGE ?), je retiendrai surtout que la formation, plutôt que de chercher à adopter une démarche musicale absconse, intellectuelle et principalement destinée à des musiciens, cherche avant tout à proposer de la mélodie. Ainsi, toute proportion gardée, il m’est arrivé de penser à Sinclair lors de passages un peu funk, ou encore à WOLFUNKIND, à SILMARIS également (les intonations du chanteur sur « Le temps d’une vie »), voire à Michel Berger lors du début de « L’équilibre », sans pour autant jamais descendre à un tel niveau de variété. Ce que je cherche donc à exprimer c’est que BLIND DESTINY, derrière les allures sérieuses de la complexité de ses structures, ne perd cependant pas de vue que les morceaux doivent accrocher l’auditeur, ce qu’il parvient parfaitement à réaliser.



Certes, « Utopie temporelle » séduira davantage les fans de musique progressive non allergiques à des plans plus costauds (« Exode Mental » et ses piques très power metal), il faudra également soit accrocher aux textes soit être en mesure d’en faire fi, mais si une personne cherche à s’ouvrir à d’autres horizons musicaux tout en demandant un label qualité 100% hexagonal, qu’il jette donc une oreille par ici : l’énergie d’un metal raffiné jamais diluée dans la bassesse des ballades rock, une excellente technique instrumentale ainsi que vocale, une production soignée, des textes que l’on aurait parfois pu trouver chez Daniel Balavoine (« Résilience »), tout cela me séduit et ce même si le disque n’a pas vocation de finir à mon chevet. Bravo messieurs, c’est toujours un tour de force que de parvenir à séduire une cible qui n’est sur le papier pas la sienne.

2024 - Indépendant Heavy Rock Progressif notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7/10

plus d'infos sur Blind Destiny

Heavy Rock Progressif - 2011 - France

formats CD, Digital / 20/05/2024 - Indépendant

tracklist 01. Utopie temporelle (06:41) 02. Demain (04:00) 03. Solitude (04:32) 04. Exode mental (05:22) 05. Dystopie (04:08) 06. L'équilibre (05:45) 07. Le temps d'une vie (06:18) 08. L'arrivée (05:12) 09. Crépuscule contradictoire (03:54) 10. Résilience (07:47)

Durée : 53:39

line up Maxime Beaucé / Basse

Andrea Moretti / Batterie

Vincent Courseaux / Guitare, Chant

Mattias Eyherabide / Guitare

parution 20 Mai 2024