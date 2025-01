Husqwarnah - Purification Through Sacrifice Chronique Purification Through Sacrifice

S’il ne faut jamais se fier à sa première impression il est quand même parfois difficile de ne pas avoir d’à priori quand on porte un nom ridicule, car c’est effectivement compliqué quand on entend parler de HUSQWARNAH de ne pas penser aux tronçonneuses et autres matériaux de jardinage. A quand des formations nommées STIHL ou RYOBI ? Sans doute pour bientôt même si pour l’instant Metal-Archives n’en possède aucune dans son immense base de données... et heureusement d’ailleurs, car il n’est pas sûr qu’on oserait foutre une oreille sur ce genre d’intitulés à mourir de rire. Pourtant quand on se penche sur les tronçonneurs venus de Monza (où il n’y a pas que le célèbre grand prix de Formule 1) on va s’apercevoir que ceux-ci ont de belles choses à offrir aux amateurs de musique qui décape les tympans et élimine toutes les impuretés, vu que leur Death Metal simple et direct ne va pas s’embarrasser d’effets inutiles pour privilégier la violence et la frontalité afin d’éviter les excédents techniques et longueurs préjudiciables.



Du coup en à peine plus d’une demi-heure le quintet va nous offrir tout le panel habituel du style où l’on sent aussi bien l’influence d’outre-Atlantique que celle venue d’outre-Rhin (OBSCENITY et DEHUMAN REIGN en particulier !), porté par une production rugueuse et une exécution sans failles à défaut d’être franchement mémorable. Car même si les mecs ont la bonne idée d’aérer et de varier au maximum leurs compositions, celles-ci vont souffrir d’une certaine répétition des plans malgré leurs durées respectives relativement courtes. Néanmoins tout ça reste quand même d’un bon niveau et très prometteur pour la suite des aventures de ses créateurs qui pour l’instant figurent dans le haut du tableau de la deuxième division transalpine, preuve en est avec l’impeccable ouverture intitulée « To Protect And Sever » à la fois brutale et grassouillette où lourdeur et tabassage se côtoient en alternance tout en gardant un certain équilibre. Si cette homogénéité rythmique va se retrouver à plusieurs reprises avec le même succès (« Reincarnation Of Sin Pt.II » / « Tower Of Suicide »), ses auteurs vont aussi proposer une facette plus remuante et groovy à l’instar de celle entendue sur l’excellent « Wheel Of Torture » aux ambiances plus massives et aux riffs légèrement syncopés, donnant ainsi l’envie de headbanguer facilement. Et si cette plage misait principalement sur la facette bridée et rampante le très court « Lawn Mower Massacre »... ainsi que « Graboids » qui enchaîne juste derrière (en plus de « The Jackal’s Grin » qui va clôturer les débats), vont déployer une facette Punk rudimentaire du côté du riffing et dont l’exécution va être primitive à souhait, donnant ainsi un sentiment d’urgence et de colère à ces deux titres sans concessions. Si quelques courts ralentissements se font entendre c’est clairement à fond la caisse que les gars ont décidé de se lâcher et prouver que même en simplifiant leur propos tout cela reste cohérent et efficace, vu qu’on a immédiatement envie d’en découdre tant ce côté dépouillé leur sied finalement assez bien. Et même quand les choses vont gagner en densification comme sur le redoutable « Mass Grave » cela reste encore une fois très plaisant, tant l’ensemble rythmique créé un rendu étouffant et entraînant vu qu’on est pris à la gorge sans pouvoir se dégager de la pression exercée... tout ça avant que cela ne se finisse par de douces notes acoustiques inattendues mais agréables.



On aura donc compris que malgré sa relative prévisibilité cet opus est largement à la hauteur et a de quoi satisfaire (voire même combler) les amateurs qui en redemanderont aisément, vu que ça défile vite et bien sans réelle lassitude bien qu’il manque encore un truc à ses auteurs pour pouvoir évoluer en Serie A dans le futur. Qui sait... peut-être que leur prochaine livraison leur fera franchir un cap ?! En tout cas si on leur souhaite évidemment d’y parvenir tout cela confirme aussi la bonne santé du Metal de la mort de l’autre côté des Alpes qui peut s’enorgueillir d’une bonne réputation qui n’est plus à démontrer, prouvant que même quand les entités qui en jouent sont un peu en dessous des autres elles restent néanmoins très convaincantes et sympathiques... ce qui convient parfaitement aux cinq découpeurs ici présents.

