Aara - Eiger Chronique Eiger

La trilogie des Suisses d’AARA, leur « Triade », s’est terminée en 2023. Elle n’a pas traîné puisqu’un volet est paru chaque année. Et déjà avant celle-ci, deux albums étaient sortis en 2019 et 2020. La moyenne est simple à calculer du coup, il n’y a pas d’année sans AARA depuis leurs débuts. J’avais ainsi terminé ma précédente chronique par ces mots : « Cela fait 5 années de suite qu’il revient annuellement nous offrir ses nouvelles compositions. Un nouveau concept, un nouveau thème pourrait très bien apparaître dès 2024…». Et ça n’a pas manqué, même s’il a fallu attendre le mois de décembre ! Eiger est là, et il continue de délivrer des compositions impeccables.



Si la formation parvient à garder ce rythme et ce niveau, c’est en partie grâce à la stabilité du line-up. Aucun changement en 6 sorties, c’est remarquable. J. à la batterie, Berg aux autres instruments, et Fluss au chant. Certains ne l’ont toujours pas remarqué, mais cette dernière est une femme, et ce n’est pas sur ces 8 nouvelles compositions qu’elle va laisser des indices. Son chant est toujours aussi écorché et pourrait très bien être confondu avec celui d’un homme... Au trio, il faut également ajouter un invité récurrent, qui apparaît pour la quatrième fois consécutive : Jonny Warren. L’Américain ne vous dit peut-être rien mais depuis 2016 il a son propre projet de post metal shoegaze instrumental : KUYASHII. Et chez AARA, il est chargé des introductions d’album depuis le premier volet de la Triade !



Eiger est là. 8 titres. Et toujours le même talent indéniable pour créer des ambiances agressives et constamment envolées. Le black metal tourbillonne et est sublimé par ces vocaux possédés impitoyables. Mais ce qui est toujours le plus réussi avec AARA, c’est sa capacité à changer d’atmosphères en quelques secondes. Il peut ainsi passer subitement et très naturellement du chaos à l’illumination salvatrice, avec une mélodie, un break, l’apparition d’une guitare acoustique ou encore un passage instrumental enchanteur. Ce sont véritablement ces changements de rythme et l’évolution des titres qui permettent au groupe de ne jamais lasser. Les 55 minutes sont une nouvelle fois délicieuses et donnent envie d’y revenir sans aucune retenue.



Alors que nous sommes censés ne plus jouir de l’effet de surprise et trouver que les musiciens tournent en rond, ce n’est toujours pas le cas. La magie opère toujours, et l’on se demande jusqu’à quand AARA saura nous enchanter ainsi. Fou.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE