Gurkkhas - A Life of Suffering Chronique A Life of Suffering (Compil.)

GURKKHAS, solide et fort prometteuse formation française de death metal qui, au début des années 2000, nous avait offert deux belles tranches de brutalité aussi sombre qu’efficace : « Engraved in Blood, Flesh and Souls » puis « A Life of Suffering ». La qualité de ces productions n’avait rien de bien surprenant étant donné que le groupe était bâti sur les cendres encore chaudes de DELAYED ACTION BOMB (ou D.A.B. pour les intimes), un émérite perforeur de membrane qui sévit entre 1991 et 1998. La bande ayant récemment annoncé sa reformation, best of plutôt que d’une simple réédition car parler de « meilleur » ici me semble être un véritable non-sens. Pas parce que les albums sont dénués de qualité, loin de là, plutôt parce que leur homogénéité originelle me paraît peu propice à l’identification de compositions supérieures aux autres.



Quoi qu’il en soit, « A Life of Suffering » propose douze titres dans un ordre chronologique visant à remettre GURKKHAS au centre des débats, en espérant qu’il y ait encore des auditeurs prêts à se réjouir d’un tel retour. Mais au-delà des jugements et des tergiversations, c’est déjà l’occasion de se remémorer le style des Français, très américain et se vautrant allègrement dans l’esprit de groovy avec des moments de pur blast, un chant bien guttural et, globalement, une technique certaine pour varier les plans, les tempos ainsi que les types de riff, chaque titre évitant avec aisance l’immobilisme. Puis, surtout, il y a ce fumet unique des 90’s qui envahit rapidement les narines. Évidemment, nous aimons tous ça, nous faire broyer les genoux par de grasses rythmiques.



2024 - Great Dane Records Death Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : (3) 4.03/5

plus d'infos sur Gurkkhas

Death Metal - 1999 - France

formats CD / 12/07/2024 - Great Dane Records

écoutez Diabolic Mission

Tears of Blood

Legacy

tracklist 01. Diabolic Mission (03:28) 02. Crucified (04:00) 03. The 12 Gurkhas Commandments (06:06) 04. The Voice of the Terrible One (04:13) 05. Born on a Day of War (03:42) 06. Tears of Blood (05:40) 07. A Life of Suffering (04:05) 08. Kukri (07:13) 09. The Day of Battle (03:12) 10. Legacy (03:48) 11. If I Should Die (03:43) 12. Chronicles of Chaos (05:10)

Durée : 54:15

parution 12 Juillet 2024

