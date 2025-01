Wolvencrown - Celestial Lands Chronique Celestial Lands

Ah bah oui, c’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Les Anglais de WOLVENCROWN sortent ici leur deuxième album, très appliqué, mais tellement, tellement, tellement propre, prévisible et du coup… dispensable. Un peu comme la pochette ? Oui, c’est un peu ça. Elle est bien, on n’a rien à y redire, mais elle ne vient pas nous titiller, elle ne restera pas bien longtemps dans notre mémoire.



C’est en 2015 que cette formation a vu le jour, il y a 10 ans, sous l’impulsion de 5 compères. Car WOLVENCROWN a l’avantage d’être un véritable groupe, avec des musiciens qui s’occupent chacun d’un instrument. Un bassiste, un batteur, un claviériste et deux guitaristes dont l’un est chanteur. Leur premier album est paru en 2019 sur le label italien bien réputé Avantgarde Music et c’est toujours chez lui que vient de sortir une suite.



Celestial Lands contient 8 compositions dont deux intermèdes et il totalise une heure de musique. Une heure de black metal atmosphérique qui nous plonge dans des paysages grandioses mais déjà observés à maintes reprises. Les variations de chant, les passages au piano, les moments éthérés, les parties mélodiques n’y font rien puisqu’eux aussi sont monnaie courante dans le style et ne se démarquent pas. Prenez n’importe quel groupe signé sur le label allemand Northern Silence Production et vous aurez les mêmes ambiances, au même niveau au moins.



C’est possible de devenir fan de WOLVENCROWN mais il y a des conditions. Être un amateur ultime du genre. Être un novice et découvrir le black atmosphérique. Être un ami proche de la formation. Être atteint d’Alzheimer. Avoir l’esprit de contradiction... Il doit bien avoir d’autres situations, donc que ceux qui ont trouvé que c’était excellent se manifestent. En attendant, c’est évidemment agréable et réussi, mais sans atteindre le niveau supérieur. Je retiendrai juste « A Spell Nature Cast » et ses effets à la guitare qui sortent du lot, pour le coup… Note sévère, mais c'est celle qui me vient à l'esprit une fois l'album écouté, malgré quelques plaisirs auditifs épars.

