Perpetual Gravity - Ominous Prophecy Chronique Ominous Prophecy (EP)

Ominous Prophecy », premier EP des Parisiens de PERPETUAL GRAVITY, j’ai fait quelque chose qui ne m’arrive jamais : je suis allé regarder si des confrères avaient déjà parlé de ce disque. Chou blanc. Alors je sais que ce que j’écrirai ici ne sera pas agréable à lire mais j’ai vraiment eu de profondes difficultés à aller jusqu’au bout des quatre compositions offertes… Le style ? Un death metal très moderne, donc fortement teinté de deathcore, donc 100% rythmique. Jusque-là, les choses se présentent bien car sans être un fan absolu du registre, je parviens assez facilement à y trouver mon compte pour peu qu’on me souffle un peu dans les bronches. Ici, en l’occurrence… Bon, je passe sur la pochette où un Yoda obèse nous fait des grimaces, je ne comprends pas tout (les yeux en bas de la toge, les éléments géométriques bizarres en haut) mais j’ai vu largement pire, en plus il y a un sticker Parental Adisory Explicit Content et ça, on aime bien. Cela rappelle quand, jeune, tu passais tremblant en caisse avec la pochette non censurée de



Globalement, sur un plan strictement musical, les reproches que nous pourrions faire sont peu ou prou les mêmes que nous émettrions à l’encontre de n’importe quelle jeune formation débutante. Les compositions manquent un peu de tenue, de cohérence ou de structure, « Naur » par exemple qui démarre comme un projet doom death avant d’enchaîner sur une voix claire très neo, je perds le fil lors de l’accélération à 1’34, trop de plans, trop de changements rythmiques, je ne distingue pas la signature thermique de la formation. Mais, vraiment, au-delà de la musique, c’est le chant avec lequel j’ai le plus grand mal. Trois voix cohabitent durant les dix-huit minutes du disque : le growl, clairement le plus réussi car gras et raclé, le clair, qui ne sonne tout de même parfois pas très ajusté et le chant de vieille sorcière, criard voire agaçant à la longue. Bien sûr, je saisis l’ambition masquée qui est d’apporter de la variété aux riffs mais c’est trop, je pense vraiment que le groupe gagnerait à se concentrer sur les aspects les plus brutaux de sa musique et à dégager tout ce qui contiendrait une once de mélodie vocale. Là, comme il y a quelques bons breaks, des ralentissements intéressants et un ou deux sprints (de la marche norvégienne plus que Carl Lewis) pour la dynamique d’ensemble, nous aurions entre les oreilles quelque chose qui me semblerait bien plus percutant, même s’il est encore trop tôt pour parler d’identité.



Là, je vais malheureusement devoir dire que je n'accroche pas du tout à cette sortie tout en étant conscient que ce n'est qu'une prise de contact. J'espère donc que le groupe poursuivra son aventure et nous reviendra avec des compositions plus affirmées, vocalement plus épurées, quitte à ce que cela impacte les compositions pour davantage de brutalité et de pur death metal. En effet, à bien écouter, PERPETUAL GRAVITY est bien meilleur lorsqu'il évolue dans cette veine que lorsqu'il penche vers la sphère deathcore, la voix étant peu adaptée aux effets recherchés. Le growl, c'est la vie.

2024 - Indépendant Death Metal Deathcore notes Chroniqueur : 2.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Perpetual Gravity

Death Metal Deathcore - 2023 - France

formats Digital / 23/12/2024 - Indépendant

nouveaute A paraître le 23 Décembre 2024

écoutez Naur

vidéos Silence Is Violence

Perpetual Gravity

Extrait de "Ominous Prophecy"

tracklist 01. Naur (04:02) 02. Faceless God (04:43) 03. Welcome to the Pigsty (04:31) 04. Silence Is Violence (05:25)

Durée : 18:41

line up Axel Dugal / Basse

Adrien Vallot / Batterie

Xavier Fernandes / Guitare

Gabrielle Mabire / Chant

