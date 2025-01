Unleash - Unleash Chronique Unleash (EP)

UNLEASH ! Allez, je vous prends évidemment pour plus niais que vous n’êtes, personne ici n’aura été dupe, la graphie du logo ne laissant de toute façon aucune place au doute. Là, nous avons affaire à une toute nouvelle formation de Montpellier, créée en 2023 et qui arrive sur la scène avec un premier EP éponyme composé de quatre titres. La Suède, c’est plus haut.



Si l’appellation la plus facile serait metalcore, elle revêt cependant tellement de stimuli négatifs que je préciserai que les musiciens ont d’importants penchants pour le hardcore, le stoner ainsi que le sludge, ce qui a l’avantage majeur de nous épargner les pleurnicheries habituelles en voix claire ou encore les breaks de gros méchants sur deux cases. En effet, c’est surtout un feeling profondément rock qui se dégage de ces riffs bitumés, chauffés par le soleil du Sud. J’y entends ainsi les influences de hardcore me semblent être portés par la voix criarde de Fabrice. Je suis en revanche moins convaincu dès lors que ce dernier s’aventure sur des terrains plus mélodiques, à l’image d’« Into the Cells », une chanson de près de sept minutes qui m’évoque bizarrement un croisement sage entre



