Mais oui ! Mais oui ! Voilà une découverte plaisante, rare. Voilà un album qui m’a conquis dès sa première écoute et qui dévoile un groupe promis à un bel avenir. GLACE déboule (lol) de nulle part et détruit le game instantanément. Il faut dire qu’il est particulièrement couillu, à moins qu’il soit inconscient, et il crache tout ce qui lui passe par la tête et par l’âme en 34 minutes extrêmement riches en influences.



GLACE est une formation d’Île-de-France composée de trois membres qui mettent tous la main à la patte, tous crédités aux instruments et aux vocaux : Jnoun, O.B.L. et Bius. Ne cherchez pas, ils ne semblent pas affiliés à d’autres groupes, ou ne veulent pas l’avouer. Mais qu’est-ce qu’ils sont talentueux ! Ils ont en fait toutes les qualités pour attirer mes oreilles et ne plus les lâcher. Ils jouent du black metal tout en se jouant du black metal. Ils s’en jouent en lui ajoutant des éléments surprenants et parfois même improbables. Alors il y a par exemple quelques phrasés qui se rapprochent plus d’un rap ou encore des passages qui prennent subitement des airs de musique classique, mais ce qui se démarquera le plus, ce sera le boogie-woogie de la 4ème piste, avec son génial saxo.



Et toutes ces parties montrent finalement une grosse culture générale des membres de GLACE, qui multiplie les références dans les musiques mais aussi dans les paroles. C’est très intelligent et bien écrit, même si c’est une écriture là encore inspirée du rap. Un exemple ? La fin de « Quelle affaire » :



« Allez am’nez vous tous en grappe, ou un par un j'm’en tape t’façon.

Moi j'suis v'nu vous foutre des patates, avec mes grosses paluches de maçon.

Vous ne faites pas l’poids bande de Twix. Vous faites moins peur que des chatons

Moi je fais du surf sur le Styx. Et j’fume des purs avec Charon.

Un p'tit peu bagarreur et un p'tit peu bizarre,

Je me tatoue des fleurs et j’joue des gros riffs comme Mozart.

Je viens tout droit de l’ombre Vénère comme le Padré,

Quand faut qu’ça tombe ça tombe si faut qu’ça tombe ça va tomber

De tous les mauvais sorts, je suis sans doute le pire,

et comme pour l’Royaume de l’Orage ce qui est mort n’saurait Mourir »



S’il faut tenter de faire des comparaison, il y a évidemment une pincée de PENSEES NOCTURNES pour la richesse, mais ce sont surtout ANUS MUNDI et NIGHT qui me sont revenus à l’esprit. Ces groupes qui cassent les codes tout en restant profondément black metal, qui ont plus à dire que la plupart des autres groupes, qui peuvent facilement être incompris. J’ai adoré. Et aussi adoré le fait que l’album soit gratuit sur le bandcamp de GLACE, même si c’est en grande partie parce que le Français n’a pas de label. C’est bien dommage parce que c’est le genre de groupe qui mérite du soutien.



GLACE met un gros coup de pied dans le black mais sans que l’objectif soit simplement de se démarquer. Il ne fait que placer toutes les facettes de sa personnalité, de son vécu et de son savoir dans ses compositions.

2024 - Autoproduction Black Metal enrichi notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Glace

Black Metal enrichi - France

écoutez Il viendra surement des temps plus difficiles encore

Quelle affaire !

Le Saint-Voyou du métal noir

Le Boogie-Woogie des enfants perdus

Soyons Fanatiques

tracklist 01. Il viendra surement des temps plus difficiles encore 02. Quelle affaire ! 03. Le Saint-Voyou du métal noir 04. Le boogie-woogie des enfants perdus 05. Soyons fanatiques

Durée : 33:59

parution 8 Octobre 2024