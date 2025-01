Bloodbark - Sacred Sound of Solitude Chronique Sacred Sound of Solitude

BLOODBARK sortait son premier album chez Northern Silence Productions, et je constatais que ses compositions correspondaient parfaitement à l’orientation habituelle de l’écurie allemande : du black metal atmosphérique qui plonge l’auditeur dans des paysages naturels magnifiques. Northern confirmait par la même occasion qu’il était doué pour chercher des groupes plus ou moins similaires sur Bandcamp et ressortir au format physique leurs albums parus auparavant uniquement en digital. La collaboration semble avoir plu aux deux parties, qui ont décidé de resigner une nouvelle fois pour un deuxième essai. Et la bonne nouvelle, c’est que la formation s’est améliorée.



BLOODBARK a décidé de conserver le mystère total autour de l’aspect humain, et il est donc toujours impossible de savoir qui sont les musiciens derrière sa musique et de quelle nationalité ils sont. Ce n’est pas un mal, cela donne encore plus de place au principal, le visuel et les ambiances. La pochette ne trahit pas le concept amorcé auparavant et propose une nouvelle fois des montagnes enneigées au milieu de nulle part. Le froid se ressent instantanément. Pourtant, la musique en elle-même est moins glacée, et les compositions apportent même des températures plus douces avec un rythme envolé et des mélodies entraînantes… C’est presque printannier, et on imagine plus aisément des plaines fleuries que cette blancheur totale.



La formation s’est améliorée sur tous les niveaux. Les compositions sont plus courtes, comme je l’avais espéré. Je rappelle que BLOODBARK passe de « bon élève » à « modèle à suivre ». Comme quoi les vocaux revêtent une importance primordiale.



Je suis vraiment conquis par cet album et j'ai très peu de choses à lui reprocher. La plus gênante serait uniquement l'intermède « Glacial Respite », qui est un instrumental de 5 minutes qui casse trop le rythme. J'ai toujours regardé combien de temps il restait au moment de son écoute, trouvant le temps long. Rien à dire sur le reste, les ambiances sont très réussies.

2025 - Northern Silence Productions Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Bloodbark

Black Metal Atmosphérique -

nouveaute A paraître le 3 Janvier 2025

tracklist 01. Time Is Nothing 02. From Ash to Dust to Pollen 03. Glacial Respite 04. Augury of Snow 05. Griever's Domain

Durée : 41:01

voir aussi Bloodbark

Bonebranches

2018 - Northern Silence Productions

