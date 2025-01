Mourir - Insolence Chronique Insolence (EP)

Insolence, EP sortant après presque deux ans de silence discographique.



Et peu il y a sur ces vingt-et-une minutes composées de deux titres black metal et deux pistes ambient. De l’insolence en effet, mais qui parvient à convaincre sur « Hubris » et « Nemesis », brûlots black metal au son si trituré qu’il frôle la noise pure. L’envie de tirer une ligne entre le lo-fi des légions noires et cette abrasivité outrancière est grande mais c’est davantage vers le Leviathan de The Tenth Sub Level of Suicide et ses attaques névrosées – impossible de ne pas penser à Wrest lors de ces cris de chouettes égorgées sur « Hubris » – ainsi que d’Aosoth – les leads tricotant leurs dissonances sur « Nemesis » – que l’esprit se tourne pour donner une filiation à ce black metal hexagonal dans son atmosphère. La France meurtrie et meurtrière, bouffée par l’orgueil d’en haut et la misère d’en bas, reste la ligne directrice de Mourir au-delà de toutes ressemblances fortuites.



Voilà pour ce qui enthousiasme encore chez eux et que je souhaite voir grandir. Car les deux autres morceaux, heureusement plus courts, laissent plus interrogatif que conquis. Si « Punitive » a le mérite de poursuivre la noirceur de l'ensemble et de préparer l'assaut de « Nemesis », la conclusion « Illusions » ennuie à trop s'éterniser. Je peine à trouver un fil rouge à ces assemblages qui, s'ils ne sont pas totalement des intrus (la tendance générale à la dépression et la détestation ne s'éteint jamais), ne laissent aucun bleu au corps ou à l'âme. Pas exactement le fantomatique que j'aime, en somme. Mais le spectre qui hurle dans la nuit d'un pays qui a fait sien un certain spleen devenu pathologie est toujours là, fascinant et si bien figuré. Insolence ravive donc l'intérêt que je porte aux idées de Mourir.

