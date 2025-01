Zero Absolu - La saignée Chronique La saignée

Mais quelles feignasses quand même… 10 ans pour revenir avec un album qui ne compte que deux pistes… Alors oui, on dira que ces morceaux sont très longs, 20 minutes pour « La saignée » et 13 minutes pour « Le temps détruit tout », et qu’ainsi cette nouvelle sortie cumule plus d’une demi-heure, mais cela reste très court quand on découvre le contenu. Ces compositions contiennent de longs passages instrumentaux, des breaks éthérés et des samples, qui prennent finalement une grande place sur l’ensemble. Du coup, même 1994, l’EP qui les a fait connaître en 2012, est plus long. Mais de qui on parle ? Ah mais oui, il fallait que je commence par là ! ZERO ABSOLU, c’est le nouveau nom de GLACIATION. Il s’est finalement rebaptisé suite au litige sans fin qui l’opposait à RMS Hreidmarr. Le GLACIATION original conserve donc la main sur le premier EP et le premier album Sur les falaises de marbre, et le deuxième est considéré comme unique responsable de l’album de 2020, Ultime éclat.



Les raisons du litige ? J’aurais aimé pouvoir éviter de revenir une énième fois là-dessus, mais Hreidmarr a considéré qu’il n’était pas qu’un simple chanteur remplaçant et il a pris les rennes quand il a compris que les autres membres n’étaient pas chaud pour poursuivre (avec lui ?). Il a ainsi fait appel à d’autres musiciens pour prendre la relève « forcée ». Ce qu’en pensent les membres originels ? C’est facile à comprendre, ils reviennent sur l’histoire non seulement dans leur nouvelle bio, mais aussi dans les paroles de ces deux nouveaux titres.



La bio parle de problèmes d’alcool : « In 2015, the album Sur les falaises de marbre was released by Osmose Productions. Due to alcoholism issues (among others), Hreidmarr was later removed from the band. He then decided, without informing anyone, to assemble a new lineup and illegally registered the name GLACIATION with the French Institute for Intellectual Property. ». Je ne suis pas sûr que cela explique par contre leur absence de nouveautés en 10 ans... C’est comme si on me disait que la raison venait de problèmes de flatulences sévère..



Quant aux paroles de « La saignée », elles disent :

« Ah, tu vas voir ma Rose

Ah, tu vas voir ce que c'est

Qu'un poème rentré !

Fine pelure de faux étron !

Lève la main si t’es toujours là

La main, pas le coude !

Poivrot de merde !»



C’est donc l’angle d’attaque ? Ce n’est pas très violent. Ce ne sont que des petites crottes de nez assez inoffensives, qui font perdre au groupe une partie de son charme. « Cela ne vole pas très haut »... Mais par contre, d’un point de vue musical, ZERO ABSOLU retrouve ses qualités et son talent du premier EP. L’esprit de 1994 est intact avec des passages sublimes. C’est une nouvelle fois parfaitement maîtrisé avec un metal à l’ancienne qui n’hésite pas à ajouter des éléments clairs, lumineux. Les deux morceaux évoluent lentement mais avec une logique sûre, ne relâchant jamais l’auditeur. Les 20 minutes de « La saignée » sont magnifiques, fortes en intensité, et une nouvelle fois elles sont complétées par des samples, dont une lecture d’Antonin Artaud et Pour en finir avec le jugement de Dieu avec le discours suivant :

« Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les autels. On ne me croira pas et je vois d'ici les haussements d'épaules du public mais le nommé Christ n'est autre que celui qui en face du morpion dieu, a consenti à vivre sans corps, alors qu'une armée d'hommes descendue d'une croix, où Dieu croyait l'avoir depuis longtemps clouée, s'est révoltée, et, bordée de fer, de sang, de feu, et d'ossements, avance, invectivant l'Invisible afin d'y finir le Jugement de Dieu. »

J’aime beaucoup ces ajouts, qui donnent un côté plus élitiste à l’ensemble, en trouvant des citations méconnues ou inconnues de la masse.



Et sur la deuxième piste, c’est un témoignage d’un adorateur du metal qui est intégré, qui explique que le black metal, c’est la mort, c’est la destruction de l’humain et l’autodestruction, et que cela doit le rester.



ZERO ABSOLU fait un beau retour, mais je ne décolèrerai pas sur la durée. C’est insuffisant. Et c’est donc frustrant. J’espère que les membres vont vite réussir à créer une suite, d’autant que le line-up semble désormais plutôt stable :



Valnoir : vocaux

Hugo Moerman : guitares

Indria Saray : basse (PESTE NOIRE, ALCEST)

R.R. : batterie (REGARDE LES HOMMES TOMBER)

François Duguest : claviers et arrangements

2024 - AOP Records Black Metal élitiste notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Zero Absolu

Black Metal élitiste - France

nouveaute A paraître le 31 Janvier 2025

écoutez La Saignée (Single - Edit)

La Saignée

Le Temps Détruit Tout

tracklist 01. La saignée 02. Le temps détruit tout

Durée : 34:20

