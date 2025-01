Aeon of Awareness - The Embracing Light of Rarohenga Chronique The Embracing Light of Rarohenga

Que se passe-t-il lorsque quatre habitués de la scène metal allemande s’acoquinent et discutent de monter un nouveau groupe ? Eh bien ils le font. Les musiciens ont commencé à s’échauffer en 2021 avec un premier EP (« Dialogue with the Unconscious »), suivi d’un deuxième un an plus tard (« Wairua »), l’aboutissement de cette nouvelle aventure étant donc ce LP intitulé « The Embracing Light of Rarohenga ».



Si je n’ai pas pris la peine de citer les formations dont sont issus les membres d’AEON OF AWARENESS, je préciserai cependant que le chanteur officie également chez CALLIOPHIS, une honnête maison doom death metal de seconde division mais qui avait su me séduire en 2017 avec son « Cor Serpentis » aussi pesant qu’appliqué. Ici, peut-être afin de satisfaire les goûts de chacun, l’angle musical sera celui d’un death d’obédience mélodique mais qui ne se départira jamais de la puissance teutonne. Pour le dire différemment, le quatuor ne marche à aucun moment sur les plates-bandes de la Suède, il préfère l’école nationale, celle des APOPHIS par exemple, c’est-à-dire plutôt lourde, aussi vive et claire qu’un ruisseau mazouté, chose qui me convient finalement parfaitement. Nous pourrions être en revanche davantage surpris par le choix thématique de la mythologie maorie, je n’aurais pas pu trouver plus incongru pour illustrer un style relativement besogneux, d’autant que musicalement cela sent quand même surtout la bière et la choucroute, pas vraiment l’Océanie, y compris dans les interludes instrumentaux qui, eux, s’inscrivent pleinement dans un esprit doom gothique (ah, le piano…).



Comme je n’arrive pas à m’expliquer ce thème exotique, je vais le laisser de côté pour me concentrer uniquement sur les neuf compositions proposées, toutes à peu près issues du même moule : quatre à cinq minutes, des couplets accrocheurs, des guitares mélodiques sur un mid-tempo plutôt entraînant ponctué de rares blasts et, surtout, le chant grave de Meta List (alias Thomas M.), qui ajoute une bonne dose de brutalité à des rythmes parfois un peu trop pantouflards. Quelque part, il n’y a pas grand-chose de plus à ajouter pour décrire ces quarante minutes venant de personnes aussi expérimentées, sans perdre de vue que les autres groupes où elles officient n’ont jamais vraiment non plus brillé par leur originalité. Par conséquent, nous retrouvons certainement dans ce premier jet d’AEON OF AWARENESS le meilleur possible en l’état : un death metal franc du collier, parfois en quête d’instants épiques (« King Kauri »), joué sans prétention (pas de solos démentiels, pas de plans techniques) avec ferveur et sincérité. En soi, lorsqu’on apprécie le style, c’est une sortie parfaitement crédible qui compense le manque de folie par une belle rigueur dans l’exécution.



Sans dire que j’avançais à reculons vers cette écoute, je ne peux néanmoins que constater que le moment fut agréable, pas impérissable (le disque risque de rapidement prendre la poussière) mais il fera très bien l’affaire les jours où vous aurez envie d’écouter un truc pas prise de tête.

