Hate Them. Et même avant. À croire que le problème n’est pas tant que Darkthrone ne soit plus ce qu’il a été, mais que c’est vous qui êtes encore coincés dans le passé pendant que lui trace sa route. Ce qui n’est pas grave : rien n’oblige à aimer l’évolution d’un groupe. Mais, franchement, vous vous voyez suivre quelqu’un dans la rue qui décide qu’une conversation est finie et insister lourdement pour dire que vous voulez la continuer et que ce qu’il souhaite faire maintenant n’est pas aussi intéressant ? N’insistez pas. Vous êtes lourds.



Donc, Hate Them. Soit la période où Darkthrone, ce groupe qui laissait déjà derrière lui les bloqués dans « la sainte trilogie » – qui, exceptés



Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit : parfait, Hate Them ne l’est pas. Il lui manque la raideur et la constance qui départagent les bons albums de Darkthrone de ceux véritablement marquants, la fine ligne qui sépare un bon Dark Thrones and Black Flags d’un excellent



Mais même un album mineur de la part des Norvégiens contient ses moments majeurs. Hate Them ne déroge pas à la règle, « Det svartner nå » ou « Divided We Stand » propulsant l’écoute vers des pics de négativité à la fois rock n’roll et punk, rappelant que les lubies récentes de Darkthrone ont toujours été là, racines devenues arbres par la suite. Impossible de ne pas citer également « Striving for a Piece of Lucifer », titre mordant et dominateur où Nocturno Culto regarde d’un air méprisant les enfants auto-proclamés de leur black metal.



