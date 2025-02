The Halo Effect - March Of The Unheard Chronique March Of The Unheard





A l’instar de Clayman (“Detonate” clin d’oeil à “Pinball Map” ?). Niclas Engelin toujours comme compositeur principal (et revanchard après une carrière en tant que “guitare de soutien” dans Gardenian et In Flames) puis Jesper comme finisseur (et qui n’est plus à présenter comme maître du lead mélodique). Le claviériste guest Örjan Örnkloo (épaulant In Flames depuis Reroute To Remain) est encore de la partie pour appuyer les mélodies “lumineuses” et “dansantes”. 44 minutes non sans quelques remplissages ô combien convenus (“Cruel Perception”) mais une accroche constante. De l’ouverture “Conspire To Deceive”, ”What We Become” (pouce levé) en passant par le morceau éponyme, The Halo Effect sait capter les adeptes du style.. Les couplets du pauvre (défaut déjà du premier album, voire “très” sur (“A Death That Becomes Us”) seront recapultés par un riff bien titilleur (“Forever Astray” ou “A Death Becomes Us”) ou très difficilement ).



Evidemment avec un tel line-up (qui aura bercé pas mal d’entre nous au collège/lycée), difficile de ne pas faire la fine bouche. Daniel Svensson ne fait que le strict minimum à la batterie (on peut même le dire, le gars a l’air de s’emmerder, c’est quand même bien plat), pour encaisser le chèque de Nuclear Blast ? Je m’étais ressorti il n’y a pas très longtemps les albums de Sacrilege (merci Spotify pour les suggestions de playlists), beau gâchis. Niclas n’aura jamais réellement marqué de son empreinte et clairement Jesper n’a plus l’inspiration d’antan (ses soucis de santé forcément à prendre en compte). Comme son prédécesseur et le dernier Dark Tranquillity, les prouesses vocales de Mikael ne sont plus à démontrer mais ses lignes claires manquent d’émotion et de saveur (même avec des violons et des violoncelles “Between Directions” ne fonctionne pas). Quant aux refrains ils n’accrocheront pas tellement nos tympans. C’est bien le soucis pour ce style… La réelle surprise demeure ma part “The Burning Point”, une introduction façon Borknagar, du At The Gates burné (à quand le retour de Dimension Zero Jesper ?) puis un refrain enchanteur. Touchant, accrocheur et rafraîchissant, on en redemande.



