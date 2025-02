Total Hate - Forthcoming Age Of The Reaper Chronique Forthcoming Age Of The Reaper





En effet dès l’introduction terminée on va être bluffé par l’accroche impeccable de « Eternal Lust For Blood » où l’ensemble des éléments rythmiques sont immédiatement dévoilés, proposant ainsi une dynamique de tous les instants aux accents épiques de bon aloi. Oscillant constamment entre la fureur débridée et les passages lourds et opaques renforcés par la neige tombant ce titre va révéler une vraie cohérence sur fond de classicisme où aucune prise de risques n’est présente, renforçant ainsi cette envie d’en découdre où les montagnes russes sont en permanence de sortie. Et comme cela ne suffisait pas cet excellent ressenti va continuer dans la foulée sur « Hailing The Falling Angels » qui se montre exactement du même niveau, tout en reprenant les mêmes ingrédients pour offrir là-encore un rendu plus qu’aguicheur quoi que légèrement plus virulent par rapport à son prédécesseur... mais toujours aussi varié et impeccable. Du coup comme pour continuer la très bonne impression laissée jusque-là « Looming Age Of The Vermin King » va garder toute cette base positive en proposant un versant plus glacial et ténébreux, où la vitesse va largement diminuer sur la durée pour laisser la main à un tempo bridé qui renforce ainsi la sensation de froid et d’obscurité, toujours en ayant envie de secouer la nuque. Car ici on est embarqué dans les longues nuits hivernales avec le sentiment d’être perdu au milieu des grandes forêts et montagnes de Bavière, avec ces riffs hypnotiques joués en boucle qui nous emmènent ainsi dans un état second. Tout cela est donc idéal pour se laisser happer très loin, et cela va encore continuer avec le retour de la fureur via la doublette « Burn With Your Prophet » / « Coldest Wrath », aux accents Punk bien visibles et furieux calés au milieu de rigoureux plans en médium brise-nuques et accélérations débridées où le tabassage rugit tel le Diable dans les enfers. Si ces deux compositions sont moins marquantes que les précédentes elles restent quand même de très bonne tenue, en misant principalement sur la virulence mais sans oublier de lever le pied à plusieurs reprises afin d’éviter tout sentiment de lassitude et souvent rédhibitoire.



Et même si le sympathique et varié « Djevelens Legioner » va voir l’attention diminuer (de par quelques longueurs évitables et une écriture un peu trop standardisée), pour le reste ce long-format va se finir de très bonne manière avec l’ultra-violent « Death, Hate, Eradicate » qui porte très bien son nom tant ici l’exécution est portée sur la brutalité sous toutes ses formes, et sans aucune lassitude de par sa temporalité assez courte. Tout ça avant que l’équilibré et venteux « Downfall Of Tolerance » n’intervienne de façon idéale pour clore un enregistrement qui réserve cependant une dernière surprise avec la reprise fidèle et très efficace de « Dodsmarsj Til Helvete » d’URGEHAL, qui trouve facilement sa place avec le reste que l’on a vu défiler à toute allure sans redondance ni ennui.



A voir si désormais ce renouveau se confirmera à l’avenir mais pour l’instant force est de reconnaître qu’on n’avait pas vu venir cette qualité qui se maintient tout au long de ces quarante-six minutes, sans fautes de goût ni erreurs majeures montrant ainsi que le groupe en a encore sous le capot et qu’il arrive à tenir sur la durée sans produire quelque chose d’inégal comme ce fut souvent le cas auparavant (ce qui lui a été souvent reproché), malgré quelques bonnes choses entendues ici et là. Autant dire que les Allemands nous livrent un enregistrement qui se place au sommet de leur discographie, et prouvent qu’il ne faut jamais désespérer malgré les galères et le manque d’intérêt du public... même si maintenant il va falloir confirmer cela dans le futur, histoire de montrer si cela était juste un coup d’épée dans l’eau ou le début récurrent d’une nouvelle ère. En attendant on se contentera aisément de ce nouveau cru qui sans marquer l’année de son empreinte a de quoi occuper quelques temps sans qu’on ait envie de zapper à la plage suivante toutes les trois secondes, ce qui est déjà pas mal en soi surtout quand on a envie aussi régulièrement de secouer la tête. Preuve donc de son efficacité qui a de quoi plaire à la majorité... même la plus exigeante, et cela est un vrai tour de force tant cela n’était pas gagné au départ... comme quoi tout arrive et c’est tant mieux. Si depuis ses débuts il y a presque un quart de siècle le combo nous a habitué à prendre relativement son temps entre chacune de ses sorties il faut croire que ce coup-ci il était pressé d’en découdre à nouveau, vu qu’à peine dix-huit mois se sont écoulés depuis la sortie de « Marching Towards Humanicide » qui ne faisait que confirmer la qualité toute relative du quintet basé à Nuremberg. Pourtant loin de se laisser impressionner par l’indifférence à son égard l’inamovible Adrastos continue contre vents et marées à délivrer la bonne parole du Black Metal dans ce qu’il a de plus pur du côté des paroles, avec toujours la guerre, la mort et la désolation comme thématique incontournable qui émerge du chaos des enfers. S’il a toujours été calé dans la deuxième division nationale force est de reconnaître que TOTAL HATE a su inspirer le respect de par sa vision sans concessions et sa rigueur musicale, et ce même si l’entité n’a pas été toujours très inspirée... tant ses différents disques souffrent d’une vraie monotonie conjuguée à une linéarité présente trop rapidement (ainsi que d’un vrai manque d’homogénéité). 