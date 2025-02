Saor - Amidst the Ruins Chronique Amidst the Ruins

SAOR s’appelait encore ÀRSAIDH, j’avais mis 7/10 à son album Roots (2013). J’avais été sévère mais il y avait quelque chose qui me gênait dans l’album. Ensuite, juste un an après, j’avais explosé le compteur en mettant 9.5 à Amidst the Ruins est un excellent retour et j’ai été conquis par pratiquement tout ce qu’il propose.



Avant tout, je remercie Andy Marshall d’avoir exaucé mon souhait et d’avoir ainsi corrigé les plus gros défauts des deux derniers albums. Les vocaux black sont redevenus plus présents, tout comme les passages « metal », et les interminables passages instrumentaux ne viennent plus plomber l’ambiance. Evidemment, il en reste, mais en quantité tout à fait acceptable et surtout ils ne font plus regarder la montre comme auparavant. Sur cinq morceaux, quatre sont ainsi quasiment parfaits, avec un équilibre idéal entre agressivité et douceur. « Amidst the Ruins », « Echoes of the Ancient Land », « Glen of Sorrow » et « Rebirth » régalent et présentent le meilleur du black atmosphérique trempé dans la culture traditionnelle écossaise. Ce que j’ai surtout apprécié, c’est que les ajouts folkloriques soient moins omniprésents qu’auparavant et qu’ils apparaissent à des moments opportuns. Bien sûr, ils sont bel et bien là, mais ils accaparent moins l’espace. Il en va de même avec les vocaux « non metal », comme les interventions de gracieuses voix féminines, agréables quand elles ne sont pas utilisées exagérément.



Ces voix féminines sont assurées par l’Allemande Ella Zlotos, qui vient aussi confirmer son talent à la flûte comme elle avait pu le faire pour BELORE en 2024 sur Eastern Tales. Parmi les autres musiciens invités, l’Espagnol Carlos Vivas est de retour. Il avait déjà été maître de l’instrument pour Forgotten Paths. Au violoncelle, deux artistes. Joanna Quail qui a aussi collaboré avec MYRKUR, ENSLAVED, MY DYING BRIDE et WINTERFYLLETH et Samuel Ledesma. Au violon aussi deux personnes différentes : Angela Moya Serrat et Miguel Izquierdo.



