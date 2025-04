Final Resting Place - Bound By Affliction Chronique Bound By Affliction (EP)

Bound By Affliction. Une contribution toujours aussi brève et modeste puisque celle-ci est affichée à un petit peu plus de treize minutes seulement.



Sans surprise, ce retour aux affaires est opéré sous les couleurs de Daze Records et BTK Recordings (Internal Bleeding) avec le soutien pour l’occasion d’une autre petite structure du nom de Mass Casualty Recordings (qui est également le nom du studio où a été enregistré ce EP). Sans trop de surprise également, ce nouvel EP est composé de cinq nouveaux morceaux (soit un de moins que sur



Plus ou moins calqué sur son ainé de quelques mois, Bound By Affliction a pour lui une production tout aussi réjouissante. Une production qui une fois encore parvient à faire le grand écart entre une approche à la fois terriblement datée (tout dans le travail de Jay Way (chanteur de Bayway, Shattered Realm, 25 Ta Life...) rappelle ces productions un tantinet bancales et déséquilibrées qui pullulaient, souvent faute de véritables moyens, durant la seconde moitié des années 90 et au début des années 2000 avec notamment un son très lourd et un brin étouffé typique de ces années passées. Aussi et pour ne rien changer à la formule qui a fait sa renommée dans les milieux autorisés, l’élément le plus remarquable est encore une fois cette batterie absolument délicieuse avec d’un côté un son de caisse-claire particulièrement sec qui a le bon goût de ne jamais sombrer dans la caricature et de l’autre une grosse caisse plus sourde qui quant à elle semble davantage flotter. Alors selon votre âge, votre appréciation du genre et vos connaissances en Brutal Death il est possible que ce type de productions ne vous évoque pas grand-chose mais pour ceux qui ont connu la grande époque des premières sorties estampillées United Guttural Records, Corpse Gristle Records, Unique Leader Records et Comatose Music, ce genre de parti-pris vous rappellera forcément de bons souvenirs.



Outre cette production ainsi capable de nous faire voyager dans le temps, Bound By Affliction renoue évidemment avec ce Brutal Death à tendance Hardcore qui faisait déjà le sel de son prédécesseur. De la même manière, celui-ci est donc davantage porté sur les mid-tempos chaloupés et autres démonstrations de groove écrasantes (les premières secondes de "Descent To Dementia" puis encore un petit peu plus loin à compter de 1:09 et de 2:26, "Forbidden Knowledge" à 0:08, 1:03 et 2:02, l’entame de "Burning Revelation" ainsi qu’à 0:59 et 1:46, "Bound By Affliction" à 0:13, 0:26, 1:47 et 2:16) plutôt que sur les coups de boutoirs et autres accélérations brutales et tendues. Cela n’empêche pas cependant ce nouvel EP d’en être pourvu puisque Final Resting Place n’est pas en effet sans nous gratifier de quelques séquences un petit peu plus véloces sous formes de quelques accélérations thrashisantes ou bien de salves de blasts plus soutenues comme sur "Descent To Dementia" à 0:52 et 2:10, les tous premiers instants de "Forbidden Knowledge" ainsi qu’à 0:46 et 1:33, "Burning Revelation" à 0:42, 1:28 et 2:48, l’entame en fanfare de "Bound By Affliction" puis de nouveau à 1:24.



Pour ce deuxième round, Final Resting Place reprend donc la même formule et une fois encore cela lui réussit plutôt bien. Évidemment, on aimerait que le groupe soit capable de passer à l’étape suivante, c’est-à-dire la sortie d’un album en bonne et due forme, mais en l’état ces deux EPs n’en restent pas moins particulièrement convaincants (à défaut d’être révolutionnaires) pour quiconque aime ce genre de Brutal Death de babouin taillé non pas pour headbanger comme un demeuré mais plutôt pour mouliner à tout va et envoyer quelques coups de pied sautés comme on peut le faire dans la scène Hardcore. Bref, si tous ces groupes de Brutal Death nés sur la côte Est des États-Unis dans les années 90 et 2000 (Scattered Remnants, Dying Fetus, Pyrexia, Internal Bleeding, Dehumanized, Entorturment...) sont votre came, il me parait peu probable que nous n’adhériez pas aux propos de ces Américains qui effectivement on bien appris leurs leçons. 