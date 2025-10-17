Metharoma - Pipe Dreams (Through The Alley) Chronique Pipe Dreams (Through The Alley)

Si je vous dis "Defeated Sanity" vous me répondez normalement "meilleur groupe de Brutal Death du monde" ou en tout cas une affirmation du même acabit (probablement moins définitive, je vous l’accorde) faisant état de votre enthousiasme à l’égard de l’une des formations les plus solides qu’ait porté le style depuis ses prémices au début des années 90. Alors pourquoi cette mention du groupe de Lille Gruber dans le cadre de cette chronique ? Eh bien tout simplement parce que l’on retrouve dans les rangs de Metharoma un certain Jacob Schmidt. Si ce nom est peut-être moins évocateur que celui de Gruber fils, il est néanmoins bien connu des amateurs de la formation américano-allemande puisqu’il est effectivement le bassiste de Defeated Sanity depuis maintenant vingt ans...



Si je ne l’imagine pas vraiment s’ennuyer en compagnie de ses camarades de jeu, cela ne l’a pas empêché de se lancer en 2020 dans un nouveau projet international en intégrant les rangs de Metharoma. On retrouve ainsi dans cette formation aux trois quarts américaine messieurs Ben Kitchen (Inebriated, Sarcophagy...) au chant, Brian Forgue (Mouthing The Offal, Syphilic, ex-Gutrot, ex-Mutilated...) à la guitare et enfin Kyle Christian (Horrific Demise, Protrusion, ex-Gorgasm...) à la batterie. Séparés pour certains de plusieurs milliers de kilomètres, tout ce petit monde a tout de même sorti en mars 2021 chez New Standard Elite un premier album intitulé Pipe Dreams (Through The Alley). Un disque de Brutal Death Technique passé quelque peu sous les radars mais pourtant sacrément costaud.



Produit par Tony Tipton (guitariste des Américains de Regurgitation) qui signe une production puissante et moderne ayant le bon goût de viser plutôt juste sans en faire des caisses et illustré par Tony Cosgrove (Malignancy, Saprogenic, Shit Life, Mutilated...) dans ce qui ressemble à un chouette samedi soir du côté de "la colline du crack" dans le 19ème arrondissement parisien, Pipe Dreams (Through The Alley) (dont les thématiques abordées ne laissent aucune place aux doutes) vient marcher de la pointe des pieds sur les plates-bandes de Defeated Sanity tout en sachant pertinemment qu’il n’est pas tout a fait de taille à se frotter à cette référence du Brutal Death Technique. Faut-il alors considérer Metharoma comme un simple ersatz sans intérêt ? Chacun choisira évidemment de répondre à cette question selon ses goûts et ses préférences mais en ce qui me concerne, je n’irai pas cracher dans la soupe quand tout est réuni pour faire de ces trente-sept minutes un moment de pur bonheur pour tous les amateurs de blasts mitraillette, de growl dans les chaussettes, de riffs techniques syncopés exécutés pied au plancher et de passages tantôt groovy tantôt lourdingues.



Mais avant de vous faire l’article un petit peu plus détaillé de ce qui vous attend à l’écoute de ce premier album, laissez-moi vous dire que si comme moi vous avez tiqué sur la durée un tantinet conséquente pour un album de Brutal Death, sachez que Metharoma a plutôt bien fait les choses puisque si la cadence est plutôt du genre soutenue, les appels d’air et autres petits moments de répit essentiellement plombés ne manquent pas tout au long de ce premier album. Des quarante dernières secondes de "Persistent Astringency" à "Gaseous Delicacy" à 0:57 en passant par "Special Delivery" à 0:49, "Spray And Pray" à 0:26, "Fentanyl" à 2:34, "Cabin Fever" à 1:47 ou "In The Locker Room" à 0:17, il vous sera en effet possible de rependre (brièvement) votre souffle et vos esprits avant de vous faire à nouveau matraquer le coin du crâne de manière particulièrement vive et brutale. Une condition sine qua none pour espérer apprécier ce genre de punition auditive pendant près de quarante minutes.



Car lorsque Metharoma n’est pas occupé à plomber l’atmosphère de quelques séquences plus écrasantes, ce dernier joue les artificiers Brutal Death Technique avec, il faut le reconnaitre, énormément de réussite. Je ne vais pas reprendre exactement ce que j’ai déjà écrit plus haut mais on retrouve tout au long de ces trente-sept minutes tout ce qui fait l’intérêt de ce genre de musique : des riffs nerveux et techniques exécutés à toute berzingue qui certes rendent difficile l’assimilation de chaque morceau mais participent au caractère définitivement brutal de l’ensemble, des changements de plans et de rythmes aussi soudains que nombreux capables de prendre l’auditeur par surprise (même après plusieurs écoutes), un groove peut-être pas aussi prononcé que chez un Defeated Sanity mais tout de même suffisamment efficace (notamment sur les parties les plus lourdes de l’album) pour nous donner envie de chalouper, du blast et de la mitraille à ne plus savoir où donner de la tête, un growl bien épais et profond... Bref, rien ne manque à un cahier des charges scrupuleusement respecté. Surtout, comme on l’a vu plus haut, Metharoma a fait les choses intelligemment en apportant du relief et de la nuance à sa musique dans un genre pourtant pas forcément très intéressé par la question.



Plus fin et subtil qu’il n’y paraît de prime abord, Metharoma parvient à rendre ces trente-sept minutes peut-être pas accessibles à toutes les oreilles (on parle de Brutal Death Technique quand même, faut pas déconner) mais en tout cas suffisamment digestes pour ne jamais se sentir submergé face à un album que certains pourraient vite juger un poil trop long. Sans parler de la présence de Jacob Schmidt derrière cette basse vibrante et expressive, l’influence de Defeated Sanity reste indiscutable à l’écoute de ces douze brulots tous particulièrement bien troussés. Techniques, brutales, implacables et variées ces compositions font de Pipe Dreams (Through The Alley) un premier album particulièrement réussi et absolument indispensable pour tous les accros à ce genre de douceurs terriblement addictives.

