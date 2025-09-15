chargement...

Rippikoulu - Musta Seremonia

Chronique
Rippikoulu Musta Seremonia (Démo)
Rippikoulu dont le nom n’a strictement rien à voir avec certains petits gâteaux à la figue que l’on peut trouver dans le commerce est de ces groupes ayant réussi à se bâtir une solide réputation sur la base de seulement deux démonstrations. Un fait d’arme à saluer puisque plus de trente ans après leurs sorties, le groupe finlandais continue encore de fédérer (en tout cas sur les planches) malgré un retour sur disque il y a un petit peu plus de dix ans pour le moins discutable et malheureusement dispensable...

Originaire de Valkeakoski, petite ville située au sud de Tampere qui compte aujourd’hui un petit peu plus de vingt mille habitants, Rippikoulu voit le jour en 1990 sous l’impulsion de cinq jeunes garçons bien décidés à marquer l’histoire de la scène Death Metal finlandaise. Après deux ans de travail, le groupe sort en mars 1992 une première démonstration intitulée Mutaation Aiheuttama Sisäinen Mätäneminen qui à ce jour n’a d’ailleurs encore jamais été rééditée. Moins d’un an plus tard, celui-ci va reprendre du service pour la sortie d’une seconde démonstration intitulée Musta Seremonia. Une démo largement plébiscitée encore de nos jours et qui méritait donc d’être évoquée en ces pages.

Parue tout d’abord au seul format cassette et bien évidemment avec les seuls moyens du bord, celle-ci aura été depuis 2010 largement rééditée tout d’abord et en grande partie par Svart Records mais également par d’autres petites structures plus discrètes telles que Defiled Crypt, Brutal Infection Records et Noxious Ruin. Dans tous les cas, l’illustration de Philip James De Loutherbourg datée de 1798 aura toujours été respectée même si selon la version cette dernière apparaît parfois en couleur plutôt qu’en noir et blanc comme sur la cassette originale.

Naturellement remasterisée à l’occasion de ces premières rééditions, je ne saurais faire de comparaisons avec la version de 1993 sur laquelle je ne crois pas avoir déjà posé mes oreilles. Néanmoins, ce qui surprend en premier lieu à la découverte de ces quelques compositions c’est cette production particulièrement lourde et abrasive signée Heikki Peltonen (Adramelech, Demigod, Demilich, Purtenance, Unholy, Vomiturition...). Une production qui encore aujourd’hui, à l’exception de quelques petites imperfections (notamment du côté de la batterie qui a parfois tendance à flotter un peu trop à mon goût), n’a finalement pas pris une ride ou presque et reste encore aujourd’hui particulièrement écrasante (même si le remastering doit évidemment y être pour quelque chose).
Composée de six morceaux pour une durée supérieure de peu à la demi-heure, Musta Seremonia se distingue des grosses sorties finlandaises de l’époque (Abhorrence, Adramelech, Amorphis, Demigod, Demilich...) en offrant à ses auditeurs un savoureux mélange de Doom et de Death Metal. Afin d’être en parfaite adéquation avec cette production épaisse qui colle aux tympans, Rippikoulu va donc nous gratifier de compositions dont les riffs particulièrement plombées et les frappes parcimonieuses vont instaurer un climat des plus suffocants. Il n’y a évidemment rien de bien sorcier dans ces enchainements d’accords de peu de notes et autres frappes tranquilles dispensées avec une certaine économie par les Finlandais mais associés à ces quelques nappes de claviers fantomatiques l’ambiance générale est très vite assez angoissante et délétère, notamment sur "Pimeys Yllä Jumalan Maan".
Les Finlandais auraient très bien pu s’en contenter à l’instar de certains de leurs compatriotes amateurs de Funeral Doom (Skepticism, Thergothon, Profetus, Tyranny...) mais Rippikoulu avait une autre idée en tête, celle de contraster ces moments écrasants par des séquences nettement plus soutenues. De "Kadonneet Jumalat" à "Kuolematon Totuus" en passant par "Ikuinen Piina", "Anteeksiannon Synkkä Varjo" ou "Musta Seremonia", les instants où le groupe fait parler la poudre ne sont pas rares et permettent effectivement comme toujours de changer radicalement de ton et probablement sortir les auditeurs de leur torpeur. Là encore, Rippikoulu ne fait pas preuve d’un grand niveau technique lors de ces accélérations ni même de beaucoup de variété (bien souvent du blasts plutôt tranquille) mais on saura largement s’en contenter. Toujours dans l’idée d’apporter un peu de variété à sa formule, le groupe finlandais nous offre quelques passages plus chaloupés comme sur "Kadonneet Jumalat" à 0:45, "Kuolematon Totuus" à 3:07, "Ikuinen Piina" à 0:23, "Anteeksiannon Synkkä Varjo" à 0:46, "Musta Seremonia" à 1:32 dont le groove systématiquement lourdingue et pataud finira probablement de vous convaincre.

Un an seulement après une première démo déjà très encourageante (d’ailleurs je ne comprends pas pourquoi Svart Records ne l’a toujours pas rééditée alors qu’elle le mérite au même titre que les autres), Rippikoulu revient frapper un "grand" coup avec une seconde démonstration mieux produite et au parti-pris définitivement plus marqué. Là où Mutaation Aiheuttama Sisäinen Mätäneminen se voulait plus Death Metal avec ses accélérations thrashisantes, ses blasts soutenus et ses compositions globalement bien plus courtes, Musta Seremonia voit le groupe dorénavant mettre l’accent sur le versant Doom et lugubre de sa musique. Certains y trouveront probablement un poil moins leur compte mais inutile de se lancer dans une analyse approfondie pour comprendre pourquoi cette seconde démo est rapidement devenue culte dans la scène Death Metal underground. Aujourd’hui, trente-deux ans après les faits, Musta Seremonia a su conserver tout son charme et n’a encore absolument aucun mal à convaincre l’amateur de Death / Doom faisandé et sinistre. Bref, un classique parmi les classiques malgré son simple statut de démo...
Thrasho Amazon AxGxB
15 Septembre 2025

1 COMMENTAIRE(S)

Lestat citer
Lestat
15/09/2025 17:47
J'étais passé complètement à côté, merci d'en parler ! (en plus, je suis fan de Figolu ;-))

Rippikoulu
Death / Doom
1993 - Autoproduction
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs : (1)  4/5
Webzines : (1)  4.17/5

plus d'infos sur
Rippikoulu
 Rippikoulu
Death / Doom - 1990 - Finlande		   

tracklist
01.   Kadonneet Jumalat  (05:32)
02.   Kuolematon Totuus  (03:54)
03.   Ikuinen Piina  (06:04)
04.   Anteeksiannon Synkkä Varjo  (05:59)
05.   Pimeys Yllä Jumalan Maan  (03:59)
06.   Musta Seremonia  (06:11)

Durée : 31:39

line up
