Grave Circles
 Grave Circles - World Withi... (C)
Par Sosthène		   
Eurohorror Tour Vol 666
 Eurohorror Tour Vol 666 - F... (R)
Par Jean-Clint		   
Nocturnus AD
 Nocturnus AD - Unicursal (C)
Par AxGxB		   
Cannibalism
 Cannibalism - Primitive Way... (C)
Par Niktareum		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par gulo gulo		   
Woods of Infinity
 Woods of Infinity - Hamptjärn (C)
Par Raimondakis		   
Diapsiquir
 Diapsiquir - A.N.T.I. (C)
Par Raimondakis		   
Leviathan
 Leviathan - Scar Sighted (C)
Par Raimondakis		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Suffocat... (C)
Par Raimondakis		   
Les news du 5 Août 2025
 Les news du 5 Août 2025 - H... (N)
Par Jean-Clint		   
Redmind
 Redmind - Through the walls... (C)
Par Jean-Clint		   
Deliquesce
 Deliquesce - Saviour / Ensl... (C)
Par AxGxB		   
Pissgrave
 Pissgrave - Malignant Worth... (C)
Par Raimondakis		   
Corrupter
 Corrupter - Gloria In Profu... (C)
Par Sosthène		   
Massacra
 Massacra - Final Holocaust (C)
Par Cujo		   

Cryptual - Convulsing Above The Ground

Chronique
Cryptual Convulsing Above The Ground (EP)
Originaire de Milwaukee dans le Wisconsin, Cryptual débute sa carrière en 2017 sous l’impulsion de quelques garçons habitués alors aux projets de courtes durées et de portée extrêmement limitée (Subjugation, The Conqueror Worm, Horrid Mass, Niveous, Half Gorilla...). Sa première contribution officielle se fera deux ans plus tard sous la forme d’un EP auto-produit intitulé The Tombs Of Misery. Après quelques remaniements de line-up et une période d’incubation particulièrement longue (plus de cinq ans), le groupe fait un timide retour en février dernier avec la sortie d’un second EP intitulé Convulsing Above The Ground. Une parution marquée par la collaboration entre les Américains et le label Iron Fortress Records qui décidément n’en finit pas de nous régaler.

Passé entre les mains d’Arthur Rizk a qui a été confié le mastering de ces sept nouveaux morceaux, ce second EP est illustré par Fernando Giotefeli, un artiste brésilien ayant travaillé par le passé avec des groupes tels que Décryptal, Eaten Alive, Poisonous, Putrid Evocation, SlimeLord, Suffering Sights, Vaticinal Rites et quelques autres encore. Ce dernier livre pour l’occasion une oeuvre que certains ne jugerons peut-être pas exceptionnelle mais que je trouve personnellement fort sympathique et plutôt appétissante. C’est en tout cas elle qui m’a mis sur le chemin des Américains lors d’un passage sur la page Bandcamp d’Iron Fortress Records et je ne doute pas qu’il en sera de même pour vous qui me lisez actuellement.

La première chose qui frappe à l’écoute de ce nouvel EP est assurément sa production particulièrement abrasive. Un son âpre et croustillant qui rappelle notamment celui des Néerlandais de Sinister sur l’excellent Cross The Styx et qui par la même occasion parvient à se distinguer des productions plus denses, plus opaques ou bien tout simplement plus musclées qui ont majoritairement cours dans la scène Death Metal actuelle. Un bon point pour Cryptual d’autant que son Death Metal n’est évidemment pas des plus novateurs.

Un détail sans grande importance puisqu’à l’exception de quelques riffs et autres petites séquences peut-être un poil plus anecdotiques (je pense notamment à ces accords effectivement un peu bateau dispensés sur "Never Born Again" aux alentours de 1:22 ou bien encore ce point sur "Rotten Inside" aux alentours de 1:48), les Américains ont pour eux l’essentiel : des riffs qui riffent, une batterie qui cravache et galope mais sait également ralentir le pas lorsqu’il le faut, une approche rythmée et dynamique, un growl abrasif et écorché et pour finir des ambiances sinistres et mortifères histoire d’enrober le tout bien comme il faut. Je pourrais évidemment m’arrêter là dans la mesure où je n’ai plus grand chose à vous apprendre au sujet de ce qui vous attend si vous décidez de vous lancer dans l’écoute de Convulsing Above The Ground mais permettez-moi tout de même d’en rajouter une couche.
Passée la découverte de cette illustration engageante qui effectivement titille la curiosité, l’auditeur aura la surprise et le plaisir d’être bousculé sans aucune forme de politesse puisque dénué d’introduction c’est pied au plancher que le groupe américain entame les hostilités. Une cadence globalement soutenue marquée par des riffs tricotés pleine balle, une batterie à l’avenant (du blast et du Thrash) et des titres non pas expéditifs mais dont la durée dépasse rarement les quatre minutes (seuls "Muted Liturgy" et "The Walls Melt" jouent en effet les "prolongations"). On saura ainsi apprécier ces nombreux coups de boutoir dispensés généreusement tout au long de ces vingt-cinq minutes globalement assez physiques et mouvementées ("Painful Grace", "Muted Liturgy", "Self-Inflicted", "Thrall"...). Mais si Cryptual n’est pas là pour faire semblant, ce dernier n’hésite pas non plus à lever le pied. Convulsing Above The Ground est ainsi parsemé de passages moins agressifs qui permettent aux Américains d’apporter comme toujours un soupçon de contraste à leur Death Metal. Rien de bien sorcier et encore moins de nouveau dans ce que nous propose le groupe lors de ces ralentissements mais un peu de lourdeur ("A Painful Grace" à 0:22 et 1:06, les trente premières secondes de "Rotten Inside", "Self-Inflicted" à 0:27, "Thrall" à 1:20) ou encore une pointe de groove ("Muted Liturgy" à 1:47, le premier tiers de "Never Born Again" plus un petit peu plus loin à compter de 1:48, "Self-Inflicted" à 2:14, "The Walls Melt" à 1:13, "Thrall" à 0:20) n’ont jamais fait de mal à personne, bien au contraire.

Loin de chercher à bousculer les codes en vigueur dans le Death Metal, Cryptual nous offre néanmoins avec ce second EP une chouette contribution qui ne manquera pas de plaire aux amateurs du genre. Brut, sale et parfois un brin rudimentaire, Convulsing Above The Ground n’a pas l’aura des plus grandes sorties estampillées du sceau « Death Metal » mais n’en reste pas moins particulièrement plaisant pour qui aime sa musique à la fois directe et efficace. Bref, vous comme moi n’iront pas crier aux génie face aux Américains, par contre vous comme moi passerons un bon moment à l’écoute de ces vingt-cinq minutes ce qui est déjà plutôt pas mal.
AxGxB
6 Août 2025

Cryptual
Death Metal
2025 - Iron Fortress Records
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Cryptual
 Cryptual
Death Metal - Etats-Unis		   

tracklist
01.   A Painful Grace  (03:01)
02.   Muted Liturgy  (04:23)
03.   Never Born Again  (02:40)
04.   Rotten Inside  (03:33)
05.   Self-Inflicted  (03:32)
06.   The Walls Melt  (04:40)
07.   Thrall  (03:32)

Durée : 25:21

line up
parution
14 Février 2025

