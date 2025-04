Sturmwächter - Klagelieder Chronique Klagelieder

En général on aime bien ce genre d’histoires : un one-man band autrichien mais dont le musicien est allemand, qui sort son premier album, illustré par le logo piquant et peu lisible ainsi qu’une pochette de forêt et de ruines, avec une photo promotionnelle en armure, armes et peintures, noir et blanc qui plus est… Il est séduisant ce profil de STURMWÄCHTER, « Klagelieder » sera-t-il un match ? Là je n’ai que des green flags donc j’arrête de regarder le profil Instagram de Sarah Fraisou pour m’intéresser à ces cinq longues compositions, entre six et neuf minutes pour synthétiser.



Je n’aurai pas besoin de trente-six écoutes pour affirmer que j’aime. Je l’aime ce black metal légèrement médiéval, parfois décoré de quelques chants clairs entraînants, entrecoupé d’atmosphères au clavier en clair-obscur, sur des mid-tempos mélodiques propices à l’enivrement, tout en sobriété, que ce soit au niveau des instruments comme du chant. Car l’homme ne cherche pas à jouer ce dont il n’est pas capable : les mélodies sont simples, peu techniques, mais il s’en dégage néanmoins le parfum, le charme de l’ancien, tout comme on peut encore trouver sexy une dame de 60 ans qui se porte bien et sait jouer de ses derniers atouts séduction. Vous me direz que cette chronique ne fait pas vraiment black, je vous donne évidemment raison, cependant ces quarante minutes de musique m’emmènent sur de tels sentiers boisés que je suis rapidement tenté de mettre de côté les traditionnels adjectifs qualificatifs utilisés pour le genre. Oui, l’on entend bien que l’homme a à cœur de rendre hommage au style des années 90 / début 2000, ce dont il s’acquitte avec classe, une certaine grâce également, et puis ce chant en allemand, il est toujours autant plein de mystères pour moi, je pense aussi bien à Novalis ou Goethe qu’à de peu glorieux pornos amateurs, le choc des mondes dans ma petite cervelle.



Ne prêtez toutefois pas une trop grande attention à mes dérives car ce « Klagelieder », c’est une franche réussite de black metal mélodique, sans qu’il ne tombe pour autant dans les excès heavy qui m’ont toujours fait fuir. Ici, le musicien s’attache à créer des ambiances épiques où la masse, le fléau et le marteau ne sont pas des ustensiles de cuisine, on guerroie bravement au son des boucliers qui s’entrechoquent, les vivres sont partagées dans un esprit de camaraderie virile et l’on part à l’assaut des murailles le cœur empli de fin’amor pour une donzelle à délivrer, dans un mélange de riffs évoquant tout autant la nostalgie que le combat, le drame du sang versé que la victoire rayonnante et c’est bien de cette richesse musicale que naît l’intérêt de ce LP, traditionaliste et ne contenant aucune surprise, mais cependant doté d’une exécution parfaite pour une production qui l’est tout autant au regard des standards du genre.

2024 - Rabauw Black Metal Mélodique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sturmwächter

Black Metal Mélodique - 2024 - Autriche

formats Digital / 03/08/2024 - Indépendant

CD, Digital / 03/08/2024 - Nightside Records (Digipak)

K7 / 07/11/2024 - Rabauw (Limited edition)

écoutez Von altem Schmerz

Dunkles Geleit

Der Heilige Hain

Klagelieder

Abbitte

tracklist 01. Von altem Schmerz (08:53) 02. Dunkles Geleit (08:06) 03. Der heilige Hain (06:33) 04. Klagelieder (08:04) 05. Abbitte (07:33)

Durée : 39:09

line up Erech Leleth / Chant, Instruments

parution 3 Août 2024

