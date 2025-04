Nattverd - Tidloes naadesloes Chronique Tidloes naadesloes





1. CRADLE OF FILTH - The Screaming of the Valkyries (La légende)

2. DRUDKH - Shadow Play (L’autre légende)

3. ARAN ANGMAR - Ordo Diabolicum (Une sorte de super groupe avec des membres de pays différents. Un extrait était alléchant)

4. NÅRDEGAIST - De sum ain gangg var, de sum kummar ti blei, de sum aldri bleir, de sum ändar allt (Un titre à rallonge pour le 3ème album du groupe suédois qui s’est spécialisé dans une région de son pays : l’île de Gotland et ses mythologies).

5. AUTUMN STRIFE – Prosperity (Le premier de cet Américain, paru l’an dernier, a été réussi, donc il va falloir compter avec celui-ci)

6. NATTVERD - Tidloes naadesloes (Un groupe qui a fait ses preuves et dont on va parler en détail plus bas)

7. VANUS – Klagesänge (Groupe allemand qui sort ce premier album uniquement en digital. Un extrait m’a fait comprendre que c’est parfait pour les amateurs de ce pays)

8. GRYLA - The Redeemer's Festering Carcass (Groupe norvégien signé sur Iron Bonehead, l’écurie d’ABHOR, BLACK CILICE ou encore RUNESPELL, donc ça peut défourailler)

9. GØLGABORG - In Deep Shadows (Du dépressif américain qui sort là son 4ème album en un peu plus d’un an)

10. CERCLE DU CHENE - Récits d'automne et de chasse (Les sorties Antiq ont toujours une forte personnalité. Soit j’accroche à fond, soit ça me passe au-dessus)

11. FORBIDDEN TEMPLE - In the Rotting Grave (Des Belges, et ils sont à l’ancienne, avec les corpse-paint et les photos dans l’esprit trve black, tout en ayant une touche d’autodérision sur la pochette de ce deuxième album)

12. EUPHROSYNE – Morus (Le titre de l’album de ces Grecs me fait penser à un célèbre jeu TV... Mo, mo, morus... Sinon je suis curieux d’entendre ce qu’ils font sous l’appellation de black mélodique doom avec Post-Metal)

13. U KRONAKH - Archaic Dance of the Winds (Groupe ukrainien qui m’a semblé avoir des ressemblances avec KHORS, mais c’est à creuser)

14. EFFROI - Eerie Passage (Un groupe belge dont beaucoup parlent sur les réseaux, et qui a signé chez Amor Fati)

15. ELFFOR – Uhgluk (On le connaît bien, mais il a des hauts et des bas)

16. NO HAND PATH - Mysticism of Coming of Age (Il y a deux membres de VARATHRON dans ce groupe grec. Ça devrait suffire à vouloir lui donner sa chance)

17. DES TEUFELS STURM – Wotanist (1er album pour cet Allemand qui joue aussi dans VARG et dans DIE APOKALYPTISCHEN REITER)

18. IMPERIAL TRIUMPHANT – Goldstar (6ème album pour ces fameux Américains signés sur Century Media. Le souci, c’est que la part de black est généralement trop faible pour moi)

19. SUNVHER – Arovmia (Le musicien se classe lui-même en Post Black Metal, Blackgaze, Post Metal et tague Alcestr sur YouTube. C’est douteux !)

20. DRAKON - Легенды Уральских гор (3ème album pour ce groupe russe qui a de belles pochettes)

21. NZGL - Tales from the Pale Moon... And Other Stories (1er album de ces Français. Le visuel donne l’impression qu’il y a déjà un univers personnel. En ayant écouté un extrait, j’ai eu du mal avec les vocaux trop typés death...)

22. NEROTH – Transcendence (1er album pour ces Néerlandais, mais ils ne semblent avoir aucune identité à première vue)

23. SEGMENT - Storm of Ragnarök (1er album pour ce Serbe NSBM après une demo en 2022. Gros hic, c’est instrumental)

24. PESTIFERE - There Was Never Light (Américain étiqueté black mélodeath, donc pas ma priorité, même si la pochette semble plus black que mélodeath)

25. YEZDIN - Novi časi (groupe slovène qui ne semble avoir qu’une touche de black dans des influences psychédéliques, folk et rock. Leur logo ressemble au titre d’un jeu vidéo des années 80...)

26. WYTHERSAKE - At War with Their Divinity (Ces Américains ont une dégaine de death metalleux, donc je suis frileux)

27. ANTIKVLT - A Revelation of Intoxication (Rien ne m’attire dans ce projet, ni le nom du groupe, ni son logo... mais c’est peut-être incroyable tout de même...)

28. АКАРИ – Манифест (1er album pour ce Russe qui existe pourtant depuis 2011 et qui fait du black death...)

29. GALVORNHATHOL – III (Groupe allemand qui ne m’attire pas à première vue même s’il s’est appliqué sur sa pochette)



Heureusement, chaque journée n’est pas comme un 21 mars 2025, et il me sera donc possible d’écouter au moins les 20 premiers de la liste les jours qui viennent. J’en ai déjà commandé certains de toute façon. Et j’avais mis NATTVERD dans mes priorités parce que ses 4 albums précédents ont été de très bonne facture et que la progression a toujours été au RDV. J’ai toujours trouvé que leur nouvelle sortie dépassait celle d’avant et j’étais arrivé à la note de 8.5/10 avec



En fait, NATTVERD est toujours aussi impliqué et puissant, parvenant à cracher du black metal norvégien pur. Il fait partie de ces formations solides qui créent des compositions intemporelles, et rien que pour cela, il mérite l’attention. C’est le cas sur ces 10 pistes, dont l’une est une reprise de DODHEIMSGARD : « Når vi har dolket Guds hjerte », orthographié ici « Naar vi dolker guds hjerte ». Ce titre est paru à l’origine en 1995 sur l’album Kronet til konge, ce qui confirme bien que le black de NATTVERD ne s’intéresse pas à notre époque. Il est vraiment fidèle au BM plus pur et il tabasse sec. Dès les premières secondes en fait, tel un GORGOROTH ou un MARDUK affamé, il lance la machine et fait son travail de destruction. Il se permet juste quelques incartades avec des mélodies plus claires sur certains passages, un rythme qui freine ailleurs, une déclamation sur « For aa kunne bli doedt », ou encore, sur « Doedsfugel », ces petites notes de clavier très légères qui m’ont rappelé « Entrance » de DIMMU BORGIR. Cela ne dure que quelques secondes, mais c’est bien dommage, parce que cela donne un peu de nuance à l’ensemble. L’album fait 46 minutes, et il aurait eu besoin de plus d’artifices de ce genre pour être plus savoureux.



Il y a tout de même quelques surprises, comme l’apparition de deux chanteurs que nous connaissons bien : Hoest de TAAKE sur « Iskalde horn », « Raatte og raatt » et « Naar vi dolker guds hjerte » (la reprise) et Von Hellreich de SLAGMAUR sur « Doedsfugel ». Ils ne font pas tache dans l’ensemble et au contraire se fondent très bien dans ce black metal destructeur. Bon, ils n’étaient pas non plus indispensables car Ormr s’en sort toujours aussi bien. Oui, c’est le petit nom ici d’Anders Olav Hansen, de SVARTELDER, NORDJEVEL ou encore DOEDSVANGR...



Personnellement, je maintiens donc que j’ai trouvé l’album précédent plus réussi car plus homogène. Ici, je place 3 ou 4 morceaux au-dessus du lot (« De sviande ord vaagar ikje for sitt liv », « Hvisk deg vekk », « Med knieven i oeyet » et « Doedsfugel ») et 2 ou 3 en-dessous. Ça reste bien entendu un très bon album que les amateurs de black « non pollué » ont intérêt à se glisser dans les oreilles très rapidement ! Est-il possible de suivre l’actualité black metal dans son intégralité ? Eh bien si tous les jours étaient un 21 mars 2025, non. Non, parce que rien que ce jour-là, ce sont 29 albums qui sont sortis. Mis bout à bout, ils dépassent 24 heures. Donc à moins de n’en écouter qu’un seul extrait, ce serait impossible de profiter de tout, totalement tout. Là, je sens ta curiosité, ou plutôt ton envie de vérifier si 29 albums sont réellement sortis le 21 mars 2025. Allez, je suis généreux, je te les liste dans un ordre très personnel, celui de l’intérêt qu’ils suscitent chez moi avant de les écouter. :1.(La légende)2.(L’autre légende)3.(Une sorte de super groupe avec des membres de pays différents. Un extrait était alléchant)4.(Un titre à rallonge pour le 3ème album du groupe suédois qui s’est spécialisé dans une région de son pays : l’île de Gotland et ses mythologies).5.(Le premier de cet Américain, paru l’an dernier, a été réussi, donc il va falloir compter avec celui-ci)6.(Un groupe qui a fait ses preuves et dont on va parler en détail plus bas)7.(Groupe allemand qui sort ce premier album uniquement en digital. Un extrait m’a fait comprendre que c’est parfait pour les amateurs de ce pays)8.- The Redeemer's Festering Carcass (Groupe norvégien signé sur Iron Bonehead, l’écurie d’ou encore, donc ça peut défourailler)9.(Du dépressif américain qui sort là son 4ème album en un peu plus d’un an)10.(Les sorties Antiq ont toujours une forte personnalité. Soit j’accroche à fond, soit ça me passe au-dessus)11.(Des Belges, et ils sont à l’ancienne, avec les corpse-paint et les photos dans l’esprit trve black, tout en ayant une touche d’autodérision sur la pochette de ce deuxième album)12.(Le titre de l’album de ces Grecs me fait penser à un célèbre jeu TV... Mo, mo, morus... Sinon je suis curieux d’entendre ce qu’ils font sous l’appellation de black mélodique doom avec Post-Metal)13.(Groupe ukrainien qui m’a semblé avoir des ressemblances avec KHORS, mais c’est à creuser)14.(Un groupe belge dont beaucoup parlent sur les réseaux, et qui a signé chez Amor Fati)15.(On le connaît bien, mais il a des hauts et des bas)16.(Il y a deux membres dedans ce groupe grec. Ça devrait suffire à vouloir lui donner sa chance)17.– Wotanist (1er album pour cet Allemand qui joue aussi dans VARG et dans DIE APOKALYPTISCHEN REITER)18.(6ème album pour ces fameux Américains signés sur Century Media. Le souci, c’est que la part de black est généralement trop faible pour moi)19.(Le musicien se classe lui-même en Post Black Metal, Blackgaze, Post Metal et tague Alcestr sur YouTube. C’est douteux !)20.(3ème album pour ce groupe russe qui a de belles pochettes)21.... And Other Stories (1er album de ces Français. Le visuel donne l’impression qu’il y a déjà un univers personnel. En ayant écouté un extrait, j’ai eu du mal avec les vocaux trop typés death...)22.(1er album pour ces Néerlandais, mais ils ne semblent avoir aucune identité à première vue)23.(1er album pour ce Serbe NSBM après une demo en 2022. Gros hic, c’est instrumental)24.(Américain étiqueté black mélodeath, donc pas ma priorité, même si la pochette semble plus black que mélodeath)25.(groupe slovène qui ne semble avoir qu’une touche de black dans des influences psychédéliques, folk et rock. Leur logo ressemble au titre d’un jeu vidéo des années 80...)26.(Ces Américains ont une dégaine de death metalleux, donc je suis frileux)27.(Rien ne m’attire dans ce projet, ni le nom du groupe, ni son logo... mais c’est peut-être incroyable tout de même...)28.(1er album pour ce Russe qui existe pourtant depuis 2011 et qui fait du black death...)29.(Groupe allemand qui ne m’attire pas à première vue même s’il s’est appliqué sur sa pochette)Heureusement, chaque journée n’est pas comme un 21 mars 2025, et il me sera donc possible d’écouter au moins les 20 premiers de la liste les jours qui viennent. J’en ai déjà commandé certains de toute façon. Et j’avais misdans mes priorités parce que ses 4 albums précédents ont été de très bonne facture et que la progression a toujours été au RDV. J’ai toujours trouvé que leur nouvelle sortie dépassait celle d’avant et j’étais arrivé à la note de 8.5/10 avec I helvetes forakt . J’étais donc très impatient de découvrir deux ans après une suite. Et ma foi, je ne suis pas déçu. Mais... il y a des titres qui sont moins marquants que les autres et qui m’obligent à mettre cette fois-ci une note inférieure : 8/10.En fait,est toujours aussi impliqué et puissant, parvenant à cracher du black metal norvégien pur. Il fait partie de ces formations solides qui créent des compositions intemporelles, et rien que pour cela, il mérite l’attention. C’est le cas sur ces 10 pistes, dont l’une est une reprise de: « Når vi har dolket Guds hjerte », orthographié ici « Naar vi dolker guds hjerte ». Ce titre est paru à l’origine en 1995 sur l’album, ce qui confirme bien que le black dene s’intéresse pas à notre époque. Il est vraiment fidèle au BM plus pur et il tabasse sec. Dès les premières secondes en fait, tel unou unaffamé, il lance la machine et fait son travail de destruction. Il se permet juste quelques incartades avec des mélodies plus claires sur certains passages, un rythme qui freine ailleurs, une déclamation sur « For aa kunne bli doedt », ou encore, sur « Doedsfugel », ces petites notes de clavier très légères qui m’ont rappelé « Entrance » de. Cela ne dure que quelques secondes, mais c’est bien dommage, parce que cela donne un peu de nuance à l’ensemble. L’album fait 46 minutes, et il aurait eu besoin de plus d’artifices de ce genre pour être plus savoureux.Il y a tout de même quelques surprises, comme l’apparition de deux chanteurs que nous connaissons bien : Hoest desur « Iskalde horn », « Raatte og raatt » et « Naar vi dolker guds hjerte » (la reprise) et Von Hellreich desur « Doedsfugel ». Ils ne font pas tache dans l’ensemble et au contraire se fondent très bien dans ce black metal destructeur. Bon, ils n’étaient pas non plus indispensables car Ormr s’en sort toujours aussi bien. Oui, c’est le petit nom ici d’Anders Olav Hansen, deou encore...Personnellement, je maintiens donc que j’ai trouvé l’album précédent plus réussi car plus homogène. Ici, je place 3 ou 4 morceaux au-dessus du lot (« De sviande ord vaagar ikje for sitt liv », « Hvisk deg vekk », « Med knieven i oeyet » et « Doedsfugel ») et 2 ou 3 en-dessous. Ça reste bien entendu un très bon album que les amateurs de black « non pollué » ont intérêt à se glisser dans les oreilles très rapidement !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2025 - Soulseller Records Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Nattverd

Black Metal - 2010 - Norvège

nouveaute A paraître le 21 Mars 2025

écoutez Doedsfugl

Raate Og Raatt

Med Kniven I Oeyet

Naar Vi Har Dolket Guds Hjerte (Dødheimsgard cover)

tracklist 01. Iskalde horn 02. Doedsfugel 03. For aa kunne bli doedt 04. Hvisk deg vekk 05. Raatte og raatt 06. De sviande ord vaagar ikje for sitt liv 07. Udyr 08. Med knieven i oeyet 09. Naar vi dolker guds hjerte (Dødheimsgard cover) 10. Ens egen grav

Durée : 46:28

voir aussi Nattverd

Styggdom

2020 - Osmose Productions Nattverd

Vandring

2021 - Osmose Productions Nattverd

I helvetes forakt

2023 - Soulseller Records

Essayez aussi Tomb

The Dark Subconscious (EP)

2023 - Iron Bonehead Productions Yellow Eyes

Sick With Bloom

2015 - Gilead Media Illum Adora

Infernum Et Necromantium (EP)

2020 - Folter Records Sordide

La France a Peur

2014 - Avantgarde Music Infestus

Chroniken Des Ablebens

2008 - Debemur Morti Productions