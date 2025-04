Orbital Decay MMXXIV - Anthropos Anathema Chronique Anthropos Anathema

metal n’ait pas l’équivalent magazine d’un « Voici », cela m’aurait permis de confirmer que J et K forment un couple et ainsi broder une belle histoire sur le black comme ciment de vie, terreau d’amour, catalyseur des passions… Tant pis. Je ferai donc simple : ORBITAL DECAY MMXXIV vient de Nantes, il a commencé à se faire connaître en 2023 avec le single « Ozymandias », s’articule autour du duo précédemment cité et appelle des vocalistes de session pour compléter la troupe (citons Cide de J, responsable de l’ensemble des instruments, là où K intervient comme autrice.



Quatre singles sont déjà parus en amont du LP mais, comme souvent, j’ai préféré attendre que l’album sorte pour découvrir les compositions. En effet, il arrive qu’un titre isolé déçoive alors que remis dans le contexte de l’œuvre, il révèle toute sa pertinence. C’est donc totalement vierge que je découvre « Anthropos Anathema », le premier LP de cette nouvelle engeance black metal hexagonale. N’étant pas toujours très pertinent au petit jeu du FFO, je serais quand même tenté d’avancer le nom de bikers barbus et que, du riffing aux voix en passant par le jeu de batterie, tout est référentiel, il y a cependant la volonté indéniable d’intégrer des éléments plus modernes, des sonorités électroniques, ainsi que des instants ambiancés (« Amen ») qui me plongent dans un ressenti davantage années 80, au sens gothique et non metal du terme…



Au fil des écoutes, une difficulté se pose néanmoins à moi. En effet, si les alternances vocales peuvent s’avérer utiles pour varier les émotions, les intentions de messe, elles imposent naturellement des timbres différents, ces variations finissant par déteindre sur les structures musicales. Par exemple « Drowned » m’évoque black metal, tantôt true, tantôt raw, tantôt black death (sur le titre éponyme), tantôt atmosphérique (« Ozymandias »), le chant clair (toujours sur « Drowned ») ne remportant en revanche pas mon adhésion. C’est donc là, à mon goût, le défaut principal d’« Anthropos Anathema » : il s’avère trop décousu, perdu entre l’esprit de



En revanche, et peut-être est-ce la meilleure approche afin d’apprécier pleinement l’album, une écoute morcelée partant du principe que chaque titre est une branche d’inspiration autonome qui n’échange pas avec les autres, une forme de cloisonnement, s’avère plus réceptive. En effet, chacune des sept compositions propose alors ce qu’elle a de meilleur, sans tenir compte de ce qui fut ni de ce qui sera, la bande s’y entendant pour composer des titres accrocheurs qui, tous, recèlent une trouvaille, un arrangement original. Hélas, j’aurais préféré davantage de cohésion dans le propos, une réduction du nombre d’influences ainsi qu’un choix définitif sur le chemin à prendre : soit un pur chant black (celui présent sur « Amen » ou « Drowned » est excellent), soit une approche plus death (la seconde partie de l’album, « Anima Mundi » servant de césure) car cette double identité m’a rendu l’immersion dans l’univers d’ORBITAL DECAY MMXXIV trop complexe.



Conscient que ma subjectivité pourrait induire en erreur des auditeurs potentiels, je complèterais donc l’article en insistant sur la richesse de l’inspiration du duo J / K, qui a le mérite de ne pas s’engouffrer dans la facilité d’une brèche béante pour privilégier l’exploration, les morceaux semblant finalement avoir été pensés pour les voix qui se poseraient dessus. En cela, c’est une pleine réussite, les multiples facettes de la personnalité des Nantais trouvant à s’exprimer avec efficacité et authenticité tout au long des trente-sept minutes proposées. Dommage que l’actualitén’ait pas l’équivalent magazine d’un « Voici », cela m’aurait permis de confirmer queetforment un couple et ainsi broder une belle histoire sur lecomme ciment de vie, terreau d’amour, catalyseur des passions… Tant pis. Je ferai donc simple :vient de Nantes, il a commencé à se faire connaître en 2023 avec le single « Ozymandias », s’articule autour du duo précédemment cité et appelle des vocalistes de session pour compléter la troupe (citonsde VILLES ARDENTES par exemple), tous des locaux, probablement des amis venus prêter main forte à, responsable de l’ensemble des instruments, là oùintervient comme autrice.Quatresont déjà parus en amont du LP mais, comme souvent, j’ai préféré attendre que l’album sorte pour découvrir les compositions. En effet, il arrive qu’un titre isolé déçoive alors que remis dans le contexte de l’œuvre, il révèle toute sa pertinence. C’est donc totalement vierge que je découvre «», le premier LP de cette nouvelle engeancehexagonale. N’étant pas toujours très pertinent au petit jeu du, je serais quand même tenté d’avancer le nom de SATYRICON pour l’ouverture « Brutalism » mais avec une touche de modernité. En effet, si le groupe prend la route d’une musique posée debarbus et que, du riffing aux voix en passant par le jeu de batterie, tout est référentiel, il y a cependant la volonté indéniable d’intégrer des éléments plus modernes, des sonorités électroniques, ainsi que des instants ambiancés (« Amen ») qui me plongent dans un ressenti davantage années 80, au sens gothique et nondu terme…Au fil des écoutes, une difficulté se pose néanmoins à moi. En effet, si les alternances vocales peuvent s’avérer utiles pour varier les émotions, les intentions de messe, elles imposent naturellement des timbres différents, ces variations finissant par déteindre sur les structures musicales. Par exemple « Drowned » m’évoque MAYHEM , chose que je n’avais absolument pas identifié jusqu’alors et, de titres en titres, l’auditeur navigue entre plusieurs formes de, tantôt, tantôt, tantôt(sur le titre éponyme), tantôt atmosphérique (« Ozymandias »), le chant clair (toujours sur « Drowned ») ne remportant en revanche pas mon adhésion. C’est donc là, à mon goût, le défaut principal d’«» : il s’avère trop décousu, perdu entre l’esprit de DARK SANCTUARY (« Anima Mundi »), des velléités électroniques expérimentales mais également le désir d’ancrer les compositions dans un classicisme rassurant. J’avoue m’y perdre de trop et chercher les racines du projet, alors qu’« Anthropos Mundi » invoquera en dernière instance le démon SEPTICFLESH dans ses choix vocaux, rythmiques ou orchestraux.En revanche, et peut-être est-ce la meilleure approche afin d’apprécier pleinement l’album, une écoute morcelée partant du principe que chaque titre est une branche d’inspiration autonome qui n’échange pas avec les autres, une forme de cloisonnement, s’avère plus réceptive. En effet, chacune des sept compositions propose alors ce qu’elle a de meilleur, sans tenir compte de ce qui fut ni de ce qui sera, la bande s’y entendant pour composer des titres accrocheurs qui, tous, recèlent une trouvaille, un arrangement original. Hélas, j’aurais préféré davantage de cohésion dans le propos, une réduction du nombre d’influences ainsi qu’un choix définitif sur le chemin à prendre : soit un pur chant(celui présent sur « Amen » ou « Drowned » est excellent), soit une approche plus(la seconde partie de l’album, « Anima Mundi » servant de césure) car cette double identité m’a rendu l’immersion dans l’univers d’trop complexe.Conscient que ma subjectivité pourrait induire en erreur des auditeurs potentiels, je complèterais donc l’article en insistant sur la richesse de l’inspiration du duo, qui a le mérite de ne pas s’engouffrer dans la facilité d’une brèche béante pour privilégier l’exploration, les morceaux semblant finalement avoir été pensés pour les voix qui se poseraient dessus. En cela, c’est une pleine réussite, les multiples facettes de la personnalité des Nantais trouvant à s’exprimer avec efficacité et authenticité tout au long des trente-sept minutes proposées.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2025 - L'Ordalie Noire Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Orbital Decay MMXXIV

Black Metal - 2024 - France

formats CD, Digital / 28/03/2025 - L'Ordalie Noire (Digipak)

nouveaute A paraître le 28 Mars 2025

écoutez Brutalism

Drowned

Ozymandias

tracklist 01. Brutalism (04:41) 02. Amen (05:15) 03. Drowned (06:18) 04. Anima Mundi (02:25) 05. Anthropos Anathema (05:19) 06. Elder Gods (05:22) 07. Ozymandias (07:40)

Durée : 37:00

line up J / Instruments

K / Paroles

Essayez aussi Armagedda

Svindeldjup Ättestup

2020 - Nordvis Produktion Otargos

Fleshborer Soulflayer

2021 - Xenokorp Curse Upon A Prayer

Infidel

2020 - Saturnal Records Arkaist

Aube noire

2025 - Indépendant / Antiq Records Wolfkrieg

Wolvish Reign

2018 - We Are At War Records