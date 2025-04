Cantique Lépreux - Sectes Chronique Sectes (EP)

Sectes suivi deux ans et demi plus tard par celle d’un nouvel album paru une fois encore chez les Allemands d’Eisenwald.



Étant donné que l’on se fréquente vous et moi depuis déjà pas mal d’années (et puis aussi parce que c’est évidemment écrit un petit peu partout à commencer par le lien sur lequel vous venez de cliquer), vous devez vous douter que je suis plutôt du genre à faire les choses dans l’ordre. Aussi nous allons nous intéresser aujourd’hui à ce fameux EP quatre titres. Écrit et composé entre 2016 et 2020, Sectes est le dernier enregistrement de Cantique Lépreux sous sa forme originale puisque même si Pascal Landry a vraisemblablement rejoint la formation québécoise deux ans auparavant, il faudra tout de même attendre la sortie de Le Bannissement en mars 2024 pour le voir enfin crédité au line-up.



Composé de quatre (plus si) nouveaux morceaux pour une durée d’un tout petit peu moins de vingt minutes, Sectes s’inscrit dans l’a continuité de ce Black Metal racé et glacial qui fait le charme de Cantique Lépreux en particulier et de la scène canadienne en règle générale. Cependant, ce format court est l’occasion pour le trio de s’affranchir de certaines tournures empruntées sur l’excellent



De fait, c’est toujours bon train que le trio canadien mène sa barque avec effectivement plusieurs séquences hyper entrainantes constituées de longues rasades d’accélérations thrashisantes (que Charléli Arsenault aka Cadavre ne va d’ailleurs pas manquer de varier) auxquelles vont se mêler également de nombreuses salves de blasts dispensées cependant avec un petit peu moins de générosité. Aussi de "Sacrements De La Vengeance" qui d’emblée plante le décor à "Le Repaire Des Anges Galeux" tout en relief en passant par "Lune Défroquée" aux allures de brulot Black / Punk ou bien encore "Coterie" qui est peut-être bien le titre le plus véhément de Sectes, relativement rares sont les instants où Cantique Lépreux va chercher à lever le pied. Une cadence soutenue et moins contrastée qu’à l’accoutumée qui fait de Sectes un EP particulièrement efficace et immédiat.

Cependant, et comme vous pouvez vous en douter, les Québécois ne sont pas sans amener évidemment un soupçon de relief à leur Black Metal belliqueux. Des instants parfois assez étirés comme c’est le cas par exemple sur "Sacrements De La Vengeance" à partir de 3:41 et ce jusqu’à sa conclusion deux minutes plus tard mais plus souvent relativement brefs quitte à ce qu’ils y en aient plusieurs à l’image de ces trois passages plus modérés entendus sur "Le Repaire Des Anges Galeux" ou bien encore ceux dispensés sur "Coterie" et sur lesquels Cantique Lépreux va introduire un clavier afin de nous offrir quelques vocalises féminines aux allures fantomatiques. Bref, vous l’aurez compris, malgré son côté un tout petit peu plus direct et légèrement moins tortueux que ses deux prédécesseurs, Sectes n’en reste pas moins un EP offrant ce qu’il faut de nuances et de reliefs (autant d’un point de vue dynamique qu’en ce qui concerne le travail d’ambiances) afin de ne jamais laisser la routine s’installer.



Petit amuse-bouche servi afin de faire patienter les auditeurs de Cantique Lépreux entre deux albums (six longues années séparent tout de même Le Bannissement), Sectes ne démérite absolument pas face à ses ainés qui n’ont pour eux qu’une plus grande générosité et des compositions un poil plus fouillée. Pour le reste, les Québécois restent ici sur leur lancée avec une sortie peut-être pas très originale ni particulièrement inventive mais en tout cas suffisamment bien ficelée pour faire de ces dix-neuf minutes un moment des plus agréables et convaincant pour qui apprécie de genre de Black Metal typiquement canadien. Bref, quatre ans plus tard, l’enthousiasme demeure ce qui est donc plutôt bon signe quant à la qualité de ce EP qui méritait effectivement mieux qu’être passé ici sous silence. Dysthymie ayant malheureusement pris ses cliques et ses claques il y a de cela un petit moment déjà, certains des groupes qu’elle a pu chroniquer durant ses années au sein de Thrashocore n’ont malheureusement pas été suivis depuis. C’est le cas notamment des Québécois de Cantique Lépreux qui depuis Paysages Polaires sorti en 2018 n’ont pourtant pas particulièrement chômé puisqu’on leur doit en effet la sortie en 2021 d’un EP intitulésuivi deux ans et demi plus tard par celle d’un nouvel album paru une fois encore chez les Allemands d’Eisenwald.Étant donné que l’on se fréquente vous et moi depuis déjà pas mal d’années (et puis aussi parce que c’est évidemment écrit un petit peu partout à commencer par le lien sur lequel vous venez de cliquer), vous devez vous douter que je suis plutôt du genre à faire les choses dans l’ordre. Aussi nous allons nous intéresser aujourd’hui à ce fameux EP quatre titres. Écrit et composé entre 2016 et 2020,est le dernier enregistrement de Cantique Lépreux sous sa forme originale puisque même si Pascal Landry a vraisemblablement rejoint la formation québécoise deux ans auparavant, il faudra tout de même attendre la sortie deen mars 2024 pour le voir enfin crédité au line-up.Composé de quatre (plus si) nouveaux morceaux pour une durée d’un tout petit peu moins de vingt minutes,s’inscrit dans l’a continuité de ce Black Metal racé et glacial qui fait le charme de Cantique Lépreux en particulier et de la scène canadienne en règle générale. Cependant, ce format court est l’occasion pour le trio de s’affranchir de certaines tournures empruntées sur l’excellent Paysages Polaires et d’opter pour une approche à la fois plus directe mais également un petit peu plus dépouillée. Alors certes, Cantique Lépreux n’a pas non plus changé son fusil d’épaule mais après un deuxième album plus enclin aux changements de rythmes, aux tournures sinueuses et aux longueurs solitaires, constater qu’aucun de ces quatre morceaux ne dépassent les cinq minutes est presque une surprise.De fait, c’est toujours bon train que le trio canadien mène sa barque avec effectivement plusieurs séquences hyper entrainantes constituées de longues rasades d’accélérations thrashisantes (que Charléli Arsenault aka Cadavre ne va d’ailleurs pas manquer de varier) auxquelles vont se mêler également de nombreuses salves de blasts dispensées cependant avec un petit peu moins de générosité. Aussi de "Sacrements De La Vengeance" qui d’emblée plante le décor à "Le Repaire Des Anges Galeux" tout en relief en passant par "Lune Défroquée" aux allures de brulot Black / Punk ou bien encore "Coterie" qui est peut-être bien le titre le plus véhément de, relativement rares sont les instants où Cantique Lépreux va chercher à lever le pied. Une cadence soutenue et moins contrastée qu’à l’accoutumée qui fait deun EP particulièrement efficace et immédiat.Cependant, et comme vous pouvez vous en douter, les Québécois ne sont pas sans amener évidemment un soupçon de relief à leur Black Metal belliqueux. Des instants parfois assez étirés comme c’est le cas par exemple sur "Sacrements De La Vengeance" à partir de 3:41 et ce jusqu’à sa conclusion deux minutes plus tard mais plus souvent relativement brefs quitte à ce qu’ils y en aient plusieurs à l’image de ces trois passages plus modérés entendus sur "Le Repaire Des Anges Galeux" ou bien encore ceux dispensés sur "Coterie" et sur lesquels Cantique Lépreux va introduire un clavier afin de nous offrir quelques vocalises féminines aux allures fantomatiques. Bref, vous l’aurez compris, malgré son côté un tout petit peu plus direct et légèrement moins tortueux que ses deux prédécesseurs,n’en reste pas moins un EP offrant ce qu’il faut de nuances et de reliefs (autant d’un point de vue dynamique qu’en ce qui concerne le travail d’ambiances) afin de ne jamais laisser la routine s’installer.Petit amuse-bouche servi afin de faire patienter les auditeurs de Cantique Lépreux entre deux albums (six longues années séparent tout de même Paysages Polaires de),ne démérite absolument pas face à ses ainés qui n’ont pour eux qu’une plus grande générosité et des compositions un poil plus fouillée. Pour le reste, les Québécois restent ici sur leur lancée avec une sortie peut-être pas très originale ni particulièrement inventive mais en tout cas suffisamment bien ficelée pour faire de ces dix-neuf minutes un moment des plus agréables et convaincant pour qui apprécie de genre de Black Metal typiquement canadien. Bref, quatre ans plus tard, l’enthousiasme demeure ce qui est donc plutôt bon signe quant à la qualité de ce EP qui méritait effectivement mieux qu’être passé ici sous silence.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Eisenwald Tonschmiede Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Cantique Lépreux

Black Metal - 2014 - Canada

écoutez Sacrements de la Vengeance

Le repaire des anges galeux

Lune défroquée

Coterie

tracklist 01. Sacrements De La Vengeance (05:30) 02. Le Repaire Des Anges Galeux (04:59) 03. Lune Défroquée (03:46) 04. Coterie (05:04)

Durée : 19:19

line up Blanc Feu / Chant, Guitare

Matrak / Basse

Cadavre / Batterie

parution 18 Novembre 2021

voir aussi Cantique Lépreux

Paysages Polaires

2018 - Eisenwald Tonschmiede Cantique Lépreux

Cendres Célestes

2016 - Eisenwald Tonschmiede

Essayez aussi Hate Forest

Justice (EP)

2024 - Osmose Productions Okkultum Magnificentia

Okkultum Magnificentia

2022 - Drakkar Productions Archgoat

The Luciferian Crown

2018 - Debemur Morti Productions Obsequiae

The Palms of Sorrowed Kings

2019 - 20 Buck Spin Records Hwwauoch

Hwwauoch

2018 - Fallen Empire Records / Amor Fati Productions