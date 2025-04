Hirax - Faster Than Death Chronique Faster Than Death





Difficile du coup de commencer correctement l’écoute avec de tels à priori surtout que le rudimentaire et expéditif « Drill Into The Brain » ne va pas aider à se mettre dans les meilleures conditions, vu que ça tabasse vite et fort en continu mais avec un léger sentiment de bordel généralisé qui créé ainsi un intérêt relativement limité autour de ce disque. Pourtant sans décoller au plafond on va ensuite adhérer à cette vision toujours aussi rétro du genre, menée majoritairement à un train d’enfer et où le vibrato rugit à de nombreuses reprises comme sur l’impeccable « Armageddon » tout en puissance et rugissement, porté par un côté remuant très agréable. Si l’on regrettera la fin trop brutale et inattendue du remuant et groovesque « Drowned Bodies », en revanche la triplette (« Faster Than Death », « Psychiatric Ward », « Relentless ») va se montrer équilibrée et agréable entre mid-tempo pour headbanguer et excès de vitesse sans concessions… finalement impeccable avant d’entamer déjà le dernier tiers de cette galette tout aussi entraînant. Mettant la rapidité un peu sur le côté le long et dense « Revenant » va donner encore bien envie de secouer la tête du fait de quelques explosions débridées, avant que les hostilités ne repartent ensuite en mode furieux via « Warlord’s Command » (où l’accent est mis sur le rudimentaire) et « Worlds End » tout en équilibre et qui ne fait pas de quartier… tout ça en gardant du riff minimaliste et un batteur qui préfère marteler en règle sa caisse claire en lieu et place d’excès techniques nuisibles.



Du coup malgré ses défauts, le chant toujours difficile à appréhender et la sensation d’écouter en boucle la même chose on ne fera pas la fine bouche devant ce déluge d’énergie et de chaleur, qui fait parfaitement le métier en vidant la tête comme il se doit. Si tout cela ne changera absolument au fait que HIRAX ne pourra espérer mieux que le statut où il se trouve aujourd’hui… et où il a finalement toujours évolué, on appréciera malgré tout la sincérité et la motivation de son leader qui ne s’est jamais démentie malgré les galères et divers problèmes extérieurs comme en interne. Tout cela donc n’a qu’un seul but répandre la bonne parole malgré ses imperfections et on ne pourra pas lui reprocher, tant c’est toujours agréable de prendre des parpaings plein la tronche sans discontinuer… le pire c’est qu’on en redemande, preuve donc qu’il n’y a pas besoin de faire dans le sérieux et la surenchère pour être crédible. L’histoire le prouve encore ici surtout dans ce registre qui a eu parfois tendance à partir en vrille, mais ça n’est pas le cas ici et c’est bien là l’essentiel pour un enregistrement qui n’est finalement qu’un de plus dans la discographie du hurleur Californien, mais il y trouvera aisément sa place sans dépareiller par rapport à ceux qui l’ont précédé. Onze années c’est le temps qu’il aura fallu à la formation de l’inusable Katon W. de Pena pour donner un successeur au réussi « Immortal Legacy », la faute une fois encore à des mouvements incessants de personnel qui ont ralenti le rythme de production du chanteur seul la barre depuis désormais plus de quarante ans. Si son bébé n’a toujours été considéré que comme un outsider au sein de la pléthorique scène de Californie, cela est lié à des disques inégaux et relativement génériques malgré des membres de renom qui se sont succédés en son sein. Et comme pour continuer sur cette lancée depuis le passage par la case du studio le combo a été entièrement renouvelé une fois encore, vu que le jeune Neil Metcalf et l’expérimenté Daniel Walker (ex-EXHUMED, ex-INTRONAUT) ont mis les voiles pour passer à autre chose. Cependant tout cela ne va avoir aucun impact sur le rendu ce nouvel opus qui aurait pu largement être considéré comme un Ep, vu que tout cela est expédié en même pas vingt-deux minutes avec des morceaux ultra-courts et donnant presque le sentiment d’avoir être écrits à l’arrache et enregistrés dans la foulée. 2025 - Doomentia Records Thrash Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Hirax

Thrash Metal - 1984 - Etats-Unis

écoutez Drill Into the Brain

Armageddon

Drowned Bodies

Faster Than Death

Psychiatric Ward

Relentless

Revenant

Warlord's Command

World's End

tracklist 01. Drill Into The Brain 02. Armageddon 03. Drowned Bodies 04. Faster Than Death 05. Psychiatric Ward 06. Relentless 07. Revenant 08. Warlord's Command 09. Worlds End

Durée : 22 minutes

line up Katon W. de Pena / Chant

Neil Metcalf / Guitare - Basse

Danny Walker / Batterie

parution 21 Février 2025

