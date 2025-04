Godflesh - Decline & Fall Chronique Decline & Fall (EP)

A World Lit Only By Fire ? Ne croyez pas que je critique ce dernier – suspense, mon avis change ces derniers temps à son sujet. Mais il est clair qu’il a été une mauvaise surprise pour qui espérait un regard nostalgique sur Decine & Fall offrait déjà quelques mois plus tôt ce que les vieux fans un peu obtus attendaient : du Godflesh



Quatre titres qui claquent à l’ancienne, la production paraissant provenir d’une version remasterisée des nineties. C’est la même sensation de dépoussiérage qui parcoure les titres en eux-mêmes, Godflesh montrant que sa patte particulière n’a pas disparu (« Ringer » et « Dogbite », presque des synthèses des créations de la formation dans sa première moitié des années 90). Loin de là même, à l’écoute d’un « Playing With Fire » qui tire un trait au surligneur entre l’industriel et le nu-metal avec ce riff donnant l’impression d’écouter un morceau de Korn défonçant les murs. Pas de doute, les muscles sont de sortie, sans pour autant oublier cette atmosphère urbaine et dépressive caractéristique d’une part de l’identité du projet.



Une part seulement, que Godflesh décide d’appuyer vingt minutes durant. Là est le plaisir – immense – de Decine & Fall qui creuse de plus en plus son sillon gris et meurtrier jusqu’à une basse qui a rarement sonné chez eux aussi agressive (le morceau-titre tirant sur le metal comme préparation à A World Lit Only By Fire). Mais aussi une part seulement, où l’on sent le siamois en pleine exercice de style où il n’est que lui-même, non pas pleinement mais malgré tout avec talent (mémorable « Playing With Fire »). Il lui restera à se dépasser, ce qu’il fera plus tard avec le succès que l’on connaît – a.k.a.





