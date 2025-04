Gore Beyond Necropsy - Noise-a-Go Go!!! Chronique Noise-a-Go Go!!!

Noise-a-Go Go!!! », cinquante-neuf titres torchés en vingt-cinq minutes ? Cela me plaît vraiment de passer plus de temps à paramétrer l’article qu’il n’en faut pour écouter le disque ? Au fond, est-ce que j’aime réellement les Japonais de GORE BEYOND NECROPSY ? Il est pourtant bête à manger du foin ce disque, avec ses titres de quelques secondes qui s’enchaînent, comme si IRL, ça te donne un peu envie de chialer aussi. Mais sur quelle épaule s’épancher ? À qui confier que l’on a écouté « Thrash of Hemorrhoids » ou cinq fois un morceau intitulé « Intro » mais qu’en fait ce n’est pas le même ? Qui comprendra la détresse de l’auditeur de « Cock Rock Assholes », « Fartstorm » ou « Sulfuric Acid Dream » ?



C’est qu’ils s’y mettent à cinq pour t’inciter à régurgiter ta bile, ainsi que le reste : des instruments classiques (basse, batterie, guitare) mais également un type uniquement dédié aux éléments noise, ce bon Hironori Kobayashi. Il salit tout sur son passage le bougre, alors qu’il ne restait déjà plus grand-chose de propre après le boulot des autres membres. C’est moche et vinaigré comme les premiers



Il faut dire qu’on s’y fait, à ces dégueulis putrides, vomissements fécaloïdes, rapports auditifs non consentis. De plus, on ne peut pas non plus vraiment dire que ce soit le grand n’importe quoi ce « Noise-a-Go Go!!! ». C’est vrai, on ne s’en rend pas forcément bien compte quand les titres font trois secondes mais dès que l’on arrive sur des durées un peu plus « classiques » pour du goregrind, il est facile de se rendre compte que ça tartine sévèrement. Certes, la technique est néanderthalienne mais, dans ce registre de barbares (vive la confusion des époques et de la géographie), et je pense notamment au batteur Hayato, bah ça poutre sèchement ! Après, comment objectivement évaluer une sortie pareille ? Du point de vue du chaos, c’est la Champions League avec le potentiel pour jouer un quart de finale. Du point de vue de l’Histoire, j’ai tout de même l’impression que la renommée est davantage liée à l’aura (Japon + Relapse) qu’à la qualité réelle de compositions tout de même abrutissantes. Mais…. Mais ces cinquante-neuf ignominies ont de quoi rendre marteau n’importe quel cerveau sain et, oui, finalement qui n’aime pas ce genre de délire totalement outrancier, ridiculement brutal, magnifiquement absurde ?



1998 - Relapse Records Goregrind Noisecore notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Gore Beyond Necropsy

Goregrind Noisecore - 1989 - Japon

formats CD / 1998 - Relapse Records

écoutez The Worst Shit in the World

Noise A Go Go!!

tracklist 01. Intro (00:39) 02. Faecal Gore Gore Attack! (00:52) 03. Chain of Torture (00:31) 04. Horrendous Nazi Infection (00:16) 05. Gore Gore Warscars (00:11) 06. Mild Shit Taste (00:42) 07. Brainwashed Media's Slave (00:10) 08. Garbage in Sewage (00:07) 09. Sulfuric Acid Dream (00:07) 10. Poultry Within (00:42) 11. Kill the Cock Rock Greedy Hog! (00:46) 12. Intro (00:23) 13. Dead Dog Idolization (00:30) 14. Fartstorm (00:24) 15. Deaf, Dumb, Blind (00:11) 16. Filth Sounds of Hatred (00:48) 17. Cock Rock Assholes (00:09) 18. Gurgling Spinal Repulsion (01:18) 19. Global Tumor (00:23) 20. Negative Thoughts Whirling Around (00:23) 21. Born Deformed (00:09) 22. Raping the Arse (00:10) 23. Cock Rock Roach (00:20) 24. Trash of Hemorrhoids (00:40) 25. Mindplague (00:36) 26. Puke Yourself (00:18) 27. The Worst Shit in the World (00:07) 28. Boiling Detestation (00:17) 29. Noise-a-Go Go!! (00:39) 30. Intro (00:27) 31. Arsebleed (00:39) 32. Horrendously Analdrilled (00:13) 33. From the Cradle to the Grave (00:18) 34. Dead Life Goes On (00:38) 35. Subliminal State Control (00:09) 36. Cock Rock Incineration (00:24) 37. Pain to Be Slain (00:18) 38. Shittier than Shit (00:37) 39. Instant Necropsy (00:09) 40. Power of Media Arrogant Mass Control (00:11) 41. Uncleanly Devoured Visions (00:15) 42. It's the Gore Gore Goreality (00:34) 43. Intro (00:32) 44. Human BBQ Burning Hell (00:13) 45. Stench of Carnage - Gore Gore Goreality Stinking Holocaust (01:00) 46. Scream in the Bottle (00:39) 47. Corporate Gouls (00:07) 48. Driller Killer from Outer Space (00:36) 49. Disease Bondage (00:10) 50. The End of Life (00:24) 51. Intro (00:08) 52. Bad Taste Grotesqueen (00:17) 53. Divine's Dead (00:09) 54. Grudge (00:26) 55. Harshit Shock! (00:39) 56. Chaos, Disorder & Confusion (01:03) 57. Steaming, Bubbling Cadaverous Odor (00:31) 58. Shitgobbling Hate Generation (00:05) 59. Outro (00:15)

Durée : 24:54

line up Akinob / Basse, Chant

Hayato / Batterie

Kiyonob / Guitare

Hironori / Noise

Mamoru / Chant

parution 25 Août 1998