Et voici un groupe pour ceux qui réclament du kitch très entraînant. MOOSEGUT fait tout son possible pour leur plaire et force tous les traits possibles. Et à moins d’être aveugles, vous aurez constaté que cela commence par la pochette. Il récidive sur ce troisième album en trois ans en nous inondant les yeux d’un violet bien dégueulasse et de sa face dans la pose la plus ahurie imaginable. Mais bien sûr, la musique est du même acabit, et on retrouve ce black metal épique et galopant qui donne l’impression d’un GOATMOON ayant abusé des stimulants. Les compositions sont déchaînées, mais à un niveau presque gênant.



Les 7 morceaux sont exagérément bondissants, portés par des claviers tarés. On ne peut qu’écarquiller les yeux au début, pour ensuite tomber d’un bord ou de l’autre du précipice. Soit vous tombez du côté de ceux qui comprennent que c’est ridicule et de très mauvais goût, soit vous tombez du côté de ceux qui se disent que c’est une identité intéressante et que ça sort de l’ordinaire. Ça, c’est sûr que c’est différent de ce qu’on attend habituellement, avec un rythme très souvent dansant. Mais vraiment... On dirait une gigue qui a été transformée pour coller au black metal.



Le gars derrière MOOSEGUT est quand même un étrange phénomène. Il s’agit du Canadien Finian Patraic d’IFERNACH. Il est aussi à l’origine d’AUFNORDEN, groupe tout aussi barré qui mélange BATHORY et amphétamines. Il assume en tout cas, et a le talent pour réussir ce qu’il entreprend. Car évidemment tout est voulu et en quelque sorte calculé. Il se crée des univers et il joue à fond les cartes qu’il s’est attribuées.



Il y a du coup un côté bien jouissif à ce troisième album à partir du moment où l’on accepte de se laisser emporter. Chaque composition fait mouche et les trente minutes passent comme une lettre à la poste. Il faut juste remarquer que l’opus est court, et même plus court qu’il n’y paraît. Le dernier morceau, « Through Ages and Seasons » affiche 13 minutes alors qu’en fait il en fait 5:40. Et après 3 minutes de silence, un titre bonus fait son apparition : « Children of the Autumnal Blood ».



Bref, envie d’un GOATMOON encore plus vitaminé ? Il faut écouter ce MOOSEGUT ! Il a bien plu au label Darker than Black, il pourrait vous plaire.

01. In Dreamy and Purple Dusk 02. The Hunters Moon 03. Predator 04. Carnivore's Law 05. Moon Over Old Stargazer's Eclipse 06. Blood Must Be Shed 07. Through Ages and Seasons

