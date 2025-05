Doomsday - Never Known Peace Chronique Never Known Peace





Intitulé Never Known Peace, ce premier jet longue-durée voit le groupe originaire d’Oakland poursuivre sa collaboration avec le discret mais néanmoins très efficace Creator-Destructor Records sur lequel résident (ou résidaient) quelques groupes tout à fait dignes d’intérêt (Blazing Tomb, Cartilage, Extinguish, Gulch, Upon Stone...). À l’occasion de celui-ci, les Californiens n’ont pas non plus souhaité changer de cadre et c’est donc une fois de plus aux Sharkbite Studios sous la responsabilité de Zack Ohren qu’ont été couchées sur bande ces dix nouvelles compositions. On remarquera également au premier regard cette chouette illustration signée des mains du talentueux Spencer Davie qui après celle pour le moins discutable de



Alors quoi ? Eh bien rien de bien nouveau puisque le groupe continue de faire du neuf avec de l’ancien en allant piocher dans ce qu’il s’est fait de mieux en matière de Thrash et cela à seulement quelques encablures de chez lui. Comme toujours, l’originalité n’est donc bien évidemment pas au rendez-vous mais qui peut véritablement s’en soucier lorsque l’on a des riffs de la trempe de ceux dispensés ici sur "Death Is Here", "The Outlaw", "Killing Fields", "Pain Dweller", "Never Known Peace", "Everyday War", "Remnants Of Spite" et j‘en passe ? Certainement pas moi...

Ainsi, à l’image de Never Known Peace voit se succéder accélérations Thrash décoiffantes menées bien évidemment à coups de toupa-toupa et autres cavalcades enflammés ("Death Is Here" à 0:33, "The Outlaw" à 0:12, "Eternal Tombs" à 1:11, "Killing Fields" à 0:11...) et de riffs nerveux et incisifs pas bien compliqués mais toujours hyper efficaces, ralentissements et autres passages plus modérés particulièrement irrésistibles et à la fibre Hardcore absolument indiscutable ("Death Is Here" à 2:14, "The Outlaw" à 2:06, "Eternal Tombs" à 2:07, l’excellent "Pain Dweller" qui en fera dodeliner plus d’un, "Never Known Peace" à 2:32...), leads et solos de hautes volées participant eux aussi à l’intensité générale ("The Outlaw" à 0:12 et 1:10, "Killing Fields" à 0:31 et 1:30, "Everyday War" à 1:13, "Remnants Of Spite" à 1:05...) mais néanmoins garants d’une certaine dimension mélodique grâce à quelques passages moins tendus ("Death Is Here" à 1:38, "Eternal Tombs" à 0:27 et 1:23, "Pain Dweller" à 2:14, "Never Known Peace" à 1:33, "Holy Justice" à 1:32...) et enfin vocalises arrachées et vindicatives qui sans parvenir à se démarquer (on pense pas mal à la voix de Mike Score des excellents All Out War) font largement le taf. Bref, je le disais plus haut, rien de bien nouveau à se caler sous la dent mais peu importe car quand il est aussi bien fait comme c’est le cas ici, ce genre de Thrash / Crossover à la Power Trip, Enforced, Inhuman Nature, Dead Heat, Mindforce, Lowest Creature et compagnie fera toujours autant effet sur ma petite personne. Un constat qui d’ailleurs ne s’applique pas qu’à moi puisque je suis certain que vous êtes nombreux à vous enthousiasmer au son de ce genre de brûlots inspirés autant par Cro-Mags et D.R.I. que par Nuclear Assault, Metallica, Exodus et tant d’autres...



Bouclé en trente-et-une minutes, Never Known Peace ne chamboulera en aucun cas le petit monde du Thrash / Crossover. Les plus chafouins pourraient même lui trouver beaucoup trop de similitudes avec les grands patrons actuels que sont Power Trip et Enforced pour lui accorder ce qu’il faut de crédit. Mais le fait est que si ce premier album ne marquera effectivement pas l’histoire des musiques extrêmes, il reste un disque particulièrement efficace qui en dehors de son manque d’originalité ne souffre d’aucun véritable défaut à même de lui porter préjudice. Ainsi, si vous comptez au nombre de ceux habituellement enclins à succomber à ce genre de sonorités, il y a assez peu de chances pour que vous ne tombiez pas sous le charme de ces Californiens qui en effet maitrisent quand même assez bien leur sujet. Voilà en tout cas un album qu’il fera bon sortir cet été pour arpenter la plage et les skatepark aux alentours. Si vous n’êtes pas de ceux qui participent activement aux forums de discussions comme notre Discord mis à disposition afin de pallier nos malheureux problèmes techniques avec notamment notre ancien forum, vous n’avez probablement pas eu vent de cette brève discussion relative à l’incidence de la météo et notamment du beau temps sur nos écoutes. En ce qui me concerne je ne m’en suis jamais caché et les chroniques en faisant état, si je ne connais pas leur nombre exact, ne doivent pas manquer. Punk, Hardcore, Thrash, Crossover, Grunge, Stoner et Rock Alternatif ont souvent ma préférence quand vient le beau temps et cela sans je puisse vraiment l’expliquer même si la nostalgie de ces étés adolescents et le côté plus "léger" et assurément mélodique ne doit pas y être étranger. Mais le fait est que si ce premier album ne marquera effectivement pas l’histoire des musiques extrêmes, il reste un disque particulièrement efficace qui en dehors de son manque d’originalité ne souffre d’aucun véritable défaut à même de lui porter préjudice. Ainsi, si vous comptez au nombre de ceux habituellement enclins à succomber à ce genre de sonorités, il y a assez peu de chances pour que vous ne tombiez pas sous le charme de ces Californiens qui en effet maitrisent quand même assez bien leur sujet. Voilà en tout cas un album qu’il fera bon sortir cet été pour arpenter la plage et les skatepark aux alentours.

