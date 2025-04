Wormface - A Sound You Can Smell Chronique A Sound You Can Smell (Démo)

A Sound You Can Smell voit le jour une première fois en janvier 2023. Une sortie relativement confidentielle opérée avec les seuls moyens du bord puisqu’à l’exception d’une mise à disposition sur Bandcamp et d’une édition cassette limitée à seulement cinquante exemplaires, il n’y aura rien d’autre de proposé autour de cette première publication. Il faudra attendre février 2025 pour voir finalement une version CD arriver grâce au concours du label mexicain Templum Obscenum Records (Anthropophagous, Autophagy, Funereality, Miasmic Ooze, Morbific, Stenched...).



Pour cette version CD limitée à 200 exemplaires, groupe et label ont eu la bonne idée de reprendre l’illustration originale tout en boyaux, os et tripailles en prenant soin d’y apporter cependant un petit peu de nouveauté grâce en premier lieu et pour les soixante premiers exemplaires à l’ajout de quelques asticots en plastique disposés à l’intérieur du boitier. On appréciera également le soin apporté au CD en lui-même puisque celui-ci, transparent pour l’essentiel (à l’exception évidemment de la partie lisible gravée), est agrémenté d’un chouette "W" avec en toile de fond l’illustration originale. De fait, même si passer commande directement au Mexique n’est pas ce que l’on peut appeler une opération bon marché (entre le prix du CD, des frais de ports et des éventuels droits de douane il est vrai que cela commence à piquer un petit peu), voilà tout de même le genre d’objet que l’on aimerait voir plus souvent.



Composée de cinq morceaux, cette première démo affichée à plus de seize minutes ne manque absolument pas d’intérêt puisqu’aucun des titres qui la compose n’ont été repris plus tard sur A Sound You Can Smell jouit comme son cadet d’une production tout à fait en accord avec le style pratiqué par nos trois garçons d’Anthropophagous. Un son particulièrement abrasif et bien évidemment dénué de tout artifices inutiles au service de compositions toutes plus baveuses et primitives les unes que les autres.



À la manière d’un Autopsy dont il s’inspire librement, Wormface propose avec cette première démo un mélange d’accélérations Punk plus ou moins rapides sur fond de toupa-toupa toujours aussi irrésistibles, de passages chaloupés idéals pour travailler ses déhanchés et de séquences beaucoup plus lourdingues afin de plomber l’atmosphère... Une formule qui n’a rien de bien nouveau à offrir et que Wormface s’applique à exécuter sans grande complexité mais qui, pour tous les amoureux de ce genre de Death Metal archaïque et cradingue, ne devrait une fois de plus pas manquer de faire effet. Aussi le trio américain va prendre soin de varier son approche en changeant plus ou moins de dynamique selon les titres. Des morceaux comme "Slave To Torpor", "Estrus Of Ghost" et "Behind Bloodmask" vont ainsi mettre l’accent sur le caractère mid-tempo de ce Death Metal sans pour autant manquer de groove ou de relief grâce à de plus ou moins subtiles variations rythmiques. À l’inverse, un titre comme "Wormface" va quant à lui offrir un visage plus direct et intense alors que "A Sound You Can Smell" s’impose en guise de conclusion comme une belle synthèse de toutes ses caractéristiques. Dans tous les cas, ces derniers sont enrobés par le growl profond et glaireux d’un Mike Fagan bien décidé à contribuer à cette crasse ambiante qui domine à l’écoute de ce Death Metal faisandé.



