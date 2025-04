Allocer - Worship Chronique Worship (EP)

J’imagine que nous serons peu nombreux (euphémisme pour ne pas dire personne) à avoir déjà entendu parler des Australiens d’ALLOCER, seulement actifs depuis 2022 avec deux EP dans leur besace : « The First Offering » en 2023 puis « Worship » pour lequel nous écrivons ces quelques lignes. A-t-on loupé quelque-chose ? Ces trois titres vont-ils se révéler être des perles à nulle autre pareille ? Bof… L’argument est faible, j’en conviens. Le quatuor œuvre dans les usines du death metal / deathcore mélodique, parvenant à presque prendre le meilleur des deux mondes mais s’attachant également à quelques poncifs bien dispensables car déjà entendus mille fois.



Pour les aspects positifs, je retiendrai une certaine brutalité de l’ensemble. En effet, le mélodieux n’est là qu’à titre d’invité discret : quelques solos soignés, quelles cavalcades suédoises bien ficelées, si cela n’est en rien surprenant ce n’est pas pour autant déplaisant. Je noterai également la qualité des vocaux, surtout lorsqu’ils sont growlés, ainsi qu’un sérieux savoir-faire pour planter des rythmiques propices au déhanchement sauvage. La pochette s’avère elle aussi fort sympathique, un peu plus death que le contenu réel mais ce n’est pas vraiment un élément à la défaveur du groupe. Il y a également une solide technique instrumentale qui permet à la formation de jouer efficacement sur tous les tempos, le trio de compositions étant à ce titre particulièrement dynamique et varié.



Je suis en revanche plus hermétique au visage deathcore de cette entité : le chant criard en premier lieu, qui devient un véritable urticant chez moi dans un contexte estampillé death, des rythmiques sur deux cases un peu trop répétées ensuite.



Vous remarquerez que les points positifs sont supérieurs en nombre, c’est exact. Je pourrais d’ailleurs ajouter le plaisir d’entendre distinctement la basse mais chacun de ces points pourrait s’appliquer à des centaines d’autres groupes sans que j’aie besoin de changer une seule ligne à cet article, l’EP s’oubliant malheureusement aussi vite qu’il s’écoute (en treize minutes donc). Il reste que lorsqu’il est lancé, on se fera facilement alpaguer par l’efficacité d’un « Pounds for a Pound » qui est un bon concentré de ce qu’est en mesure de proposer ALLOCER et, surtout, les Australiens ne dévient jamais de leur objectif de puissance. Aucune mièvrerie à l’horizon, aucun chant clair, peu d’arpèges, cela fait toujours plaisir, un peu comme retrouver une boîte de raviolis dans son placard un soir de flemme.



Bon, je ne vais pas broder plus que de raison autour d’une sortie encore trop verte et manquant de consistance, mieux vaut attendre que la bande sorte un format long pour se faire une idée plus exacte du potentiel, présent mais encore trop inhibé.

